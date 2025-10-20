En
آیا کینه‌ورزی با مردم دلیل فیلترینگ است؟!

بالاترین مقام ارتباطی کشور یعنی وزیر ارتباطات اعلام کرد : «بیش از ۸۰درصد کاربران از فیلترشکن استفاده می‌کنند؛ این پیامی روشن دارد. گسترش فیلترشکن‌ها، آسیب‌پذیری‌های امنیتی را افزایش داده است. فیلترینگ هدف اصلی محدودسازی را محقق نکرد؛ به آلودگی شبکه و افزایش آسیب‌پذیری‌های امنیتی هم منجر شد.»
آیا کینه‌ورزی با مردم دلیل فیلترینگ است؟!

به گزارش تابناک به نقل از هم میهن؛ آیا هیچ‌کس در این کشور نیست که توضیحی روشن درباره اخبار بسیار ناخوشایند بالاترین مقام کشور در زمینه اینترنت بدهد؟ چرا علی‌رغم خواست دولت و وزارت ارتباطات و کارشناسان اینترنت و ذینفعان کسب و کار اینترنتی و از همه مهم‌تر اکثریت قاطع مردم، اینترنت و اغلب شبکه‌های اجتماعی همچنان فیلتر است؟ کاش به همین هدف نادرست‌شان که محدودسازی بود، می‌رسیدند.

در این صورت، حتی خلاف خواست عموم بودن سیاست آنان‌ فهمیدنی بود، ولی آن هدف هم مطابق گزاره‌های آقای وزیر نه‌تنها محقق نشده و ۸۰درصد کاربران از فیلترشکن استفاده کرده‌اند، بلکه بدتر از آن مردم را به نقض مقرراتی رسمی، مجبور کرده‌اند و حتی نزدیکان خودشان هم این قاعده را نقض می‌کنند؛ و بالاخره فاجعه‌بارتر، این کار نه‌تنها موثر نیست؛ بلکه آسیب فراوان امنیتی به شبکه اینترنت کشور می‌زند.

ساختار تصمیم‌سازی در ایران چگونه است که چنین سیاست و تصمیمی از آن بیرون می‌آید؟ این یک فاجعه تمام‌عیار است. به نظر نمی‌رسد که حتی نابخردی توجیه‌کننده چنین تصمیمی باشد. این فقط از وجود کینه و نفرتی عمیق علیه خواست عمومی مردم و پیشرفت و ایران حکایت می‌کند.

