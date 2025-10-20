En
رسانه اصولگرا: شمخانی باید پاسخگو باشد

در موضوع انتشار ویدیوی مراسم عروسی دختر عضو فعلی شورای دفاع کشور که قطعا نوعی تجاوز به حریم خصوصی وی و خانواده اوست پرده هایی افتاد که تناقض آن برای افکار عمومی غیر قابل جبران است.
کد خبر: ۱۳۳۵۳۳۴
2295 بازدید
|
۲۹
رسانه اصولگرا: شمخانی باید پاسخگو باشد

 به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری دانشجو؛ موضوع نقض حریم خصوصی وی و خانواده اش به هر حال اتفاق افتاده و طبق قوانین مجازات اسلامی جرم انگاری شده و برایشان قابل پیگیری  است  و مسائل خانوادگی، داماد و دختر ایشان هم به خودشان مربوط است و تجسس در این مسائل امری نکوهیده است.

لزوم پاسخگویی مسئولین نسبت به حضور خود و مراقبت از حریم خصوصیشان

اما حالا که این تصاویر منتشر شده است علی شمخانی یکی از مسئولین شاخص جمهوری اسلامی و عضو شورای دفاع باید پاسخگو باشد که انتشار چنین ویدئویی حاوی اختلاط محرم و نامحرم و حضور وی چه تبعات بدی می‌تواند داشته باشد؟  و اهمیت این موضوع باید برای چنین شخصیتهایی روشن باشد تا پرده حریم خصوصی خود را چنان حفظ کنند که چنین اتفاقات هولناکی در این سطح رقم نخورد!

تناقضات در افکار عمومی 

وقتی چنین اتفاقاتی می افتد برای مردم این سؤال پیش می آید که چطور مسئولین نظام خودشان توانایی حفظ محرم و نامحرمی را در سطح پیرامون و حضور خود ندارند و سایرین را دعوت به حفظ حجاب و حریم ها می‌کنند؟! در این مسئله آقای شمخانی یا هر فرد دیگری در نظام باید پاسخگو باشد! اینها تناقضاتی است که در افکار عمومی رقم می‌خورد و  قطعا قابل تعمیم به بسیاری از مسئولین نظام و به خصوص هم نسلی های دفاع مقدسی آقای شمخانی نیست!

ظلم به مسئولین و شهدا که زندگی ساده و عفیفانه دارند

انتشار این تصاویر و احتمالا تسری این موضوع توسط بخشی از افکار عمومی به سایر مسئولین و حتی بزرگان نظام به بسیاری از شهدا و افراد شاخص همقطار علی شمخانی که ساده زیست هستند و زندگی عفیفانه ای دارند ظلم است!
شخص آقای شمخانی و خانواده ایشان امروز ضمن پیگیری جرم اتفاق افتاده علیه خودشان از دستگاه قضا تا محکومیت عامل اصلی انتشار این تصاویر در فضای مجازی که حق آنهاست، باید پاسخگوی بخشی از مردم باشند که حالا ذهنشان پر از سوالات و تناقضاتی است که به خصوص در سبک زندگیشان عیان شده و به راحتی هم قابل جبران نیست!

شمخانی باید پاسخگو باشد! 

آقای شمخانی یک انسان معمولی نبوده و نمی‌توان تبعات انتشار چنین تصاویری را نادیده گرفت. موضوع یک افشاگری ساده نیست و می‌تواند باعث افتادن بسیاری از حریم ها شود و این عمل که به نوعی ترور شخصیتی وی بود، تبعات غیر قابل جبرانی دارد و همچنان سوالات زیادی را در اذهان شکل می‌دهد: اینکه آیا مسئولین نسبت به جایگاه و اعمال خصوصی و عمومی خود توجیه هستند؟ و آیا خودشان به محرم و نا محرم و حدود الهی که به عنوان یک رفتار اجتماعی توقع دارند احترام می‌گذارند!؟

علی شمخانی حریم خصوصی رسانه عروسی دختر شمخانی دختر شمخانی پسر شمخانی عروسی مختلط
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱۸
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲۹
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۱۵ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۸
3
10
پاسخ
انتشار این تصاویر و احتمالا تسری این موضوع توسط بخشی از افکار عمومی به سایر مسئولین و حتی بزرگان نظام به بسیاری از شهدا و افراد شاخص همقطار علی شمخانی که ساده زیست هستند و زندگی عفیفانه ای دارند ظلم است!
"علامت تعجب رو خوب اومدی رفیق"
پاسخ ها
ناشناس
| India |
۰۸:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۸
اصلاً مگه مسئول ساده زیست هم داریم؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۱۹ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۸
3
5
پاسخ
بابا بی خیال ...
هادی حیدری
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۱۹ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۸
2
9
پاسخ
مسوول که باشی حق کوچکترین اشتباهی نداری . نه فقط پاسخگو بلکه باید استعفا بده .
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۸
دقیقا
چرا وقتی یک هنرپیشه و یا فوتبالیست یا حتی مردم عادی فیلمی ازشون لو می ره ممنوع التصویر می شن. کارشون رو ازشون می گیرندو .... بدهکار می شن
اون وقت این آقا باید طلبکار باشه؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۸
2
22
پاسخ
خودتون هم میدونید که نه شمخانی ونه هیچ مسئول دیگه ای در ایران پاسخگو نیست چون در ایران احترامی برای افکار عمومی وجود نداد و هر مجازاتی فقط مختص ما مردم است .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۱ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۸
2
23
پاسخ
واعظان کین جلوه در محراب و منبر می کنند
چون به خلوت می رسند آن کار دیگر می کنند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۳ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۸
16
9
پاسخ
من فیلم را دیدم. بنظرم نرسید که اختلاط زن و مرد در آن رخ داده باشد. پدر دست دخترش را گرفته و قدم بداخل سالن زنانه می گذارد. سرش را پایین انداخته تا به داماد می رسد و آنها را دست بدست می کند. و سپس سالن را ترک می کند. مرد دیگری در سالن نیست.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۴ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۸
2
14
پاسخ
درمورد پاراگراف ((لزوم پاسخگویی مسئولین نسبت به حضور خود و مراقبت از حریم خصوصیشان)) یعنی هر کاری خلاف قانون و عرف خواستند انجام داده و فقط مراقب باشند که این موارد برای عموم مطرح نشود؟؟؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۰۶ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۸
ایشون کاری خلاف عرف و قانون انجام نداده اند
مشکل این جاست که عرف و قانون را خودشان بد تعریف کرده اند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۸
13
9
پاسخ
عجیب است که اولین چیزی که به چشم نویسنده نیامده زشتی کار انتشاردهندگان است.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۰۸ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۸
ببخشید از شما اجازه نگرفت
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۰۹ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۸
نویسنده تاکید کرده که کاتر پسندیده ای نبوده که یک امر کلی است ولی موضوع اصلا این نیست - موضوع زیاکاری یک مسئول سیاسی است که به مردم ساده زیستی را تجویز میکند خودش برای بچه اش در هتل لاکچری عروسی آنچنانی میگیرد !
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۶ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۸
0
15
پاسخ
همه مسویلین باید درقبال اشتباهاتی که می کنند پاسخگو باشند نه فقط ایشون
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۱۲ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۸
چه اشتباهی کرد؟دخترشو در یه جمع خصوصی با عروسی نرمال داد دست داماد؟
سید احمد حسینی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۶ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۸
3
20
پاسخ
اول اینکه تابناک خجالت بکش که تا امروز حتی 1 بار نظر منو پخش نکردی. دوم اینکه نود درصد مسءولین جمهوری اسلامی مثل اقای شمخانی زندگی میکنن. اقای شمخانی ایا درد مردم گرسنه میفهمد ؟ ایا درد نداری میفهمد ؟ ایشون ایا همان کسی نیست که در خصوص حجاب با سختگیری مردم رو با گشت ارشاد مواجه کردن.
