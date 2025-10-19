توزیع شیر مدارس تا ۲ هفته آینده

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ احمد اسماعیل‌زاده امروز (۲۷ مهر ۱۴۰۴) اظهار کرد: ۳۵ درصد مرگ‌های کشور یعنی ۱۲۰ تا ۱۳۰ هزار مرگ به دلایل تغذیه‌ای یعنی چاقی، سوءتغذیه و عدم مصرف کافی غلات و فیبر و امگا ۳ رخ می‌دهد.

وی با بیان اینکه در دنیا ۱۵۰ میلیون کودک زیر ۵ سال از کوتاه قدی رنج می‌برند، افزود: آمار کوتاه قدی در کشور ما حدود ۵ درصد و آمار لاغری در کودکان زیر ۵ سال کشور حدود ۵ تا ۶ درصد است.

مدیر دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت با بیان اینکه ۶۷۳ میلیون نفر در دنیا دچار انواع سوءتغذیه‌اند، گفت: ۸ درصد جمعیت جهان دچار گرسنگی هستند و با تمام تلاش‌هایی که در منطقه آسیا انجام شده شیوع سوءتغذیه تنها کمی کاهش یافته است.

اسماعیل زاده درباره مرگ‌های منتسب به بیماری‌های ناشی از مشکلات تغذیه‌ای گفت: فشار خون بالا مسئول ۹۴ هزار مرگ، قند خون بالا ۴۷ هزار مرگ، اضافه وزن و چاقی ۴۹ هزار مرگ و عدم مصرف غلات کامل مسئول ۲۵ هزار مرگ در کشور هستند. همچنین عدم دریافت اسید چرب امگا سه کافی باعث مرگ ۱۰ هزار نفر و ۱۰ هزار مرگ منتسب به دریافت ناکافی میوه و سبزی هستند. این نشان می‌دهد توجه به عوامل تغذیه در مرگ و میر‌ها حائز اهمیت است.

وی با تاکید بر اینکه آمار چاقی در کودکان زیر ۵ سال خیلی بغرنج نیست، اما باید مراقب باشیم که این آمار افزایش نیابد، گفت: از هر ۵ کودک و نوجوان ما امروزه یک نفر دچار اضافه وزن و چاقی است. همچنین ۳۰ درصد مادران باردار نیز دچار وزن گیری نامطلوب در دوران بارداری هستند یعنی کمتر یا بیشتر از وزن ایده آل خود وزن می‌گیرند.

مدیرکل دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت بیان کرد: میزان مصرف لبنیات در کشور کمتر از نصف مقدار توصیه شده است، زیرا قیمت آنها بالاست و وزارت صمت و دستگاه‌های مختلف باید پای کار بیایند تا میزان مصرف لبنیات افزایش یابد. درباره میزان مصرف گوشت، براساس سبد غذایی باید ۹۰ گرم گوشت مصرف شود، اما میزان مصرف در کشور ۵۰ گرم است. نیمی از افراد جامعه، چهار گروه اصلی غذا که تامین کننده مواد مغذی هستند را به اندازه ناکافی دریافت می‌کنند.

وی با بیان اینکه کمبود ویتامین دی ۵۰ تا ۷۰ درصد است، گفت: تعداد زیادی مکمل از طریق سیستم بهداشتی توزیع می‌شود، اما وضعیت مطلوب نیست و باید این مشکلات را اصلاح کنیم. مکمل‌ها بسیار گران شده‌اند و اعتبار ما محدود است و بنابراین امیدواریم با کمک دستگاه‌ها مکمل‌های کافی را حداقل در مناطق محروم به طور صد درصدی توزیع کنیم.

مدیر دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت با اشاره به بازنگری سبد غذایی مطلوب کشور گفت: سبد غذایی نقشه راهی درباره واردات و صادرات و تولید مواد غذایی در کشور است.

اسماعیل‌زاده با بیان اینکه در برخی استان‌های محروم آمار کوتاه‌قدی بالاست و ما تلاش می‌کنیم وضعیت را بهبود ببخشیم، تصریح کرد: در گیلان، اردبیل و مازندران و استان‌های شمالی آمار اضافه وزن کودکان در حال افزایش است و لاغری در سالمندان نیز در استان‌های محروم ما شیوع بیشتری دارد.

وی از بازنگری در برنامه غنی سازی آرد با آهن و اسیدفولیک خبر داد و اظهار کرد: تا یکی دوماه دیگر اعلام می‌شود که نیاز به تغییر در این برنامه وجود دارد یا خیر.

مدیر دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت با بیان اینکه شیر مدارس تا دو هفته آینده در مدارس توزیع خواهد شد، گفت: در حال حاضر غربالگری تن سنجی در ۴ پایه مدرسه در حال انجام است.

وی با اشاره به اینکه پایش مصرف ید در کشور نشان می‌دهد تعداد زیادی از استان‌ها با کمبود ید در زنان باردار مواجهیم، هشدار داد: اگر این اتفاق ادامه یابد در سال‌های بعدی ضریب هوشی کودکان کاهش خواهد یافت و امیدواریم جلوی طب سنتی و تجویز نمک‌های رنگی و سنتی گرفته شود.

مدیر دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: در ۷ استان وضعیت تغذیه عشایر بررسی شده که تا دو ماه آینده نتایج بررسی‌ها اعلام خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه ضایعات غذا از تولید شروع شده و تا مصرف ادامه می‌یابد، خاطرنشان کرد: ۳۲ درصد وزنی کل غذای تولید شده در جهان دور ریخته می‌شود و بیش از ۳۰ درصد تولیدات غذایی در کشور دور ریخته می‌شود.