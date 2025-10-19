En
شکستن دست نوزاد دختر هنگام تولد

فرماندار سلماس در پی وقوع خطای پزشکی حین تولد یک نوزاد در این شهرستان، از والدین نوزاد دلجویی و دستور پیگیری سریع وضعیت درمانی وی را صادر کرد.
شکستن دست نوزاد دختر هنگام تولد

به گزارش تابناک به نقل از همشهری، چندی قبل در یکی از بیمارستان‌های شهر سلماس در استان آذربایجان غربی نوزاد دختری به دنیا آمد که به دلیل سهل‌انگاری و قصور پزشکی دست راست نوزاد دچار شکستگی شد.

پدر این نوزاد که کارگر است، با انتشار فیلمی اظهار داشت که توانایی مالی برای درمان فرزندش را ندارد و مسئولان نیز برای درمان فرزندش کمکی به او نکرده‌اند.

پس از انتشار این فیلم، علی علایی فرماندار سلماس طی دیداری با پدر این نوزاد و رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان، دستور سریع رسیدگی به موضوع را صادر کرد.

در این دیدار فرماندار سلماس، با دلجویی از پدر کودک، دستور داد تمامی اقدامات درمانی لازم به‌سرعت انجام شده و روند درمانی کودک با دقت پیگیری شود.

علایی به رئیس شبکه بهداشت دستور داد از نزدیک وضعیت کودک را پیگیری کرده و در صورت نیاز اقدامات تخصصی بیشتری انجام شود.

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان نیز در این دیدار متعهد شد که پیگیری‌های پزشکی و درمانی این کودک آسیب‌دیده را به‌سرعت و با دقت لازم انجام دهد.

tabnak.ir/005bMm