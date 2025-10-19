بانک صادرات ایران در مسیر تقویت زنجیره تأمین صنعت خودرو

به گزارش تابناک به نقل از روابط‌ عمومی بانک صادرات ایران، محسن سیفی در جریان بازدید از خطوط تولید شرکت پارس‌خودرو و دیدار با بهمن حسین‌زاده، مدیرعامل این شرکت، ضمن قدردانی از توان فنی و مدیریتی مجموعه پارس‌خودرو، بر گسترش همکاری‌های مالی و سرمایه‌ای میان دو مجموعه تأکید کرد.

وی گفت: پارس‌خودرو یکی از برندهای معتبر و پرافتخار صنعت خودروسازی کشور است و تولیدات این شرکت ظرفیت ارزشمندی برای توسعه صنعتی کشور به شمار می‌رود. بانک صادرات ایران نیز با تکیه بر تجربه و توان کارشناسی خود در حوزه تأمین مالی، آماده است در مسیر توسعه ظرفیت‌های زیرساختی و تنوع‌بخشی به محصولات جدید این شرکت گام‌های مؤثری بردارد.

سیفی با اشاره به اهمیت ایجاد زنجیره مالی و تأمین تا مرحله مصرف‌کننده نهایی، افزود: بانک صادرات ایران در نظر دارد مدل‌های نوین همکاری را در صنعت خودرو پیاده‌سازی کند تا با تزریق بهینه منابع و استفاده از ابزارهای مالی نوین، بتوان بیشترین بهره‌وری را از کمترین نقدینگی به‌دست آورد و زمینه رشد تولید و اشتغال را فراهم ساخت.

در این دیدار، بهمن حسین‌زاده، مدیرعامل پارس‌خودرو نیز با قدردانی از حمایت‌های بانک صادرات ایران، گفت: بانک‌ها بازوی اصلی تولید در کشور هستند و بانک صادرات ایران به عنوان یکی از بزرگ‌ترین و اثرگذارترین بانک‌های کشور، همواره پشتیبان صنعت خودرو بوده است.

او با اشاره به برنامه‌های توسعه‌ای این شرکت افزود: پارس‌خودرو به عنوان سومین خودروساز بزرگ کشور، با هدف تولید محصولات جدید و ورود به پلتفرم‌های نوین، روی حمایت‌های مالی و بانکی بانک صادرات ایران حساب ویژه‌ای باز کرده و این همکاری را زمینه‌ساز جهش تولید در صنعت خودرو می‌داند.​​​​​​​​