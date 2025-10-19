En
افشاگری تازه درباره CFT

سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام به ادعای یک نماینده نسبت به دستکاری مصوبه مجلس در زمینه CFT از سوی مجمع تشخیص، واکنش نشان داد.
افشاگری تازه درباره CFT

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، محسن دهنوی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس در پاسخ به توییت میثم ظهوریان نماینده مشهد در مجلس که ادعای دستکاری مجمع تشخیص در مصوبه سال ۹۷ مجلس در زمینه CFT را مطرح کرده است، نوشت:

‏۱. جناب آقای ظهوریان! حق‌الشرطی که مدنظر شماست مربوط به مصوبه اولیه مجلس در مورد لایحه CFT است که مهر ۱۳۹۷ برای شورای نگهبان ارسال شد و مورد ایراد شورا قرار گرفت، لذا مجلس شورای اسلامی آبان ۱۳۹۷ این مصوبه را اصلاح کرد و این حق شرط از مصوبه مجلس حذف شد.

‏۲. در مصوبه ارسالی مجلس به شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام در دی ۱۳۹۷ نه‌تنها چنین بندی وجود ندارد بلکه متن به این صورت است:

۳. همان‌طور که قبلا تلفنی هم خدمت شما عرض کردم، مجمع تشخیص مصلحت نظام نه‌تنها هیچ بند و حق‌الشرطی را از مصوبه مجلس شورای اسلامی حذف نکرده بلکه یک شرط نیز اضافه کرده است.»

ظهوریان در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشته است: «بررسی متن ابلاغ شده مصوبه مجمع تشخیص توسط رئیس مجلس نشان می‌دهد نه تنها خبر منتشر شده در مورد اضافه شدن شرط توسط مجمع به مصوبه مجلس نادرست است که مجمع تشخیص مصلحت مهم‌ترین شرط مصوبه مجلس وقت را که در تبصره قانون ذکر شده بود (تصویر پیوست) و تودیع اسناد CFT را منوط به خروج ایران از لیست سیاه fatf می‌کرد، در مصوبه نهایی حذف کرده است.»

برچسب ها
مجمع تشخیص مصلحت نظام محسن دهنوی CFT میثم ظهوریان لیست سیاه FATF‌
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۱۴ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۷
0
7
پاسخ
با این اختلاف نظر ها بین مسئولین دیونه کردین به خدا مردم رو
یکی تایید می کنه یکی تکذیب
یکی رد می کنه یکی پذیرش
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
