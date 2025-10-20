En
خودرو عجیب و غریب لوریک در موناکو

خودروی سوپراسپرت الکتریکی لوکس «لوریک» یک کوچ بیلد اسپانیایی است، که تصاویری از حضور آن در موناکو را مشاهده می کنید.
خودروی سوپراسپرت الکتریکی لوکس «لوریک» یک کوچ بیلد اسپانیایی است، که تصاویری از حضور آن در موناکو را مشاهده می کنید.

به گزارش تابناک به نقل از عصرایران؛ این خودروی الکتریکی عجیب و غریب که شاید یک تسلای رادیکال باشد در مقابل هتل دو پاریس، یکی از نمادهای اصلی موناکو، به نمایش درآمد و مورد توجه علاقه‌مندان به دنیای خودرو قرار گرفت.

این برند در سال 1920 در جزیره مایورکا اسپانیا تأسیس شد و ابتدا خودروهای سبک و مسابقه‌ای تولید می‌کرد. از سال 2014 دوباره فعالیت خود را آغاز کرد و از 2016 به بعد خودروهای برقی منحصر به فرد و دست‌ساز می‌سازد که طراحی‌شان برگرفته از خودروهای مسابقه‌ای دهه 1920 است ولی با تکنولوژی‌های جدید و برقی.

