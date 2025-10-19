وزیر امور خارجه از آخرین اقدامات دستگاه دیپلماسی در خصوص مقابله با تحریم ها و همکاری سه جانبه ایران، چین و روسیه گزارشی ارائه کرد.

به گزارش تابناک، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه در جلسه امروز هیئت دولت، گزارشی از آخرین اقدامات دستگاه دیپلماسی کشور در زمینه مقابله با تحریم‌ها و همکاری‌های سه‌جانبه جمهوری اسلامی ایران، چین و روسیه در جهت بی‌اعتبارسازی اقدامات یک‌جانبه اروپایی‌ها درباره سازوکار موسوم به اسنپ‌بک ارائه داد.

عراقچی ضمن اشاره به موضع‌گیری‌های اخیر کشورهای عضو جنبش عدم تعهد با ۱۲۱ عضو در حمایت از مواضع ایران، اظهار داشت: «امروز شاهد شکل‌گیری نوعی دو‌قطبی جهانی هستیم؛ در یک سو، کشورهای اروپایی و اقلیتی هم‌سو با آنان قرار دارند و در سوی دیگر، اکثریتی از کشورها به‌ویژه ایران، روسیه و چین، که بر اصول استقلال، چندجانبه‌گرایی و عدالت بین‌المللی تأکید دارند.»