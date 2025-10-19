تیراندازی در یک خوابگاه دانشجویی در آمریکا

به گزارش تابناک به نقل از فاکس‌نیوز، پلیس دانشگاه ایالتی اوکلاهاما امروز (یکشنبه) اعلام کرد که در نتیجه تیراندازی در یکی از خوابگاه‌های این دانشگاه، چندین نفر مجروح و راهی بیمارستان شدند.

رئیس پلیس دانشگاه تأکید کرد که دست‌کم یکی از مجروحان دانشجوی دانشگاه است و تمامی مصدومان در بیمارستان‌های اوکلاهاما سیتی و تولسا تحت درمان قرار دارند.

پلیس اعلام کرد که هیچ تهدید فعالی برای عموم وجود ندارد و مظنون دیگری در پردیس دانشگاه حضور ندارد. گزارش‌های اولیه حاکی است تیراندازی پس از یک مهمانی خصوصی خارج از پردیس رخ داده و شرکت‌کنندگان پس از پایان مهمانی به خوابگاه بازگشته‌اند.

پلیس از دانشجویان خواست تا از منطقه مذکور فاصله بگیرند تا تحقیقات ادامه یابد.