En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

کلاه گشاد مجلس بر سر دولت برای رسوب افغانها

مجلس شورای اسلامی، لایحه 11 ماده‌ای دولت برای تشکیل «سازمان ملی مهاجرت» را هشتاد و پنجی کرد و در پشت پرده آن را به 70 ماده رسانید، هفتاد ماده‌ای که یک سویه امتیازات فراوانی را به بیگانگان می‌دهد و هدف نهایی دشمنان دیرینه کشور برای تغییر ترکیب جمعیتی، ملی و مذهبی در ایران رامحقق می‌کند.از حق امتیاز دریافت تابعیت در ازای ازدواج با زن ایرانی تا دریافت حق تملک اموال غیر منقول با حداقل 5 سال اقامت در ایران.
کد خبر: ۱۳۳۵۳۳۱
| |
3 بازدید
کلاه گشاد مجلس بر سر دولت برای رسوب افغانها

به گزارش خبرآنلاین به نقل از روزنامه جمهوری اسلامی؛ این موضوع در قوانین ایران از قبل از انقلاب تاکنون همواره خط قرمز نظام قانونگذاری و اجرایی بوده است. علاوه بر اینکه قانون اساسی هم هر اقدامی که منجر به تفوق و سلطه بیگانگان بر حوزه‌های سیاسی و اقتصادی کشور شود را برنتابیده و صراحتا مخالفت و ممنوع اعلام نموده است اما متأسفانه جریانی موسوم به امت گرایان با اسم رمز تقویت و حمایت از جبهه مقاومت و بدون درک عمیق از ماهیت و ابزارهای آن از یک سو و جریانات روشنفکر زده و مارکسیست دانشگاهی با اسم رمز جهان وطنی و حقوق بشر به یک آبشخور رسیده‌اند تا با افزایش حداکثری جمعیت بیگانگان، آخرین ریشه‌های استقلال، پایداری و هویت ملی ایران را بخشکانند و به بیگانه واگذار کنند.

متن لایحه به گونه‌ای نگاشته شده که با اعطای امتیازات فراوان و به حداقل رسانیدن ضوابط و شاخص‌ها، ایران را در معرض یکی از بزرگترین جابجایی‌های سازمان یافته جمعیتی ناهمگون قرار می‌دهد. آن هم جمعیتی که دارای کمترین نرخ شاخص‌های توسعه انسانی در دنیا و بالاترین نرخ انواع آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی هستند.


این ادغام اجباری جمعیت خارجی در ایران به اندازه‌ای برای آقایان از اهمیت برخوردار است که صراحتا دولت را موظف به تامین هزینه‌های ادغام اجتماعی آنها در جامعه ایرانی در حداقل زمان ممکن نموده‌اند و از طرف دیگر تبعه خارجی در صورت ایراد خسارت بدنی به هر فرد دیگر در ایران اعم از ایرانی و خارجی، جبران خسارت و پرداخت دیه آن بر عهده دولت مفلوک ایران است! و این به معنای تبدیل رسمی ایران به بهشت جنایتکاران دنیا است!!

نکته مهمتر اینکه قانونگذار برای اولین بار در نظام قانونی کشور، موضوع «بی تابعیت ها» را به رسمیت شناخته است و برای آنها حقوق شهروندی و حق دسترسی به خدمات اجتماعی تعریف کرده که می‌تواند کشور را در معرض هزینه‌های سیاسی،امنیتی و اقتصادی فراوانی آنهم در جغرافیای سیاسی ناامن، نامطمئن و شکننده منطقه‌ای قرار دهد و حتی دولت‌هایی را که مشکلات فراوانی با بخش‌هایی از جمعیت ساکن در ایران دارند را به صرافت لغو اجباری تابعیت اتباع خود به منظور شانه خالی کردن از مسئولیت اداره و حمایت از اتباع کشور خود و تحمیل آن بر دوش دولت و ملت دیگر بیاندازند.
پیش‌بینی می‌شود با تصویب لایحه فوق و اجرای آن و به استناد مواد مربوط به اعطای اقامت‌های پلکانی 3 ساله، 5 ساله و دائم با حداقل شرایط و بالاترین امتیازات، جمعیتی بالغ بر 5 میلیون نفر در 3 ساله اول اجرای این قانون وارد جمعیت رسمی کشور شوند و پس از 5 سال و دریافت حق استملاک و سایر حقوق شهروندی به غیر از امتیازات سیاسی،اقامت دائم دریافت کرده و در ایران ماندگار شوند و روند رو به رشد نرخ جمعیت خارجی از میان همسایگان که به راحتی می‌توانند به نفع سرزمین و دولت اصلی وارد میدان شوند را دنبال نمایند.

علی‌ایحال ننگ نامه‌ای به نام «لایحه تشکیل سازمان ملی مهاجرت » ازسوی مجلس شورای اسلامی به دولت تحمیل شده است که تماما در راستای تثبیت و تفوق سیاسی، جمعیتی، اقتصادی و فرهنگی بیگانگان در کشور است و نتیجه‌ای جز فروکاستن از قدرت و اقتدار ملی، ملت سازی از بیگانگان در میان جمعیت داخلی، تسهیل شرایط فروپاشی و اضمحلال داخلی از طریق بیگانگانی که در جای جای کشور جای گرفته‌اند و قدرت دارند را به همراه نخواهد داشت. کدام مجلس و دولتی را در دنیا سراغ دارید که چنین آگاهانه، تیشه به ریشه‌های هویت ملی، امنیت سرزمینی و اقتدار ملی‌اش بزند که مجلس دوازدهم این بی‌اعتباری را بر خود می‌خرد؟

اشتراک گذاری
برچسب ها
مهاجران افعانستانی دولت دوازدهم مجلس شورای اسلامی خبر فوری اتباع بیگانه خروج اتباع
سناریو‌های بنزینی دولت در ۱۴۰۵/ قیمت هر لیتر بنزین ۵ یا ۱۲ هزار تومان؟
عکس: سنگ نوشته مزار رئیس جمهور فقید
نامگذاری یک ساختمان در لرستان به اسم یحیی سنوار
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
چه تعداد مهاجر افغان ایران را ترک کردند؟
نقاط قوت و ضعف وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی
مومنی: بیش از ۷۰ درصد اتباع خارج شده داوطلبانه ایران را ترک کردند
اجرای طرح جمع‌آوری اتباع بیگانه در زاهدان
وزیر کشور: تا امروز حدود ۴۰۰ هزار نفر از اتباع بازگردانده شدند‌
چهره‌ها و رسانه‌های حامی مهاجران افغان چه می‌گویند؟
نفت جایگاه سیاسی و امنیتی با دیگر کشورها را رقم می‌زند
آمریکا خواستار خروج اتباع خود از میانمار شد
آمار خروج اتباع غیرمجاز از کشور اعلام شد
عبور آخوندی از گذرگاه بهارستان
چین ده ها تبعه خود را از افغانستان خارج کرد
دلیل عدم اعتماد به وزیر پیشنهادی نیرو چیست؟
نقد موافقان و مخالفان به عملکرد آخوندی
آخرین خبر از اقدام فراجا درباره پدرزن افغانستانی نویدمحمدزاده
خروج بیش از ۲۱۰ هزار تبعهٔ غیرمجاز از تهران
فاکتور انتخاب مدیران در وزارت نیرو از نگاه بیطرف
با خروج اتباع، اجاره‌ها شکست
تشدید مجازات، مشکل قاچاق اتباع بیگانه را حل خواهد کرد؟
هشدار نسبت به ایجاد اختلاف با مهاجران افغانستانی
عکس: تهدید اتباع افغان در یک بنر دیواری !
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
به سردار رشید و سردار باقری گفتم اسرائیل می‌خواهد همه فرماندهان را بزند
نتانیاهو: نگاه ما به ایران دوخته شده است
والیبال ایران در شوک؛ صابر کاظمی به کما رفت
احضار کارفرما مشهدی به‌دلیل رفتار نامتعارف با کارگر زن
دانش‌آموزان شش‌ساله نباید به پیش‌دبستانی بروند
احمدی نژاد بی سر و صدا خبرساز شد
گوگوش را به دستور اشرف آنقدر زدند که به کما رفت
پیگیری‌های پلیس قطر درباره حادثه صابر کاظمی/ روایت‌های اولیه در استخر تأیید نمی‌شود
شبکه عربی: ایران شش پایگاه موشکی جدید راه انداخته + زیرنویس
شوک شبانه ترامپ: خودمان به موشک‌های تاماهاک‌ که به ایران زدیم نیاز داریم!
اگر جای وزیر راه بودم... اگر جای سردار رادان بودم...
انتشار غیراخلاقی ویدیوی عروسی دختر شمخانی
دو نماینده مجلس به حبس محکوم شدند
تصمیم مهم سازمان ملل درباره الجولانی
از روسیه چه تجهیزاتی وارد شده است؟ / توضیحات عضو کمیسیون امنیت ملی درباره همکاری‌های دفاعی تهران و مسکو
اگر جای وزیر راه بودم... اگر جای سردار رادان بودم...  (۲۵۴ نظر)
نتانیاهو: نگاه ما به ایران دوخته شده است  (۲۳۹ نظر)
انتشار غیراخلاقی ویدیوی عروسی دختر شمخانی  (۱۵۱ نظر)
احضار کارفرما مشهدی به‌دلیل رفتار نامتعارف با کارگر زن  (۱۰۲ نظر)
والیبال ایران در شوک؛ صابر کاظمی به کما رفت  (۷۹ نظر)
بانک مرکزی در آستانه تغییر بزرگ/ چه کسی جای فرزین را می‌گیرد؟  (۷۴ نظر)
افزایش قیمت بنزین؛ وعده گفتگو با مردم یا تصمیم پشت در‌های بسته؟  (۷۲ نظر)
احمدی نژاد بی سر و صدا خبرساز شد  (۷۱ نظر)
هدف نهایی تکه‌تکه کردن ایران است/ گفتمان منطقه ای ایران صحیح بود/آماده انجام بدترین سناریوها از طرف اسراییل باشیم  (۷۰ نظر)
نتانیاهو در تدارک حمله جدید به ایران است/ ایران پیشنهاد «غنی سازی نزدیک به صفر» را داده بود  (۶۹ نظر)
جزئیات افزایش 300 تا 500 درصدی قیمت بنزین  (۶۰ نظر)
جزییات تشکیل «اتاق وضعیت عفاف و حجاب»  (۶۰ نظر)
خودروهای دارای چراغ غیراستاندارد توقیف می‌شوند  (۵۷ نظر)
دانش‌آموزان شش‌ساله نباید به پیش‌دبستانی بروند  (۵۶ نظر)
تصاویر بازداشت رذلی که مردم ایران را عصبانی کرد  (۵۴ نظر)
tabnak.ir/005bNb
tabnak.ir/005bNb