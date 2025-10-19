به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، خبرنگار تلویزیون عربی روز یکشنبه گزارش داد که رژیم صهیونیستی شمال نوار غزه را هدف قرار داد.

خبرنگار الجزیره نیز اعلام کرد که ارتش رژیم صهیونیستی در ادامه نقض آتش‌بس، خانه‌ای را در اردوگاه البریج در مرکز نوار غزه بمباران و تخریب کرده است.

ارتش صهیونیستی خیمه آوارگان فلسطینی در منطقه اصداء در شمال غرب خان یونس را هم هدف قرار داد که در این حمله شماری زخمی شدند.

در حملات ساعات اخیر اشغالگران صهیونیست به مناطق مرکزی نوار غزه دست کم ۹ فلسطینی به شهادت رسیده و شماری هم زخمی شدند.

ارتش اشغالگر رژیم صهیونیستی پیش از این نیز گروهی از فلسطینیان را در شهرک الزوایده در مرکز این باریکه هدف قرار داد.

منابع پزشکی اعلام کردند که در این جنایت پنج فلسطینی به شهادت رسیده و شماری هم زخمی شدند.

به گفته این منابع، از آغاز آتش‌بس در نوار غزه، در نتیجه نقض آتش‌بس و حملات ارتش اشغالگر رژیم صهیونیستی تاکنون ۵۱ فلسطینی به شهادت رسیده و بیش از ۱۵۰ نفر هم زخمی شدند.