En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

قیمت خودرو امروز دوشنبه 28 مهر

قیمت خودرو امروز 28 مهر 1404 از سوی بنگاه‌های معاملاتی اعلام شد.
کد خبر: ۱۳۳۵۳۴۲
| |
173 بازدید

قیمت خودرو امروز دوشنبه 28 مهر

قیمت خودرو امروز 28 مهر 1404 در شرایطی اعلام شد که بازار خودرو واکنش قابل توجهی به افزایش نرخ دلار و رشد قیمت محصولات خودروسازان نشان نداد. بررسی‌ها حاکی از آن است که بازار خودرو همچنان نوسانات نامنظم و متناقض خود را حفظ کرده، اما تا حدودی از رفتارهای هیجانی فاصله گرفته و وارد مرحله‌ای از تثبیت نسبی قیمت‌ها شده است.

به گزارش تابناک به نقل از تجارت نیوز؛ در شرایط فعلی، مجموعه‌ای از عوامل مانند سیاست‌های عرضه‌کنندگان، میزان عرضه واقعی و سطح تقاضا برای مدل‌های مختلف بر وضعیت بازار خودرو تاثیرگذارند. برخی کارشناسان معتقدند که بازار خودرو در حال حاضر بیش از آن‌که از تحولات کوتاه‌مدت ارزی اثر بپذیرد، تحت تاثیر رفتار عرضه‌کنندگان و انتظارات مصرف‌کنندگان قرار دارد.

قیمت خودروهای داخلی

قیمت خودرو امروز دوشنبه 28 مهر

ری‌را سردمدار تغییرات قیمتی میان محصولات داخلی بود. بر همین مبنا، این کراس‌اوور داخلی 30 میلیون تومان گران شد و روی شاخص یک میلیارد و 800 میلیون تومان ایستاد. از سوی دیگر، ساینا GX دوگانه‌سوز رشد 27 میلیون تومانی را تجربه کرد تا با قیمت 690 میلیون تومان مورد معامله قرار گیرد.

دنا پلاس MT6 نسبت به روز گذشته پنج میلیون تومان ارزان شد تا با قیمت یک میلیارد و 135 میلیون تومان خرید و فروش شود. از طرف دیگر، سهند S افت دو میلیون تومانی را پشت سر گذاشت و به نرخ معاملاتی 730 میلیون تومان رسید.


قیمت خودروهای مونتاژی

قیمت خودرو امروز دوشنبه 28 مهر

کی‌ام‌سی X5 بیشترین تغییرات قیمتی میان خودروهای مونتاژی را پشت سر گذاشت. بر این اساس، این کراس‌اوور مونتاژی 90 میلیون تومان گران شد تا با نرخ دو میلیارد و 390 میلیون تومان خرید و فروش شود. از سوی دیگر، بک X3 تنها 10 میلیون تومان گران شد تا با قیمت یک میلیارد و 568 میلیون تومان در بنگاه‌های معاملاتی عرضه شود.

میان محصولات مدیران خودرو، اکستریم SX نسبت به روز گذشته 70 میلیون تومان ارزان شد تا با قیمت سه میلیارد و 450 میلیون تومان مورد معامله قرار گیرد. همچنین، X22 پرو دستی رشد 20 میلیون تومانی را تجربه کرد تا با برچسب قیمتی یک میلیارد و 320 میلیون تومان در معاملات امروز حاضر شود.

میان محصولات مونتاژی سایر شرکت‌ها، لوکانو L8 افت قیمت 35 میلیون تومانی را تجربه کرد تا با قیمت چهار میلیارد و 625 میلیون تومان در پلتفرم‌های آنلاین خرید و فروش خودرو آگهی شود. از سوی دیگر، فردا T5 نسبت به روز گذشته 15 میلیون تومان گران شد و روی شاخص یک میلیارد و 920 میلیون تومان ایستاد.
  

اشتراک گذاری
برچسب ها
خودرو قیمت خودرو بازار خودرو خرید خودرو خودرو داخلی خودرو خارجی خبر فوری
سناریو‌های بنزینی دولت در ۱۴۰۵/ قیمت هر لیتر بنزین ۵ یا ۱۲ هزار تومان؟
عکس: سنگ نوشته مزار رئیس جمهور فقید
نامگذاری یک ساختمان در لرستان به اسم یحیی سنوار
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
پیش‌بینی قیمت خودرو در روزهای آینده
قیمت خودرو امروز 20 مهر 1404
قیمت خودرو امروز ۲۴ مهر ۱۴۰۴
قیمت خودرو امروز ۲۷ مهر ۱۴۰۴
قیمت خودرو امروز ۱۵ مهر ۱۴۰۴
قیمت خودرو در بازار امروز 6 مهرماه
قیمت خودرو امروز 21 مهر 1404
قیمت خودرو: خودروهایی که ارزان شدند
قیمت خودرو امروز 8 مهر 1404
قیمت خودرو امروز ۱۴ مهر ۱۴۰۴
جهش ناگهانی قیمت خودرو!
تست و بررسی هاوال H2 در ایران
آخرین قیمت خودروهای داخلی و خارجی
قیمت خودرو امروز یکشنبه 13 مهر 1404
قیمت خودرو امروز ۳۰ شهریور ۱۴۰۴
وضعیت بازار خودرو بحرانی است!
قیمت خودرو امروز ۱۹ مرداد ۱۴۰۴+جدول
قیمت خودرو امروز 2 مهر 1404 +جدول
قیمت خودرو امروز 16 مهر 1404
قیمت خودرو در بازار امروز 31 اردیبهشت
قیمت خودرو امروز 31 شهریور ماه
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
به سردار رشید و سردار باقری گفتم اسرائیل می‌خواهد همه فرماندهان را بزند
نتانیاهو: نگاه ما به ایران دوخته شده است
والیبال ایران در شوک؛ صابر کاظمی به کما رفت
احضار کارفرما مشهدی به‌دلیل رفتار نامتعارف با کارگر زن
دانش‌آموزان شش‌ساله نباید به پیش‌دبستانی بروند
گوگوش را به دستور اشرف آنقدر زدند که به کما رفت
احمدی نژاد بی سر و صدا خبرساز شد
پیگیری‌های پلیس قطر درباره حادثه صابر کاظمی/ روایت‌های اولیه در استخر تأیید نمی‌شود
شبکه عربی: ایران شش پایگاه موشکی جدید راه انداخته + زیرنویس
شوک شبانه ترامپ: خودمان به موشک‌های تاماهاک‌ که به ایران زدیم نیاز داریم!
انتشار غیراخلاقی ویدیوی عروسی دختر شمخانی
اگر جای وزیر راه بودم... اگر جای سردار رادان بودم...
دو نماینده مجلس به حبس محکوم شدند
از روسیه چه تجهیزاتی وارد شده است؟ / توضیحات عضو کمیسیون امنیت ملی درباره همکاری‌های دفاعی تهران و مسکو
تصمیم مهم سازمان ملل درباره الجولانی
اگر جای وزیر راه بودم... اگر جای سردار رادان بودم...  (۲۵۴ نظر)
نتانیاهو: نگاه ما به ایران دوخته شده است  (۲۳۹ نظر)
انتشار غیراخلاقی ویدیوی عروسی دختر شمخانی  (۱۵۱ نظر)
احضار کارفرما مشهدی به‌دلیل رفتار نامتعارف با کارگر زن  (۱۰۲ نظر)
والیبال ایران در شوک؛ صابر کاظمی به کما رفت  (۷۹ نظر)
بانک مرکزی در آستانه تغییر بزرگ/ چه کسی جای فرزین را می‌گیرد؟  (۷۴ نظر)
افزایش قیمت بنزین؛ وعده گفتگو با مردم یا تصمیم پشت در‌های بسته؟  (۷۲ نظر)
احمدی نژاد بی سر و صدا خبرساز شد  (۷۱ نظر)
هدف نهایی تکه‌تکه کردن ایران است/ گفتمان منطقه ای ایران صحیح بود/آماده انجام بدترین سناریوها از طرف اسراییل باشیم  (۷۰ نظر)
نتانیاهو در تدارک حمله جدید به ایران است/ ایران پیشنهاد «غنی سازی نزدیک به صفر» را داده بود  (۶۹ نظر)
جزئیات افزایش 300 تا 500 درصدی قیمت بنزین  (۶۰ نظر)
جزییات تشکیل «اتاق وضعیت عفاف و حجاب»  (۶۰ نظر)
خودروهای دارای چراغ غیراستاندارد توقیف می‌شوند  (۵۷ نظر)
دانش‌آموزان شش‌ساله نباید به پیش‌دبستانی بروند  (۵۶ نظر)
تصاویر بازداشت رذلی که مردم ایران را عصبانی کرد  (۵۴ نظر)
tabnak.ir/005bNm
tabnak.ir/005bNm