استوری FIVB برای صابر کاظمی

صفحه آسیایی فدراسیون جهانی با استوری‌ای از هواداران خواست برای صابر کاظمی دعا کنند.
استوری FIVB برای صابر کاظمی

 

به گزارش تابناک؛ در پی مصدومیت صابر کاظمی، صفحه آسیایی فدراسیون جهانی والیبال،  FIVB ، با انتشار استوری احساسی از هواداران خواست، جهت بهبود وضعیت صابر کاظمی برای او دعا کنند. 

