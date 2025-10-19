به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ شکست شب گذشته پرسپولیس مقابل خیبر خرم‌آباد، رضا درویش را مجبور به استعفا کرد و وحید هاشمیان را هم تا آستانه برکناری پیش برده است. هیئت مدیره پرسپولیس قرار بود امروز (یکشنبه) جلسه‌ای برگزار کند و درباره برکناری هاشمیان تصمیم بگیرد، اما این جلسه به فردا موکول شده است.

هیئت مدیره پرسپولیس قرار است امروز جمع‌بندی نهایی خود درباره گزینه‌های جانشینی وحید هاشمیان را بررسی کند و فردا در جلسه‌ای در این‌باره صحبت شود.

در صورتی که هیئت مدیره رأی به برکناری هاشمیان بدهد، از بین کریم باقری و میشائیل اوینینگ دستیار آلمانی هاشمیان یک نفر هدایت موقت پرسپولیس را برعهده خواهند گرفت.

تا این لحظه اوسمار ویرا، برانکو ایوانکوویچ و پاتریس کارترون گزینه‌های پرسپولیس برای جانشینی هاشمیان هستند که در این بین، اوسمار گزینه اصلی سرخپوشان به حساب می‌آید.