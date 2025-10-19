En
کشف ۱۲ کیلو قهوه تریاکی در فرودگاه!

فرمانده پلیس فرودگاه‌های کشور از کشف ۱۲ کیلو و ۷۰۰ گرم قهوه آغشته به مواد مخدر از نوع تریاک، توسط کارکنان پلیس فرودگاه حضرت امام (ره) خبر داد.
به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، سرهنگ ابراهیم حاجی‌حسینلو فرمانده پلیس فرودگاه‌های کشور اظهار کرد: ماموران پلیس فرودگاه حضرت امام (ره) در حین کنترل تخصصی بار‌های ارسالی به خارج از کشور به یک مرسوله حاوی قهوه در خصوص احتمال حمل مواد مخدر مشکوک شدند.

وی افزود: پس از بررسی‌های اولیه و همچنین هماهنگی‌های لازم، مرسوله مذکور بازگشایی، بازبینی و بازرسی دقیق شد که نهایتاً مقدار ۱۲ کیلو و ۷۰۰ گرم قهوه آغشته به مواد مخدر از نوع تریاک که به طرز ماهرانه‌ای در بسته‌های خشکبار جاسازی شده بود، کشف و ضبط شد.

این مقام انتظامی در پایان افزود: در این خصوص متهم اصلی دستگیر و بهمراه مواد مخدر مکشوفه و پرونده تحویل مراجع قضایی شد.

