قیمت خودرو امروز دوشنبه 28 مهر

قیمت خودرو امروز 28 مهر 1404 در شرایطی اعلام شد که بازار خودرو واکنش قابل توجهی به افزایش نرخ دلار و رشد قیمت محصولات خودروسازان نشان نداد. بررسی‌ها حاکی از آن است که بازار خودرو همچنان نوسانات نامنظم و متناقض خود را حفظ کرده، اما تا حدودی از رفتارهای هیجانی فاصله گرفته و وارد مرحله‌ای از تثبیت نسبی قیمت‌ها شده است.

به گزارش تابناک به نقل از تجارت نیوز؛ در شرایط فعلی، مجموعه‌ای از عوامل مانند سیاست‌های عرضه‌کنندگان، میزان عرضه واقعی و سطح تقاضا برای مدل‌های مختلف بر وضعیت بازار خودرو تاثیرگذارند. برخی کارشناسان معتقدند که بازار خودرو در حال حاضر بیش از آن‌که از تحولات کوتاه‌مدت ارزی اثر بپذیرد، تحت تاثیر رفتار عرضه‌کنندگان و انتظارات مصرف‌کنندگان قرار دارد.

قیمت خودروهای داخلی

ری‌را سردمدار تغییرات قیمتی میان محصولات داخلی بود. بر همین مبنا، این کراس‌اوور داخلی 30 میلیون تومان گران شد و روی شاخص یک میلیارد و 800 میلیون تومان ایستاد. از سوی دیگر، ساینا GX دوگانه‌سوز رشد 27 میلیون تومانی را تجربه کرد تا با قیمت 690 میلیون تومان مورد معامله قرار گیرد.

دنا پلاس MT6 نسبت به روز گذشته پنج میلیون تومان ارزان شد تا با قیمت یک میلیارد و 135 میلیون تومان خرید و فروش شود. از طرف دیگر، سهند S افت دو میلیون تومانی را پشت سر گذاشت و به نرخ معاملاتی 730 میلیون تومان رسید.



قیمت خودروهای مونتاژی

کی‌ام‌سی X5 بیشترین تغییرات قیمتی میان خودروهای مونتاژی را پشت سر گذاشت. بر این اساس، این کراس‌اوور مونتاژی 90 میلیون تومان گران شد تا با نرخ دو میلیارد و 390 میلیون تومان خرید و فروش شود. از سوی دیگر، بک X3 تنها 10 میلیون تومان گران شد تا با قیمت یک میلیارد و 568 میلیون تومان در بنگاه‌های معاملاتی عرضه شود.

میان محصولات مدیران خودرو، اکستریم SX نسبت به روز گذشته 70 میلیون تومان ارزان شد تا با قیمت سه میلیارد و 450 میلیون تومان مورد معامله قرار گیرد. همچنین، X22 پرو دستی رشد 20 میلیون تومانی را تجربه کرد تا با برچسب قیمتی یک میلیارد و 320 میلیون تومان در معاملات امروز حاضر شود.

میان محصولات مونتاژی سایر شرکت‌ها، لوکانو L8 افت قیمت 35 میلیون تومانی را تجربه کرد تا با قیمت چهار میلیارد و 625 میلیون تومان در پلتفرم‌های آنلاین خرید و فروش خودرو آگهی شود. از سوی دیگر، فردا T5 نسبت به روز گذشته 15 میلیون تومان گران شد و روی شاخص یک میلیارد و 920 میلیون تومان ایستاد.

