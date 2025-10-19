مباهات ترامپ به اقدامات خصمانه خود علیه ایران

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا در گفت‌وگویی درباره اقدامات خصمانه‌ای که به دستور او علیه ایران انجام شده است، با اشاره به ترور شهید سپهپد «قاسم سلیمانی» فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران مدعی شد: او مغز متفکری بود که کارهای بد زیادی انجام داده بود. او پدر بمب‌های کنار جاده‌ای بود که باعث می‌شد سربازها دست و پای خود را از دست بدهند و مشکلات زیادی برایشان ایجاد شود. این روش او بود برای این که بگوید ما خیلی از شما خوشمان نمی‌آید که بر افراد بسیاری تاثیر گذاشت.

شهید سپهبد سلیمانی در جریان سفر به عراق در دی ماه ۱۳۹۸ طی حمله پهپادی آمریکا به خودروی حامل او به دستور ترامپ ترور و به شهادت رسید. ایران در پاسخ به این اقدام تروریستی، در حمله‌ای موشکی پایگاه هوایی عین‌الاسد آمریکا در عراق را هدف قرار داد.

ترامپ در ادامه با اشاره به حملات متجاوزانه آمریکا علیه تاسیسات اتمی ایران در ماه ژوئن گفت: به نظرم از بین بردن تسلیحات اتمی در ایران کار بسیار بزرگی بود که ما آن بمب‌افکن‌های زیبای بی-۲ را به حریم هوایی ایران فرستادیم و بدون این که هیچ گونه آسیبی ببینند، خارج شدند. تمام آن زیباترین عملیات نظامی بود. این بمب‌افکن‌ها ۳۷ ساعت پرواز کردند و آن‌جا را بمباران کردند. وقتی ما برنامه هسته‌ای آن‌ها را از بین بردیم، دیگر قلدر خارومیانه نبودند. ما از بسیاری جهات دیگر نیز به همراه اسرائیل به آن آسیب زدیم. آن‌ها دیگر قلدری نمی‌کردند و اگر این طور بود، قادر به انجام دادن توافق اخیرمان(توافق صلح غزه) نبودیم.

آمریکا در اول تیرماه با مشارکت مستقیم در حملات متجاوزانه رژیم صهیونیستی به حاکمیت ملی و تمامیت ارضی ایران، با بمب‌های سنگرشکن تاسیسات فردو، نطنز و اصفهان را هدف قرار داد. این تاسیسات آسیب جدی دیدند اما افزایش سطح تشعشعات خارجی در آن‌ها از سوی ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش نشد.

ایران در پاسخ به این تجاوزگری پایگاه هوایی العدید آمریکا در قطر را طی عملیات «بشارت فتح» هدف حمله موشکی قرار داد.

ترامپ در ادامه گفت که این شرایط منجر به آزادی عمل کشورهای منطقه، از جمله عربستان سعودی، قطر و امارات متحده عربی در همراهی با این توافق شد که صلح در منطقه غرب آسیا را تضمین می‌کند اما اگر برنامه هسته‌ای ایران هدف این حملات متجاوزانه قرار نگرفته بود، این اتفاق رخ نمی‌داد.