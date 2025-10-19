En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

تصمیم‌گیری درباره هاشمیان به فردا موکول شد

جلسه هیئت مدیره پرسپولیس برای تصمیم‌گیری درباره آینده وحید هاشمیان، فردا برگزار خواهد شد.
کد خبر: ۱۳۳۵۱۷۶
| |
430 بازدید
تصمیم‌گیری درباره هاشمیان به فردا موکول شد

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ شکست شب گذشته پرسپولیس مقابل خیبر خرم‌آباد، رضا درویش را مجبور به استعفا کرد و وحید هاشمیان را هم تا آستانه برکناری پیش برده است. هیئت مدیره پرسپولیس قرار بود امروز (یکشنبه) جلسه‌ای برگزار کند و درباره برکناری هاشمیان تصمیم بگیرد، اما این جلسه به فردا موکول شده است.

هیئت مدیره پرسپولیس قرار است امروز جمع‌بندی نهایی خود درباره گزینه‌های جانشینی وحید هاشمیان را بررسی کند و فردا در جلسه‌ای در این‌باره صحبت شود.

در صورتی که هیئت مدیره رأی به برکناری هاشمیان بدهد، از بین کریم باقری و میشائیل اوینینگ دستیار آلمانی هاشمیان یک نفر هدایت موقت پرسپولیس را برعهده خواهند گرفت.

تا این لحظه اوسمار ویرا، برانکو ایوانکوویچ و پاتریس کارترون گزینه‌های پرسپولیس برای جانشینی هاشمیان هستند که در این بین، اوسمار گزینه اصلی سرخپوشان به حساب می‌آید.

اشتراک گذاری
برچسب ها
پرسپولیس جلسه هیئت مدیره وحید هاشمیان خیبر خرم آباد رضا درویش استعفا برانکو ایوانکوویچ پاتریس کارترون اوسمار
عکس: سنگ نوشته مزار رئیس جمهور فقید
نامگذاری یک ساختمان در لرستان به اسم یحیی سنوار
جنگ‌های آینده جهان در دریا یا فضا رخ می‌دهد/طوفان الاقصی در امتداد نظم جدید جهانی است/حماس نابود شدنی نیست
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
تغییر ساعت بازی فجرسپاسی - استقلال
تغییر ساعت بازی فجرسپاسی - استقلال
درویش با یک تماس استعفا داد؛ ماجرای برکناری محترمانه مدیرعامل دلسوز!
سرنوشت هاشمیان از دست خودش خارج شد/ کریم، اوسمار و یک گزینه آلمانی
موافقت با استعفای رضا درویش/ پیمان حدادی سرپرست شد
استوری خداحافظی رضا درویش از پرسپولیس
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
اگر جای وزیر راه بودم... اگر جای سردار رادان بودم...  (۲۴۶ نظر)
نتانیاهو: نگاه ما به ایران دوخته شده است  (۱۵۷ نظر)
والیبال ایران در شوک؛ صابر کاظمی به کما رفت  (۷۹ نظر)
بانک مرکزی در آستانه تغییر بزرگ/ چه کسی جای فرزین را می‌گیرد؟  (۷۴ نظر)
افزایش قیمت بنزین؛ وعده گفتگو با مردم یا تصمیم پشت در‌های بسته؟  (۷۲ نظر)
نتانیاهو در تدارک حمله جدید به ایران است/ ایران پیشنهاد «غنی سازی نزدیک به صفر» را داده بود  (۶۹ نظر)
احمدی نژاد بی سر و صدا خبرساز شد  (۶۷ نظر)
هدف نهایی تکه‌تکه کردن ایران است/ گفتمان منطقه ای ایران صحیح بود/آماده انجام بدترین سناریوها از طرف اسراییل باشیم  (۶۴ نظر)
اسرائیل می‌خواهد ایران را تبدیل به سوریه کند/ ایران از طریق مصر، قطر و عربستان با آمریکا تعامل کند  (۶۱ نظر)
جزئیات افزایش 300 تا 500 درصدی قیمت بنزین  (۶۰ نظر)
دانش‌آموزان شش‌ساله نباید به پیش‌دبستانی بروند  (۵۵ نظر)
خودروهای دارای چراغ غیراستاندارد توقیف می‌شوند  (۵۵ نظر)
تصاویر بازداشت رذلی که مردم ایران را عصبانی کرد  (۵۴ نظر)
جزییات تشکیل «اتاق وضعیت عفاف و حجاب»  (۵۴ نظر)
تلویزیون اردن: این سلاح تازه ایران معادلات امنیتی خاورمیانه را برهم می‌زند  (۵۰ نظر)
tabnak.ir/005bL6
tabnak.ir/005bL6