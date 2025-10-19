هشدار: دام بزرگ فروشندگان لوازم خانگی برای مشتریان

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی، با اشاره به گسترش تبلیغات فروش اقساطی در بازار، گفت: بسیاری از این تبلیغات واقعیت ندارند و واحدها در عمل حداقل ۲۵ درصد مبلغ کالا را به‌صورت پیش‌پرداخت دریافت می‌کنند. برخلاف شعارهایی مانند فروش بدون پیش‌پرداخت یا بهره کم، نرخ سود واقعی بسیار بالاتر از ارقام اعلام‌شده است و مردم باید در مواجهه با این تبلیغات هوشیار باشند.

اکبر پازوکی با اشاره به رکود حاکم بر بازار لوازم خانگی، اظهار کرد: تغییر قیمت لوازم خانگی در سال‌های اخیر و کاهش قدرت خرید مردم باعث شده مردم به جای خرید کالا بیشتر به دنبال تعمیر کالا باشند و فقط در شرایطی که نیاز مبرم داشته باشند و کالا قابل تعمیر نباشد، برای خرید کالا اقدام می‌کنند.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ وی در پاسخ به این پرسش که آیا کاهش تقاضا در خرید جهیزیه نیز مشهود است، تصریح کرد: رکود بازار بر خرید جهیزیه هم تأثیر گذاشته است. در گذشته زوج‌های جوان برای شروع زندگی حدود ۲۵ قلم کالای برقی می‌خریدند، اما اکنون این تعداد به حدود ۵ تا ۱۰ قلم کالای اساسی کاهش یافته است. در حال حاضر، لوازم ضروری مانند یخچال، ماشین لباسشویی، اجاق گاز، جاروبرقی و تلویزیون در اولویت هستند و خرید کالاهای غیرضروری مانند سرخ‌کن، هواپز، مایکروفر، پلوپز یا گوشت‌کوب برقی کاهش یافته است

پازوکی ادامه داد که در گذشته خانواده‌ها حتی برای کالاهای فرعی مثل جارو شارژی یا همزن هزینه می‌کردند، اما امروز فقط اقلام ضروری خریداری می‌شود. طبیعی است که خانواده‌هایی که خانه شخصی دارند یا از وضعیت مالی بهتری برخوردارند، هنوز خریدهای کامل‌تری انجام می‌دهند، اما در مجموع بازار جهیزیه دیگر آن رونق سابق را ندارد.

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی در ادامه درباره وضعیت فعالیت فروشگاه‌های قسطی لوازم خانگی بزرگ نیز گفت: این فروشگاه‌ها در حال حاضر با تبلیغات غیرواقعی در حال فعالیت هستند. برای مثال در تبلیغات می‌گویند با روزی ۵۰ هزار تومان و بدون پیش پرداخت ماشین لباس‌شویی می‌فروشند یا با بهره کم دریافت می‌کنند که هیچ کدام واقعی نیست. در عمل این واحدها حداقل ۲۵ درصد مبلغ کالا را به‌صورت پیش‌پرداخت می‌گیرند و نرخ بهره واقعی هم بیش از چیزی است که اعلام می‌شود. لازم است مردم نسبت به این تبلیغات آگاه‌تر شوند تا بتوانند انتخاب درست‌تری داشته باشند.

وی افزود: علاوه بر این مشخص نیست چه مبلغ هنگفتی سرمایه در این واحدها وجود دارد که محصولات خود را با اقساط ۲۴ ماهه می‌فروشند. در مقابل واحدهای صنفی با توجه به مشکل تامین مالی، چنین قدرت خرید و فروشی ندارند.

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی در پایان در پاسخ به سوالی درباره وضعیت قیمت‌ها بعد از افزایش نرخ ارز در ماه‌های اخیر، اظهار کرد: ما از قیمت کارخانه‌ها خبر دقیق نداریم، اما دورادور شنیده‌ایم که تولیدکننده‌ها قرار است تغییر قیمت داشته باشند. علت این وضعیت هم افزایش قیمت ارز و مواد اولیه داخلی است. در داخل کشور افزایش یافته در نتیجه تولیدکنندگان ناچار به تغییر قیمت شده‌اند، اما از سوی دیگر تقاضای مردم برای خرید به‌شدت کاهش پیدا کرده است.