در راستای ارسال پیامکی که از سوی سازمان هدفمندی یارانه‌ها برای برخی از سرپرستان خانوار ارسال شده است، این سازمان اعلام کرد که پیامک‌های اخیر برای سرپرستانی که یارانه دریافت می‌کنند، در راستای اجرای طرح «اصلاح ساختار خانوار» و انتقال پایگاه اطلاعاتی خانوار از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به سازمان ثبت احوال کشور ارسال شده و این افراد باید از طریق سامانه «سیمین» یا شعب بانک‌های عامل، حساب بانکی خود را ثبت کنند.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، طی روزهای اخیر، برخی از سرپرستان خانوار یارانه‌بگیر پیامکی دریافت کرده‌اند که طی این پیامک، "از آن‌ها خواسته شده برای ثبت حساب بانکی خود به سامانه خدمات غیرحضوری سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها به نشانی simin.hadafmandi.ir مراجعه کنند".

پیگیری ایسنا از سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها در خصوص این پیامک، نشان می‌دهد که این پیامک‌ بخشی از فرآیند اجرای «طرح اصلاح ساختار خانوار» است.

جزئیات طرح اصلاح ساختار خانوار

در حال حاضر سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها در حال مهاجرت از پایگاه رفاه ایرانیان به پایگاه خانوار مبتنی بر داده‌های سازمان ثبت احوال کشور است. بر اساس قانون، متولی اصلی پایگاه خانوار، سازمان ثبت احوال کشور است و از این پس تمام داده‌های مربوط به خانوار از جمله تشکیل، تفکیک یا اصلاح خانوار، از طریق سامانه ملی ثبت احوال (NCR) انجام خواهد شد.

دهک‌بندی و وسع‌سنجی خانوارها همچنان برعهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است، اما شناسایی ساختار خانوار از این پس بر اساس اطلاعات سازمان ثبت احوال انجام می‌شود. در این فرآیند، سرپرستان خانوار باید شماره شبای بانکی خود را در سامانه سیمین ثبت کنند تا نیازی به مراجعه حضوری به بانک نداشته باشند.

در این زمینه مجتبی سعادتی - مدیر روابط عمومی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها - به ایسنا اعلام کرد: پیامک اخیر برای خانواده‌هایی ارسال شده که سرپرست جدیدی برای آن‌ها معرفی شده است؛ مانند افرادی که پیش‌تر زیرمجموعه خانواده پدر و مادر یا همسر خود بوده‌اند و اکنون به دلیل ازدواج، طلاق یا تغییر در وضعیت خانوار، سرپرست مستقل محسوب می‌شوند.

وی در تشریح اهداف این طرح تصریح کرد: هدف از اجرای طرح اصلاح ساختار خانوار، یکپارچه‌سازی داده‌های ملی و هوشمندسازی فرایندهای مربوط به یارانه‌هاست تا تمام تغییرات خانوار بر اساس اسناد رسمی تولد، فوت، ازدواج یا طلاق و احکام قضایی انجام شود. همچنین تلاش می‌شود تمام امور مردم در این زمینه به صورت غیرحضوری و الکترونیکی انجام شود.

گفتنی است؛ طبق تاکید سازمان هدفمندی یارانه‌هاف در حال حاضر اجرای این طرح به صورت مرحله‌ای در حال انجام است و تا پایان آبان‌ماه، استان‌های تهران، البرز و سیستان و بلوچستان نیز به این طرح خواهند پیوست. پس از تکمیل این فرآیند، کل کشور بر اساس پایگاه سازمان ثبت احوال کشور مورد شناسایی و وسع‌سنجی قرار خواهد گرفت.

