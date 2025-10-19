En
شوک الکترونیکی در انتخابات شوراها!

نایب رئیس هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا تاکید کرد: این دوره از انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا به صورت صد در صد الکترونیکی در سراسر کشور برگزار خواهد شد و در شهر تهران با هدف تقویت جایگاه احزاب، انتخابات به شکل تناسبی خواهد بود.
شوک الکترونیکی در انتخابات شوراها!

کامران پولادی با اشاره به آخرین اقدامات صورت گرفته در راستای برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، بیان کرد: هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در سراسر کشور در ۱۱ اردیبهشت ماه سال آتی برگزار خواهد شد. نکته ای که وجود دارد این بوده که هیات مرکزی نظارت بر انتخابات با همکاری و همراهی شورای نگهبان، وزارت کشور، روسای کمیته ها و مدیران کل سیاسی سراسر کشور  تا به امروز شش جلسه در راستای برگزاری هر چه بهتر  انتخابات، داشته است.

انتخابات تناسبی برای اولین بار در تهران برگزار خواهد شد

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ وی در ادامه اظهار کرد: یک جلسه سه روزه آموزشی در مشهد مقدس برای مدیران کل سیاسی با همکاری وزارت کشور داشتیم. تفاوت این دوره از انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا با ادوار گذشته در این است که این دوره انتخابات به صورت صد در صد الکترونیکی در سراسر کشور برگزار خواهد شد. نکته دوم  برگزاری انتخابات به شکل تناسبی در تهران است.  برای اولین بار و به شکل پایلوت انتخابات به شکل تناسبی در تهران برگزار می شود.

هدف ما مشارکت حداکثری مردم در انتخابات است

نماینده مردم چالوس و نوشهر و کلاردشت در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: آنچه که برای ما در هیات مرکزی نظارت بر انتخابات مهم بوده و ما دنبال آن هستیم این بوده که در کنار برگزاری خوب فرآیند انتخابات، مشارکت حداکثری مردم در انتخابات را داشته باشیم. پس از انسجام و همدلی که در جنگ ۱۲ روزه به وجود آمد، در تلاش هستیم تا مردم در انتخابات مشارکت حداکثری داشته باشند. ان شاءالله این اتحاد و انسجام همچنان ادامه و استمرار داشته و تجلی آن در انتخابات ۱۴۰۵ شوراهای اسلامی شهر و روستا خواهد بود.

انتخابات شوراها صد در صد به شکل «الکترونیکی» برگزار خواهد شد

آنطور که باید احزاب جایگاه خود را در کشور پیدا نکرده‌اند

وی در ادامه تاکید کرد: تاکنون جلسات خوبی با مدیران، فرمانداران و نمایندگان برگزار شده است. در تلاش هستیم تا در این انتخابات شاهد حضور گسترده‌تر مردم باشیم. دشمن به دنبال تحقق نقشه های خود است. ان شاءالله با برگزاری پرشور انتخابات، مشت محکمی بر دهان دشمن خواهد خورد. کارهای زیادی از بعد پیروزی انقلاب اسلامی به خوبی پیش رفت اما در برخی از زمینه ها یا نتوانستیم یا نشد که خوب پیش برویم. یکی از این حوزه‌ها بحث پررنگ نبودن احزاب در داخل کشور است.

هدف از برگزاری انتخابات تناسبی تقویت جایگاه احزاب است

وی افزود: در کشور ما آنطور که باید احزاب بالا نیامده است. احزاب اسم و رسم دارند اما در شب انتخابات خود را نشان داده و سپس کرکره آنها پایین می آید. هدف از برگزاری انتخابات تناسبی تقویت احزاب است. احزاب پای کار بیایند. به آنها بها داده شود. نیروهای بهتر و کارآمدتر پرورش داده و وارد شوراهای شهر و روستا شوند، اما افراد مستقل نیز در کنار احزاب می توانند در انتخابات نقش آفرین باشند. هدف بیشتر تقویت احزاب است.
 

انتخابات شوراها کامران پولادی شوراهای اسلامی شهر و روستا انتخابات الکترونیکی
