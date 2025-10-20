رسانه اصولگرا: شمخانی باید پاسخگو باشد

در موضوع انتشار ویدیوی مراسم عروسی دختر عضو فعلی شورای دفاع کشور که قطعا نوعی تجاوز به حریم خصوصی وی و خانواده اوست پرده هایی افتاد که تناقض آن برای افکار عمومی غیر قابل جبران است.

به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری دانشجو؛ موضوع نقض حریم خصوصی وی و خانواده اش به هر حال اتفاق افتاده و طبق قوانین مجازات اسلامی جرم انگاری شده و برایشان قابل پیگیری است و مسائل خانوادگی، داماد و دختر ایشان هم به خودشان مربوط است و تجسس در این مسائل امری نکوهیده است.

لزوم پاسخگویی مسئولین نسبت به حضور خود و مراقبت از حریم خصوصیشان

اما حالا که این تصاویر منتشر شده است علی شمخانی یکی از مسئولین شاخص جمهوری اسلامی و عضو شورای دفاع باید پاسخگو باشد که انتشار چنین ویدئویی حاوی اختلاط محرم و نامحرم و حضور وی چه تبعات بدی می‌تواند داشته باشد؟ و اهمیت این موضوع باید برای چنین شخصیتهایی روشن باشد تا پرده حریم خصوصی خود را چنان حفظ کنند که چنین اتفاقات هولناکی در این سطح رقم نخورد!

تناقضات در افکار عمومی

وقتی چنین اتفاقاتی می افتد برای مردم این سؤال پیش می آید که چطور مسئولین نظام خودشان توانایی حفظ محرم و نامحرمی را در سطح پیرامون و حضور خود ندارند و سایرین را دعوت به حفظ حجاب و حریم ها می‌کنند؟! در این مسئله آقای شمخانی یا هر فرد دیگری در نظام باید پاسخگو باشد! اینها تناقضاتی است که در افکار عمومی رقم می‌خورد و قطعا قابل تعمیم به بسیاری از مسئولین نظام و به خصوص هم نسلی های دفاع مقدسی آقای شمخانی نیست!

ظلم به مسئولین و شهدا که زندگی ساده و عفیفانه دارند

انتشار این تصاویر و احتمالا تسری این موضوع توسط بخشی از افکار عمومی به سایر مسئولین و حتی بزرگان نظام به بسیاری از شهدا و افراد شاخص همقطار علی شمخانی که ساده زیست هستند و زندگی عفیفانه ای دارند ظلم است!

شخص آقای شمخانی و خانواده ایشان امروز ضمن پیگیری جرم اتفاق افتاده علیه خودشان از دستگاه قضا تا محکومیت عامل اصلی انتشار این تصاویر در فضای مجازی که حق آنهاست، باید پاسخگوی بخشی از مردم باشند که حالا ذهنشان پر از سوالات و تناقضاتی است که به خصوص در سبک زندگیشان عیان شده و به راحتی هم قابل جبران نیست!

شمخانی باید پاسخگو باشد!

آقای شمخانی یک انسان معمولی نبوده و نمی‌توان تبعات انتشار چنین تصاویری را نادیده گرفت. موضوع یک افشاگری ساده نیست و می‌تواند باعث افتادن بسیاری از حریم ها شود و این عمل که به نوعی ترور شخصیتی وی بود، تبعات غیر قابل جبرانی دارد و همچنان سوالات زیادی را در اذهان شکل می‌دهد: اینکه آیا مسئولین نسبت به جایگاه و اعمال خصوصی و عمومی خود توجیه هستند؟ و آیا خودشان به محرم و نا محرم و حدود الهی که به عنوان یک رفتار اجتماعی توقع دارند احترام می‌گذارند!؟