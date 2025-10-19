En
بانک صادرات ایران در مسیر تقویت زنجیره تأمین صنعت خودرو

​مدیرعامل بانک صادرات ایران با تأکید بر نقش این بانک در پشتیبانی از تولید ملی و توسعه زیرساخت‌های صنعتی کشور، از آمادگی کامل بانک برای تأمین مالی و ارتقای زنجیره تأمین صنعت خودرو خبر داد.
به گزارش تابناک به نقل از روابط‌ عمومی بانک صادرات ایران، محسن سیفی در جریان بازدید از خطوط تولید شرکت پارس‌خودرو و دیدار با بهمن حسین‌زاده، مدیرعامل این شرکت، ضمن قدردانی از توان فنی و مدیریتی مجموعه پارس‌خودرو، بر گسترش همکاری‌های مالی و سرمایه‌ای میان دو مجموعه تأکید کرد.

وی گفت: پارس‌خودرو یکی از برندهای معتبر و پرافتخار صنعت خودروسازی کشور است و تولیدات این شرکت ظرفیت ارزشمندی برای توسعه صنعتی کشور به شمار می‌رود. بانک صادرات ایران نیز با تکیه بر تجربه و توان کارشناسی خود در حوزه تأمین مالی، آماده است در مسیر توسعه ظرفیت‌های زیرساختی و تنوع‌بخشی به محصولات جدید این شرکت گام‌های مؤثری بردارد.

سیفی با اشاره به اهمیت ایجاد زنجیره مالی و تأمین تا مرحله مصرف‌کننده نهایی، افزود: بانک صادرات ایران در نظر دارد مدل‌های نوین همکاری را در صنعت خودرو پیاده‌سازی کند تا با تزریق بهینه منابع و استفاده از ابزارهای مالی نوین، بتوان بیشترین بهره‌وری را از کمترین نقدینگی به‌دست آورد و زمینه رشد تولید و اشتغال را فراهم ساخت.

در این دیدار، بهمن حسین‌زاده، مدیرعامل پارس‌خودرو نیز با قدردانی از حمایت‌های بانک صادرات ایران، گفت: بانک‌ها بازوی اصلی تولید در کشور هستند و بانک صادرات ایران به عنوان یکی از بزرگ‌ترین و اثرگذارترین بانک‌های کشور، همواره پشتیبان صنعت خودرو بوده است.

او با اشاره به برنامه‌های توسعه‌ای این شرکت افزود: پارس‌خودرو به عنوان سومین خودروساز بزرگ کشور، با هدف تولید محصولات جدید و ورود به پلتفرم‌های نوین، روی حمایت‌های مالی و بانکی بانک صادرات ایران حساب ویژه‌ای باز کرده و این همکاری را زمینه‌ساز جهش تولید در صنعت خودرو می‌داند.​​​​​​​​

بانک صادرات ایران پارس خودرو صنعت خودروسازی
عکس: سنگ نوشته مزار رئیس جمهور فقید
نامگذاری یک ساختمان در لرستان به اسم یحیی سنوار
جنگ‌های آینده جهان در دریا یا فضا رخ می‌دهد/طوفان الاقصی در امتداد نظم جدید جهانی است/حماس نابود شدنی نیست
سلام پرواز
سفرمارکت
