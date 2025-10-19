En
پیام ویتکاف به اسرائیل درباره غزه و حماس

رسانه عبری زبان به نقل یک منبع آمریکایی اعلام کرد، فرستاده ویژه ترامپ امروز یکشنبه به طرف اسرائیلی خبر داده که در حمله به حماس به نحوی عمل کند که توافق از هم نپاشد.
کد خبر: ۱۳۳۵۳۰۹
791 بازدید
پیام ویتکاف به اسرائیل درباره غزه و حماس

به گزارش تابناک، یسرائیل هیوم در گزارشی نوشت: یک منبع آمریکایی اعلام کرد، استیو ویتکاف و جرد کوشنر فرستادگان دونالد ترامپ امروز یکشنبه با وزیر رون درمر در باره شرایط به وجود آمده گفتگو کردند و از او خواستند که پاسخ اسرائیل!! به حماس پاسخی سنجیده باشد و از هر گونه واکنشی که ممکن است منجر به طرح ترامپ پایان دهد، خودداری کند.

این رسانه همچنین خبر داد، در گفتگویی که هفته گذشته بین بنامین نتانیاهو نخست وزیر و ترامپ صورت گرفت، نخست وزیر اسرائیل مجموعه از اقدامات ممکن برای (حمله مجدد) به حماس را تشریح کرد. (امری که بیانگر طراحی و تدارک اقدامات جنایتکارانه اسرائیل و آمریکا برای مردم غزه بعد از مبادله اسرا است).

به گزارش یسرائیل هیوم: نتانیاهو در طول این گفتگو پیش‌بینی کرد که حماس توافق را نقض خواهد کرد و تلاش می‌کند مرزها را گسترش دهد بدون اینکه کاملاً قوانین را زیر پا بگذارد. امروز نیز اسرائیل آمریکایی‌ها را از اقدامات متقابل خود مطلع کرد، هرچند به جزئیات دقیق نپرداخت، اما روشن ساخت که در این مرحله حمله زمینی را از سر نخواهد گرفت.

