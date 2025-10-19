بعد از آن که رئیس‌جمهور کلمبیا از قتل یک صیاد این کشور به دست ارتش آمریکا خبر داد و خواستار توضیح واشنگتن شد، رئیس‌جمهور ایالات متحده امروز تهدید کرد که بودجه در قالب پرداخت‌ها یا یارانه به کلمبیا را متوقف خواهد کرد، زیرا به ادعای او، رئیس‌جمهور این کشور «هیچ کاری برای توقف تولید مواد مخدر انجام نمی‌دهد».

به گزارش تابناک، ترامپ در پیامی در شبکه‌های اجتماعی خود تروث سوشال، رئیس‌جمهور کلمبیا گوستاوو پترو را «سرکرده مواد مخدر غیرقانونی» و «شخصیتی کم‌اعتبار و بسیار نامحبوب» توصیف کرد.

رئیس‌جمهور کلمبیا در واکنش به اهانت همتای آمریکایی به او، ترامپ را «وقیح» توصیف کرد که کلمبیا را نمی‌شناسد و باید با دقت درباره این کشور مطالعه کند.

به گزارش المیادین، «گوستاوو پترو» رئیس جمهور کلمبیا در واکنش به پیام اهانت آمیز دونالد ترامپ همتای آمریکایی خود خطاب به ترامپ گفت: «کلمبیا هرگز در قبال آمریکا وقیح نبوده است، اما تو وقیح هستی و کلمبیا را نمی شناسی».

پترو در ادامه به ترامپ گفته است: «من مثل تو تاجر نیستم. من یک سوسیالیست هستم که به کمک، خیر عمومی و منافع مشترک بشریت اعتقاد دارم».

رئیس جمهور کلمبیا در ادامه افزود: به ترامپ توصیه می‌کنم که با دقت درباره کلمبیا مطالعه کند و جایگاه قاچاقچیان مواد مخدر و جایگاه دموکرات‌ها را مشخص کند.

وی تصریح کرد: بزرگترین دشمن تجارت مواد مخدر در این کشور در قرن بیست و یکم، کسی بود که روابط آن را با قدرت سیاسی در کلمبیا فاش کرد و آن من هستم.

«گوستاوو پترو» تأکید کرد: ترامپ توسط حزب و مشاورانش گمراه شده است.

وزیر دفاع کلمبیا هم گفت: هرگونه بیانیه‌ای علیه رئیس جمهور «پترو» توهین به همه کلمبیا است و رئیس جمهور ما در تلاش برای ریشه‌کنی قاچاق مواد مخدر است. کلمبیا کشوری با اعتقاد راسخ و تعهد مطلق به ریشه‌کنی قاچاق مواد مخدر است.

