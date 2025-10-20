بسی جای تعجب و تأسف است که برخی سیاستمداران، بی‌توجه به پیامدهای سخنان و مواضع خود، بی‌محابا اظهارنظر می‌کنند و موجب طرح مباحث حاشیه‌ای و مضر و درنتیجه آشفتگی ذهنی جامعه می‌شوند.

به گزارش تابناک به نقل از روزنامه خراسان؛ مهدی فضائلی از چهره های رسانه ای دفتر مقام معظم رهبری در یادداشتی نوشت: بنا ندارم به همه مصادیق این اظهارنظرهای نسنجیده و مضر در روزهای اخیر بپردازم چون علاوه بر این که کمکی به انسجام جامعه نمی‌کند، شاید خودش موجب حرف‌وحدیث‌های دیگری هم بشود.اما در این میان، یک مورد را که مستقیم به اقتدار ایران مربوط می‌شود و بدفهمی درباره آن زیان‌های جبران ناپذیر خواهد داشت،نمی‌توان نادیده گرفت.

آنچه این روزها به عنوان دوگانه مردم_موشک صورت‌بندی شد، اگر گوینده آن را حذف کنیم شاید این قدر برجسته نمی‌شد و آن عبارات این چنین حساسیت برانگیز نبود؛ لذا صرف‌نظر از قضاوت درباره این جملات و گوینده آن، صرفا این موضوع را بهانه اشاره به یک نکته مهم قرار می‌دهم و آن «نقش اقتدار در انسجام ملی» است؛ موضوعی که قطعا جای مباحث تفصیلی و عمیق بیشتری دارد.

تردیدی نیست که پس از نصرت‌الهی، «مردم»، مهم ترین رکن و انسجام آن ها، مؤثرترین عنصر در شکست دشمن بوده و هست؛ و درک همین نکته و باور به آن بود که «توصیه قطعی» رهبر حکیم انقلاب اسلامی را به حفظ انسجام مردم اختصاص داد. درعین حال، حواسمان باشد، مردمی که پشتوانه اصلی نظام و کشور بوده و هستند اگر کشورشان را ضعیف و ناتوان در برابر تهدیدات دشمن احساس کنند، پشت آن نخواهند بود!

تردیدی نیست که یکی از مهم ترین دلایل انسجام و همدلی‌ مردم در جنگ ۱۲ روزه، اقتداری بود که به سرعت از نیروهای مسلح کشور دیدند و غرش موشک‌هایی بود که با فاصله اندکی از تجاوز دشمن، دلشان را قُرص کرد.به عبارت دیگر مردم و قدرت دفاعی کشور، لازم و ملزوم یکدیگرند و اگر هرکدام نباشد یا آن گونه که لازم است باشد، تحقق پیدا نکند آن دیگری نیز استحکام لازم را نخواهد داشت. همان طور که پشتیبانی و حمایت مردم، سوخت اصلی موشک‌ها را تأمین می‌کند، غرش موشک‌ها و درهم‌کوبیدن دشمن نیز،انگیزه انسجام و همدلی مردم است؛ بنابراین مراقب باشیم هیچ کدام را به نفع دیگری تضعیف نکنیم!