En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

گزارش عراقچی از  آخرین اقدامات مقابله با تحریم‌ها

وزیر امور خارجه از آخرین اقدامات دستگاه دیپلماسی در خصوص مقابله با تحریم ها و همکاری سه جانبه ایران، چین و روسیه گزارشی ارائه کرد.
کد خبر: ۱۳۳۵۲۶۹
| |
6 بازدید
گزارش عراقچی از  آخرین اقدامات مقابله با تحریم‌ها

به گزارش تابناک، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه در جلسه امروز هیئت دولت، گزارشی از آخرین اقدامات دستگاه دیپلماسی کشور در زمینه مقابله با تحریم‌ها و همکاری‌های سه‌جانبه جمهوری اسلامی ایران، چین و روسیه در جهت بی‌اعتبارسازی اقدامات یک‌جانبه اروپایی‌ها درباره سازوکار موسوم به اسنپ‌بک ارائه داد.

عراقچی ضمن اشاره به موضع‌گیری‌های اخیر کشورهای عضو جنبش عدم تعهد با ۱۲۱ عضو در حمایت از مواضع ایران، اظهار داشت: «امروز شاهد شکل‌گیری نوعی دو‌قطبی جهانی هستیم؛ در یک سو، کشورهای اروپایی و اقلیتی هم‌سو با آنان قرار دارند و در سوی دیگر، اکثریتی از کشورها به‌ویژه ایران، روسیه و چین، که بر اصول استقلال، چندجانبه‌گرایی و عدالت بین‌المللی تأکید دارند.»

اشتراک گذاری
برچسب ها
عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورهای اروپایی اسنپ بک رفع تحریم ها چین روسیه خبر فوری
سناریو‌های بنزینی دولت در ۱۴۰۵/ قیمت هر لیتر بنزین ۵ یا ۱۲ هزار تومان؟
عکس: سنگ نوشته مزار رئیس جمهور فقید
نامگذاری یک ساختمان در لرستان به اسم یحیی سنوار
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
باید شرافتمندانه با آمریکا مذاکره کنیم
روسیه رسما عدم پایبندی به اسنپ‌بک را تأیید کرد
واکنش عراقچی به نمایش ضدایرانی پارلمان انگلیس
عراقچی: اقدام سه کشور اروپایی در اسنپ‌بک غیرقانونی است
نشست سفرای ایران در ۳ کشور اروپایی با عراقچی + عکس
جزئیات نامه مشترک ایران، چین و روسیه به شورای امنیت
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
به سردار رشید و سردار باقری گفتم اسرائیل می‌خواهد همه فرماندهان را بزند
نتانیاهو: نگاه ما به ایران دوخته شده است
والیبال ایران در شوک؛ صابر کاظمی به کما رفت
نتانیاهو در تدارک حمله جدید به ایران است/ ایران پیشنهاد «غنی سازی نزدیک به صفر» را داده بود
احمدی نژاد بی سر و صدا خبرساز شد
احضار کارفرما مشهدی به‌دلیل رفتار نامتعارف با کارگر زن
دانش‌آموزان شش‌ساله نباید به پیش‌دبستانی بروند
گوگوش را به دستور اشرف آنقدر زدند که به کما رفت
استخوان‌سازی با چای
پیگیری‌های پلیس قطر درباره حادثه صابر کاظمی/ روایت‌های اولیه در استخر تأیید نمی‌شود
شوک شبانه ترامپ: خودمان به موشک‌های تاماهاک‌ که به ایران زدیم نیاز داریم!
اگر جای وزیر راه بودم... اگر جای سردار رادان بودم...
جواب دندان‌شکن کارشناس عراقی به مواضع ضدایرانی مجری
شبکه عربی: ایران شش پایگاه موشکی جدید راه انداخته + زیرنویس
تاکتیک ایران در جنگ بعدی برای تبدیل نشدن به سوریه و لبنان
اگر جای وزیر راه بودم... اگر جای سردار رادان بودم...  (۲۵۴ نظر)
نتانیاهو: نگاه ما به ایران دوخته شده است  (۱۷۱ نظر)
والیبال ایران در شوک؛ صابر کاظمی به کما رفت  (۷۹ نظر)
بانک مرکزی در آستانه تغییر بزرگ/ چه کسی جای فرزین را می‌گیرد؟  (۷۴ نظر)
افزایش قیمت بنزین؛ وعده گفتگو با مردم یا تصمیم پشت در‌های بسته؟  (۷۲ نظر)
احمدی نژاد بی سر و صدا خبرساز شد  (۷۱ نظر)
هدف نهایی تکه‌تکه کردن ایران است/ گفتمان منطقه ای ایران صحیح بود/آماده انجام بدترین سناریوها از طرف اسراییل باشیم  (۷۰ نظر)
نتانیاهو در تدارک حمله جدید به ایران است/ ایران پیشنهاد «غنی سازی نزدیک به صفر» را داده بود  (۶۹ نظر)
اسرائیل می‌خواهد ایران را تبدیل به سوریه کند/ ایران از طریق مصر، قطر و عربستان با آمریکا تعامل کند  (۶۱ نظر)
جزئیات افزایش 300 تا 500 درصدی قیمت بنزین  (۶۰ نظر)
خودروهای دارای چراغ غیراستاندارد توقیف می‌شوند  (۵۷ نظر)
دانش‌آموزان شش‌ساله نباید به پیش‌دبستانی بروند  (۵۶ نظر)
تصاویر بازداشت رذلی که مردم ایران را عصبانی کرد  (۵۴ نظر)
جزییات تشکیل «اتاق وضعیت عفاف و حجاب»  (۵۴ نظر)
تلویزیون اردن: این سلاح تازه ایران معادلات امنیتی خاورمیانه را برهم می‌زند  (۵۰ نظر)
tabnak.ir/005bMb
tabnak.ir/005bMb