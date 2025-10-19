وزیر جنگ رژیم صهیونیستی، حماس را تهدید کرد

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ «یسرائیل کاتس» وزیر جنگ رژیم صهیونیستی با تهدید علیه جنبش حماس تأکید کرد: به ارتش دستور دادیم که با قدرت علیه اهداف حماس در غزه اقدام کند.
وی در ادامه تهدیدات خود، مدعی شد: امروز با قدرت برای حماس روشن خواهد شد که ارتش اسرائیل برای حمایت از سربازانش و ممانعت از هر گونه آسیبی به آنها مصمم است؛ حماس بهای سنگینی برای هر گونه تیراندازی یا نقض آتشبس خواهد پرداخت و اگر این پیام را درک نکند، در آن صورت پاسخ ما شدیدتر و قدرتمندتر خواهد شد.
در همین ارتباط «بنیامین نتانیاهو» نخستوزیر رژیم صهیونیستی گفت که مرحله دوم توافق شامل خلع سلاح غزه و حماس خواهد بود و اگر با موفقیت انجام شود، جنگ به پایان خواهد رسید.
رسانههای رژیم صهیونیستی امروز گزارش دادند که در جریان اجرای عملیات مهندسی در منطقه رفح واقع در جنوب نوار غزه، یک انفجار بزرگ در نزدیکی یک دستگاه بیل مکانیکی رخ داد و ارتش این رژیم مدعی است که حماس و گردانهای القسام با شلیک یک راکت ضد تانک علت وقوع این انفجار بوده است.
در واکنش به این ادعا، گردانهای القسام در بیانیهای بر تعهد کامل خود به اجرای تمام توافقات، به ویژه آتشبس در سراسر نوار غزه تأکید کرد.
گردانهای القسام همچنین با اشاره به گزارشهایی مبنی بر وقوع درگیری در منطقه رفح، اعلام کرد: «ما هیچ اطلاعی از حوادث یا درگیریهایی که در منطقه رفح رخ میدهد، نداریم.»
القسام دلیل این بیاطلاعی را «مناطق قرمز» توصیف کرد که از زمان ازسرگیری جنگ علیه غزه در مارس سال جاری (اواخر اسفند گذشته) تحت کنترل رژیم صهیونیستی بوده و ارتباط با نیروهای باقیمانده از مقاومت در آن مناطق قطع شده است.