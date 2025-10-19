شوآف نفیسه روشن با تصویری از خانه مجلل و لوکسش! + عکس

به گزارش تابناک، نفیسه روشن که یکی از چهره‌های مشهور در عرصه بازیگری است، در تاریخ ۱۳ اردیبهشت ۱۳۶۱ در تهران متولد شده و فارغ التحصیل رشته حقوق اسلامی از دانشگاه آزاد می‌باشد. او به عنوان یک فرد برجسته در حوزه‌های مختلف فعالیت کرده و علاوه بر بازیگری، به عنوان سفیر دوقلو‌ها نیز معرفی شده است. از ویژگی‌های شخصیتی او می‌توان به علاقه وافرش به حیوانات اشاره کرد.

اخیراً خانم روشن تصویری از خانه فوق‌العاده لوکس و مدرن خود را از طریق شبکه اجتماعی اینستاگرام به اشتراک گذاشته است که سبب جلب توجه بسیاری از دنبال‌کنندگان او شد. این تصویر جذاب مورد توجه رسانه‌ها نیز قرار گرفته است.

نمایی از این تصویر نشان‌دهنده دقت به جزئیات در دکوراسیون داخلی خانه او بوده و به وضوح عشق و تعلق خاطر او به طراحی و زیبایی منعکس می‌شود.