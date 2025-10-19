En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

جواهرات ناپلئون در موزه لوور به سرقت رفت

روزنامه «لو پاریزین» امروز (یکشنبه) خبر داد که به علت سرقت از موزه لوور، درهای این جاذبه جهانی گردشگری بسته شده و جواهرات ناپلئون به سرقت رفته است.
کد خبر: ۱۳۳۵۲۷۹
| |
344 بازدید
جواهرات ناپلئون در موزه لوور به سرقت رفت

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، شبکه بی‌بی‌سی نیز به نقل از گفته‌های رشیده داتی (Rachida Dati) وزیر فرهنگ فرانسه در فضای مجازی نوشت: جراحتی گزارش نشده و در کنار کارکنان موزه و پلیس هستم. تحقیقات در جریان است.

در ادامه این گزارش به نقل از مطلب منتشر شده در حساب کاربری این موزه پربازدید در شبکه اجتماعی اکس، آمده است که این ساختمان «امروز و بنا به دلایل استثنایی بسته خواهد ماند.»

بی‌بی‌سی در گزارش خود یادآوری کرده است که واقعه مذکور صبح امروز و هنگام گشایش موزه رخ داده اما از کم و کیف این رخداد هنوز خبری منتشر نشده است.

بی بی سی به نقل از رسانه‌های فرانسوی گزارش داد که سه مرد نقابدار کمی پس از باز شدن موزه لوور وارد آن شده و اقدام به سرقت کردند.

گفته می‌شود آنها از یک پله متحرک (نردبان هیدرولیک) باری برای دسترسی به گالری آپولو که در ضلع رودخانه سن موزه قرار دارد، استفاده کرده‌اند.

در این تالار مجلل، جواهرات سلطنتی فرانسه نگهداری می‌شود و گفته شده که سارقان برای ورود، از اره برقی کوچک استفاده کرده و سپس با ۹ قطعه جواهر سوار بر اسکوتر فرار کرده‌اند.

ارزش این جواهرات در حال ارزیابی است.

اشتراک گذاری
برچسب ها
فرانسه پاریس موزه لوور سرقت جواهرات قدیمی ناپلئون جواهرات سلطنتی خبر فوری
سناریو‌های بنزینی دولت در ۱۴۰۵/ قیمت هر لیتر بنزین ۵ یا ۱۲ هزار تومان؟
عکس: سنگ نوشته مزار رئیس جمهور فقید
نامگذاری یک ساختمان در لرستان به اسم یحیی سنوار
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
دست کم اشیای فلزی ایرانی موزه لوور دزدی است!
حمله به موزه لوور پاریس
تهدید به بمب‌ گذاری موزه لوور را تعطیل کرد
حمله به موزه لوور پاریس
فخرفروشی فرانسوی‌ها با نمایش آثار دزدی در موزه لوور!
حمله به موزه لوور پاریس ناکام ماند
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
به سردار رشید و سردار باقری گفتم اسرائیل می‌خواهد همه فرماندهان را بزند
نتانیاهو: نگاه ما به ایران دوخته شده است
والیبال ایران در شوک؛ صابر کاظمی به کما رفت
نتانیاهو در تدارک حمله جدید به ایران است/ ایران پیشنهاد «غنی سازی نزدیک به صفر» را داده بود
احضار کارفرما مشهدی به‌دلیل رفتار نامتعارف با کارگر زن
احمدی نژاد بی سر و صدا خبرساز شد
دانش‌آموزان شش‌ساله نباید به پیش‌دبستانی بروند
گوگوش را به دستور اشرف آنقدر زدند که به کما رفت
استخوان‌سازی با چای
پیگیری‌های پلیس قطر درباره حادثه صابر کاظمی/ روایت‌های اولیه در استخر تأیید نمی‌شود
شوک شبانه ترامپ: خودمان به موشک‌های تاماهاک‌ که به ایران زدیم نیاز داریم!
اگر جای وزیر راه بودم... اگر جای سردار رادان بودم...
جواب دندان‌شکن کارشناس عراقی به مواضع ضدایرانی مجری
شبکه عربی: ایران شش پایگاه موشکی جدید راه انداخته + زیرنویس
تاکتیک ایران در جنگ بعدی برای تبدیل نشدن به سوریه و لبنان
اگر جای وزیر راه بودم... اگر جای سردار رادان بودم...  (۲۵۴ نظر)
نتانیاهو: نگاه ما به ایران دوخته شده است  (۱۷۱ نظر)
والیبال ایران در شوک؛ صابر کاظمی به کما رفت  (۷۹ نظر)
بانک مرکزی در آستانه تغییر بزرگ/ چه کسی جای فرزین را می‌گیرد؟  (۷۴ نظر)
افزایش قیمت بنزین؛ وعده گفتگو با مردم یا تصمیم پشت در‌های بسته؟  (۷۲ نظر)
احمدی نژاد بی سر و صدا خبرساز شد  (۷۱ نظر)
هدف نهایی تکه‌تکه کردن ایران است/ گفتمان منطقه ای ایران صحیح بود/آماده انجام بدترین سناریوها از طرف اسراییل باشیم  (۷۰ نظر)
نتانیاهو در تدارک حمله جدید به ایران است/ ایران پیشنهاد «غنی سازی نزدیک به صفر» را داده بود  (۶۹ نظر)
اسرائیل می‌خواهد ایران را تبدیل به سوریه کند/ ایران از طریق مصر، قطر و عربستان با آمریکا تعامل کند  (۶۱ نظر)
جزئیات افزایش 300 تا 500 درصدی قیمت بنزین  (۶۰ نظر)
خودروهای دارای چراغ غیراستاندارد توقیف می‌شوند  (۵۷ نظر)
دانش‌آموزان شش‌ساله نباید به پیش‌دبستانی بروند  (۵۶ نظر)
تصاویر بازداشت رذلی که مردم ایران را عصبانی کرد  (۵۴ نظر)
جزییات تشکیل «اتاق وضعیت عفاف و حجاب»  (۵۴ نظر)
تلویزیون اردن: این سلاح تازه ایران معادلات امنیتی خاورمیانه را برهم می‌زند  (۵۰ نظر)
tabnak.ir/005bMl
tabnak.ir/005bMl