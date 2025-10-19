برانکو: با پرسپولیس مذاکره مثبتی داشتم

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ شکست ۲ بر یک شب گذشته (شنبه) پرسپولیس در خانه خیبر خرم‌آباد در هفته هفتم لیگ برتر سبب شد تا رضا درویش از مدیرعاملی این باشگاه استعفا بدهد و جایگاه وحید هاشمیان نیز متزلزل‌تر از همیشه شود. گفته می‌شود باشگاه قصدی برای ادامه همکاری با او ندارد.

در همین راستا پیگیری‌ها نشان می‌دهد که مدیران باشگاه برای انتخاب سرمربی جدید دست به کار شده‌اند و برانکو ایوانکوویچ، اوسمار و پاتریس کارترون گزینه‌های اصلی باشگاه برای جانشینی وحید هاشمیان هستند. سرمربی پیشین تیم ملی فوتبال ایران و پرسپولیس خبر مذاکره باشگاه با او را تأیید و این مذاکرات را مثبت ارزیابی کرد.

برانکو ایوانکوویچ اوایل تیر ماه پس از ناکامی تیم ملی فوتبال چین در صعود به جام جهانی ۲۰۲۶، مسیرش از فدراسیون فوتبال این کشور جدا شد و از آن زمان هدایت تیمی را برعهده ندارد.

این مربی کروات که بین سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹ هدایت پرسپولیس را بر عهده داشت، سه قهرمانی در لیگ برتر، یک قهرمانی در جام حذفی و سه قهرمانی در سوپرجام را برای سرخپوشان تهرانی به ارمغان آورد و در سال ۲۰۱۸ هم این تیم را تا فینال لیگ قهرمانان آسیا پیش برد.

برانکوی ۷۱ ساله که سابقه هدایت تیم ملی فوتبال ایران بین سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۶ را هم دارد، این تیم را به جام جهانی ۲۰۰۶ هم رساند.