حتماً شما هم گاهی در طول روز، وقتی ساعت‌ها پشت میز نشسته‌اید یا پس از یک روز پر استرس، شانه‌های خود را کمی بالا و پایین می‌برید تا از گرفتگی آن‌ها کم کنید.

به گزارش تابناک؛ اما پژوهش‌های جدید نشان داده‌اند که این حرکت ساده و کوتاه تنها حدود ۱۰ ثانیه می‌تواند بیش از آنچه تصور می‌کنید برای بدن مفید باشد.

به گفته‌ی پژوهشگران، چرخاندن شانه‌ها می‌تواند فشار خون را کاهش دهد و واکنش آرام‌سازی طبیعی بدن را فعال کند.

دانشمندان مرکز پزشکی دانشگاه مینه‌سوتا برای درک بهتر آنچه هنگام کشش شانه‌ها و قسمت بالایی پشت در بدن رخ می‌دهد، مطالعه‌ای انجام دادند. آنها ۲۴ داوطلب بزرگسال را مورد بررسی قرار دادند و از هرکدام خواستند تا حرکتی ساده را انجام دهند:

روی صندلی بنشینند

شانه‌ها را به سمت گوش‌ها بالا بیاورند

کمی به عقب خم شوند

این حالت را به مدت ۱۰ تا ۱۵ ثانیه نگه دارند

در طول این حرکت، محققان ضربان قلب و فشار خون شرکت‌کنندگان را با دقت اندازه‌گیری کردند.

نتیجه چه بود؟

نتایج شگفت‌انگیز بود: در همان لحظات انجام حرکت، فشار خون به طور محسوسی کاهش یافت. در حالت عادی، بدن در واکنش به کاهش فشار خون، ضربان قلب را افزایش می‌دهد تا تعادل حفظ شود، اما در این مطالعه افزایش ضربان قلب بسیار کمتر از حد معمول بود. این الگوی غیرعادی نشان‌دهنده‌ی فعال شدن یک رفلکس در سیستم عصبی بود حالتی که بدن را به سمت آرامش و بازسازی هدایت می‌کند.

به زبان ساده‌تر، چرخاندن شانه‌ها فقط عضلات را شل نمی‌کند؛ بلکه سیگنالی به بدن می‌فرستد تا آرام شود، تنش را کاهش دهد و تعادل فیزیولوژیک را بازگرداند. شاید همین دلیل علمی باشد که توضیح می‌دهد چرا این حرکت کوچک همیشه احساس خوبی ایجاد می‌کند.

پژوهشگران معتقدند که این پاسخ از عضلات شروع می‌شود و از طریق سیستم عصبی به مغز منتقل می‌گردد، در نتیجه حالتی از آرامش ملموس در بدن ایجاد می‌شود.

دیگر عادت‌های کوچک برای کاهش فشار خون

چرخاندن شانه‌ها تنها راه ساده برای حمایت از سلامت قلب و عروق نیست. مطالعات نشان داده‌اند که عادت‌های روزمره‌ای که سیستم عصبی را آرام می‌کنند، می‌توانند اثر مثبتی بر فشار خون داشته باشند.

البته این روش‌ها جایگزین درمان پزشکی برای پرفشاری خون (هیپرتانسیون) نیستند، اما می‌توانند راهکار‌های طبیعی و مفیدی برای حمایت از سلامت قلب و کاهش استرس باشند:

کشش‌های ملایم یا یوگا: حرکات آرام و آگاهانه به کاهش تنش عضلانی و آرام‌سازی سیستم عصبی کمک می‌کنند.

تمرین‌های تنفسی: حتی یک دقیقه تنفس عمیق و منظم می‌تواند استرس را کاهش دهد و فشار خون را تنظیم کند.

پیاده‌روی‌های کوتاه: حرکت سبک به بهبود گردش خون و سلامت قلب کمک می‌کند.

استراحت‌های منظم برای وضعیت بدن: صاف نشستن، رها کردن شانه‌ها و باز کردن پا‌ها از فشار روی سیستم قلبی‌عروقی می‌کاهد.

این پژوهش یادآور می‌شود که حتی کوچک‌ترین حرکات روزمره می‌توانند تأثیری مثبت بر سلامت جسم و ذهن داشته باشند. بنابراین، دفعه‌ی بعد که پشت میز نشسته‌اید، چند حرکت چرخشی ساده با شانه‌ها انجام دهید — شاید بدن‌تان دقیقاً همان چیزی را دریافت کند که نیاز دارد: یک لحظه آرامش واقعی.