نتانیاهو دستور حمله قاطع به حماس داد

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ دفتر نخست‌وزیری رژیم صهیونیستی با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر این رژیم، دستور داده است تا علیه اهداف جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) در نوار غزه با قاطعیت اقدام شود.

بر اساس گزارش شبکه خبری العربی، در این بیانیه همچنین آمده است، بنیامین نتانیاهو پس از آنچه «نقض آتش‌بس از سوی حماس» خوانده شده است، با فرماندهان امنیتی این رژیم مشورت کرده است.

این دستور در حالی صادر شده که گردان‌های القسام ضمن ابراز بی‌اطلاعی از اتفاقات رخ داده در رفح تاکید کرد که این مناطق تحت کنترل رژیم اشغالگر بوده و این گردان‌ها از مارس سال جاری ارتباط با نیرو‌های خود را در این منطقه از دست داده‌اند.

گردان‌های عز الدین القسام، شاخه نظامی جنبش حماس امروز یکشنبه در بیانیه‌ای به خبر‌های منتشر شده درباره وقوع یک حادثه امنیتی در رفح و کشته شدن ۲ نظامی صهیونیست در این حادثه واکنش نشان داد.

خط و نشان کاتس برای حماس

«یسرائیل کاتس»، وزیر جنگ اسرائیل نیز، جنبش مقاومت اسلامی (حماس) را تهدید کرد و گفت که «امروز به سختی خواهد آموخت که ارتش مصمم است از سربازان خود محافظت کند و از هرگونه حمله‌ای علیه آنها جلوگیری کند.»

کاتس افزود که به ارتش دستور داده است تا با قدرت علیه اهداف حماس در غزه اقدام کند.

او سوگند یاد کرد: «حماس بهای سنگینی برای هر شلیک و هر نقض توافق پرداخت خواهد کرد و اگر این پیام درک نشود، ما واکنش خود را تشدید خواهیم کرد.»

سخنگوی ارتش اسرائیل نیز گفت آنچه در رفح رخ داد «نقض آشکار توافق آتش‌بس» است.

وی بدون ارائه جزئیات بیشتر تاکید کرد که ارتش با قدرت پاسخ خواهد داد.

پیشتر شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد که «ایتامار بن گویر» وزیر امنیت داخلی و «بتسلئیل اسموتریچ» وزیر دارایی این رژیم خواهان ازسرگیری جنگ در غزه هستند.

این رسانه عبری به نقل از بن گویر افزود از نخست‌وزیر (بنیامین نتانیاهو) می‌خواهم دستوراتی را برای ارتش صادر کند تا با تمام قوا جنگ را در نوار غزه ازسربگیرد.

وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی مدعی شد: توهمات دروغین و تصورات غلط مبنی بر اینکه حماس تغییر رویه خواهد داد یا حتی به توافقی که امضا کرده پایبند خواهد ماند برای امنیت ما خطرناک است.»

وی در ادامه موضع افراطی خود و بدون اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی در دو سال گذشته در حق مردم غزه تاکید کرد: «این سازمان تروریستی نازی باید کاملاً نابود شود. هر چه زودتر، بهتر!»

این اظهارات در حالی است که رسانه‌های عبری امروز گزارش دادند که ارتش به بهانه نقض آتش‌بس در غزه توسط حماس و در واقع در حمایت از گروه‌های شبه‌نظامی مخالف این جنبش، دست به حمله‌ای در رفح در جنوب این باریکه زد.

به گزارش رویترز، یک مقام نظامی اسرائیل مدعی شد که حماس حملات متعددی را به نیرو‌های اسرائیلی فراتر از «خط زرد»، از جمله شلیک موشک و تیراندازی تک‌تیراندازان، انجام داده است که آن «نقض آشکار» توافق آتش‌بس خوانده شده است.

وبگاه «وای‌نت» گزارش داد که تبادل آتش بین نیرو‌های نظامی اسرائیل و شبه‌نظامیان در رفح رخ داده است. در پاسخ، هواپیما‌های اسرائیلی حملاتی را در منطقه رفح انجام دادند، در حالی که نیروی دریایی اسرائیل آتش سنگینی را در امتداد ساحل گشود.