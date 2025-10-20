درآمدجورجینا رودریگز از اینستاگرام چقدر است؟

درآمد افراد فعال در اینستاگرام در ایالت جورجیا، آمریکا، با توجه به تعداد دنبال‌کنندگان و میزان تعامل کاربران با محتوا، تفاوت‌های زیادی دارد.

به گزارش تابناک؛ درآمد افراد فعال در اینستاگرام در ایالت جورجیا، آمریکا، با توجه به تعداد دنبال‌کنندگان و میزان تعامل کاربران با محتوا، تفاوت‌های زیادی دارد. اطلاعات موجود نشان می‌دهد که به طور میانگین، درآمد ساعتی اینفلوئنسر‌ها در این ایالت حدود ۱۴ دلار است.

میزان درآمد اینفلوئنسر‌های کوچک

به گزارش نی نی بان، افرادی که کمتر از ۱۰ هزار دنبال‌کننده در اینستاگرام دارند، معمولاً برای هر پست خود درآمدی بین ۱۰ تا ۱۰۰ دلار کسب می‌کنند. این گروه از اینفلوئنسر‌ها عمدتاً با برند‌های کوچک‌تر همکاری داشته و در ازای تبلیغات معمولاً محصولات رایگان یا پرداخت‌های مالی محدود دریافت می‌کنند.

درآمد اینفلوئنسر‌های متوسط

آن دسته از اینفلوئنسر‌ها که بین ۱۰ هزار تا ۵۰ هزار نفر دنبال‌کننده دارند، معمولاً برای هر پست مبلغی بین ۱۰۰ تا ۵۰۰ دلار کسب می‌کنند. به علت تعامل بیشتر با مخاطبان، این افراد جذابیت بیشتری برای برند‌ها دارند و معمولاً می‌توانند قرارداد‌های بلندمدت تری با برند‌ها امضا کنند.

دستمزد اینفلوئنسر‌های مشهور.

اما اینفلوئنسر‌هایی که بیش از یک میلیون دنبال‌کننده دارند، قادرند برای هر پست خود مبلغی بین ۱۰ هزار تا ۲۵ هزار دلار یا حتی بیشتر دریافت کنند. این گروه معمولاً با برند‌های بزرگ بین‌المللی همکاری کرده و به درآمد بسیار بالا دست پیدا می‌کنند.

در کل، باید توجه داشت که درآمد افراد فعال در اینستاگرام به عوامل مختلفی همچون میزان تعامل، تعداد دنبال‌کنندگان و نوع همکاری با برند‌های تجاری بستگی دارد. جورجینا، اما حساب جداگانه‌ای دارد. او که نامزد رونالدوست و پیش از آشنایی با او یک فروشنده ساده بود اکنون بیش از ۷۰ میلیون فالوئر دارد و شهرتش جهانی نیست. گویا او بابت هر تبلیغات در پیج خود بین ۴۰۰ تا ۶۰۰ هزار دلار می‌گیرد.