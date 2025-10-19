باید شرافتمندانه با آمریکا مذاکره کنیم

به گزارش تابناک به نقل از آوش؛ علی جنتی درباره ادعاهای برخی مقامات خارجی علیه شخصیتهای ملی کشور و دامن زدن آن توسط تندروهای داخلی گفت: گروههای افراطی اصولاً منافع ملی کشور را نمیشناسند و یا به آن توجه نمیکنند. متأسفانه این گروهها از ابتدای انقلاب تا به امروز بهخصوص بعد ازپایان جنگ در طول ۳۷ سال گذشته همواره در هر موقعیتی برای کشور مشکلات فراوانی ایجاد کردهاند. یکی از دلایل قطعنامههایی که توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد بر کشور تحمیل شد، گروههای افراطگرا و در رأس آنها آقای احمدینژاد بود که بیتوجه به منافع کشور در زمینه هستهای اقداماتی انجام داد که به تصویب ۵ قطعنامه تحریمی علیه جمهوری اسلامی ایران منجر شد. عناصر دیگری نیز که با احمدینژاد کار میکردند، کشور را درگیر تحریمهای کمرشکن کردند.
جلیلی باید پاسخگوی مصادره کردن اموال ایران در جریان کرسنت باشد
او افزود: نمونه بارز آنها سعید جلیلی است که آن زمان دبیر شورای امنیت ملی بود و هیچگاه به مذاکره جدی فکر نمیکرد و در مذاکرات بهدنبال خطابه خوانی و مدیریت جهان بود و کشور را گرفتار مشکلات اقتصادی فراوانی کرد. کرسنت قراردادی کاملاً در جهت منافع ملی و مربوط به گازهایی بود که در حال سوختن در دریا بود که از آن استفادهای نمیشد؛ لذا قراردادی با امارات منعقد شد که گاز را صادر کنند ولی سعید جلیلی و همفکرانش بهانهگیری کردند که قیمت گازی که فروخته شده مناسب نیست، با اینکه قرارداد را بعدا تعدیل کردند و مکانیزمی طراحی کردند که متناسب با افزایش قیمت نفت، قیمت گاز هم افزایش پیدا کند ولی به دلایل واهی مانع اجرای قرارداد کرسنت شدند و الان کشور با این مواجه شد که به دلیل اجرا نشدن قرارداد کرسنت حدود ۱۸ میلیارد دلار به کشور خسارت وارد شده و آقایان هم پاسخگو نیستند. همه اینها به دلیل تندرویهایی است که از سوی این گروهها اعمال میشد و امروز میبینیم که اموال کشور را مصادره میکنند.
تندروها در هماهنگی با اسرائیل در مسیر برجام سنگاندازی کردند/ لاشه برجام کشور را سالها از جنگ دور نگه داشت
جنتی تصریح کرد: اکنون جریانی که تحت عنوان جبهه پایداری در کشور شکل گرفته تندروی آنها به قدری زیاد است که بسیاری از اصولگراها نیز از آنها فاصله گرفتهاند. این همان جریانی است که سفارت عربستان سعودی را اشغال کرد و روابط دو کشور را برهم زد. همین تندروها بودند که در زمینه توافق برجام با اسرائیل هماهنگ بودند و همان نقشی که اسرائیل در جلوگیری از توافق برجام برعهده داشت، اینها در داخل کشور ایفا کردند و امروز کاملاً روشن شده که اسرائیل همواره در جریان توافق برجام سنگ اندازی میکرد و اخیرا نتانیاهو در سخنرانی خود در کنیست اسرائیل به این دلیل که ترامپ از برجام خارج شده از وی تشکر کرد. همزمان مشاهده میکنید که گروهی تندرو برجام را در مجلس آتش میزنند و آن را لاشه گندیده توصیف میکنند درحالیکه لاشه برجام هم کشور را سالیان دراز از بروز جنگ نگاه داشت.
اسنپبک محصول قانون راهبردی مجلس یازدهم است
عضو کابینه دولت یازدهم ادامه داد: در دوره ریاست جمهوری جو بایدن از سوی دولت دکتر روحانی اقداماتی برای احیای برجام صورت گرفت، آقای عراقچی درآن زمان به عنوان رئیس هیات مذاکرهکننده با پنج کشور (به جز آمریکا) ۶ دور مذاکره انجام داد، متن توافق برای احیای برجام آماده امضا بود، اما همین عناصر افراطی در مجلس قانونی را گذراندند که مانع امضای توافق شد تا امروز که نهایتاً منجر به اسنپبک شد و قطعنامهها مجددا برگشت و کشور گرفتار تحریمسازمان ملل شد.
باید شرافتمندانه با آمریکا مذاکره کنیم
جنتی اظهار کرد: در زمینه FATF نیز یک جریان تندرو در مجمع تشخیص مصلحت حدود ۸ سال مانع تصویب این قرارداد شد و حالا که به صورت مشروط تصویب شده، باتوجه به اینکه تحریمها برگشته اصلاً فایده و نتیجهای ندارد. بخش دیگر افراطگرایی در حوزه رسانه است. روزنامه کیهان را در طول سه دهه گذاشته نگاه کنید، هر مسئلهای که در جهت منافع ملی کشور پیش رفته با آن به مخالفت برخاسته و با جو سازی و دروغ پراکنی مانع انجام آن شده است. در زمینه مذاکره با آمریکا و حل وفصل مسائل کشور امروز همگان به این نتیجه رسیدهاند که آمریکا به عنوان بزرگترین قدرت نظامی، اقتصادی، علمی و فناوری با زور و قلدری نظرات خود را تحمیل میکند لذا ما هم باید مثل سایر کشورهای دنیا با آن معامله کنیم حتی اروپاییها هم امروز در برابر قلدری ترامپ همگی خودشان را ناتوان میبینند و در زمینه مسائل هستهای ایران نیز توصیه میکردند باید با آمریکا مذاکره کنید، چون خودشان قادر به حل مشکل نیستند. همه این مشکلات را آمریکاییها برای کشور ایجاد کردند؛ لذا باید نشست و با حفظ منافع ملی کشور شرافتمندانه مذاکره و مشکلات کشور را حل و فصل کرد و کشور را از این ورطهای که در آن قرار گرفته، بیرون آورد. همین جریانات تندرو در طول این سه دهه گذشته بیشترین سنگاندازی را انجام دادهاند که مبادا با آمریکا مذاکره و مسائل کشور به نوعی حل وفصل شود. نتیجه اینکه امروز کشور در شرایط نه جنگ و نه صلح قرار گرفته و هر لحظه خطر جنگ کشور را تهدید میکند. اقتصاد کشور دچار بحران شده و پیشبینی میشود شرایط اقتصادی به تدریج وخیمتر شود. نکته جالب اینکه نظیر همین جریانات افراطی که در کشور داریم در اسرائیل هم جریان حاکم از تندروترین عناصر دستراستی اسرائیل تشکیل شده و مشاهده کردیم که در طول دو سال گذشته چه فجایعی در غزه به بار آوردند.
جریان تندرو در آمریکا بر طبل جنگ با ایران میکوبد/ لجنپراکنی علیه ظریف و روحانی یکی از خیانتهای تندروهاست
جنتی تصریح کرد: در آمریکا هم جریانهای تندرو به اشکال مختلف سعی میکنند علیه ایران و برخی دیگر از کشورها نظیر ونزوئلا بر طبل جنگ بکوبند. در رأس تندروهای آمریکا خود ترامپ قرار دارد که نماد جریان راست افراطی است. یکی از خیانتهایی که توسط جریان تندرو در کشور صورت میگیرد، ترور شخصیتی افرادی است که در طول سالهای گذشته همر اهی و صداقت خود را به ملت نشان داده و همه تلاش خود را برای تامین منافع ملی کشور، برداشتن تحریمها و تامین زندگی شرافتمندانه برای ملت ایران به کار بردهاند. جریانات تندرو در حال تخریب چنین چهرههایی هستند و هر روزه در برخی روزنامهها، پایگاههای خبری، سخنرانیها و مصاحبهها شاهد لجنپراکنی و اتهامزنی علیه دکتر روحانی، دکتر ظریف و برخی شخصیتهای دیگر نظیر ناطق نوری هستیم. طبیعت جریان افراطی و تندرو همین است و در صورتی که مهار نشود کشور را به پرتگاه میکشاند و کشور هیچگاه به آرامش و توسعه و رفاه دست پیدا نخواهد کرد.
روزی روشن میشود افراد تندرو با کدام سرویس خارجی مرتبط هستند
عضو کابینه دولت یازدهم ادامه داد: در گذشته مرحوم آقای هاشمی رفسنجانی آماج حملات تندروها بود و در سالهای اولیه انقلاب نیز جریانات افراطی شخصیتهایی مثل مرحوم شهید دکتر بهشتی را با انواع اتهامات ترور شخصیتی میکردند برای اینکه احساس میکردند در شرایط بحرانی کشور شخصیتی مثل شهیدبهشتی میتواند کشور را به بهترین وجه اداره کند؛ بنابراین همگام با بعضی از نیروهای خارجی شهید بهشتی را مورد اتهامات ناروا قرار دادند به طوریکه بعداز شهادتش امام او را شهید مظلوم نامید. روزی روشن خواهد شد که این افراد و جریانات تندرو با کدام سرویس خارجی مرتبط هستند. بدون شک برخی از آنان وابستگی به خارج دارند همانگونه که دیدیم یکی از افرادی که در موقعیت بسیار حساسی قرار داشت و همواره با توافق برجام مخالفت میکرد جاسوس انگلیس از کار درآمد و اعدام شد و برخی دیگر هم ناآگاهانه همسو با جریانات خارجی و دشمنان کشور عمل میکنند.
جنتی درباره اظهارات محمدجواد ظریف درباره اسنپبک خاطرنشان کرد: آقای ظریف با صراحت پاسخ لاوروف را داد و مشخص کرد چه حوادثی در طول توافق برجام اتفاق افتاده و موضع کشورهای مختلف در آن زمان به چه صورت بوده و روسیه و آقای لاوروف چگونه موضعگیری کردهاند، اما متاسفانه برخی عناصر در کشور منافع ملی را فدای مصالح شخصی یا باندی و جناحی خود میکنند.
او یادآور شد: از سال ۸۲ که پرونده هستهای مطرح بود و آقای دکتر روحانی در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی پیگیری میکرد تا بعدها در دوره ریاست جمهوری آقای احمدینژاد و در دولت یاز دهم و دوازدهم من مسائل هستهای را دنبال میکردم و اطلاع داشتم چه اتفاقاتی میافتد. البته بخشی از صحبتهای امروز آقای ظریف در روزهای پایانی دولت دوازدهم به صورت محرمانه ضبط شد و قرار بود محرمانه برای ثبت در تاریخ بماند ولی عناصری بودند که بخشهایی از آن را گزینشی انتخاب و منتشر کردند.