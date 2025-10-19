حنظله هویت ۱۷ دانشمند نظامی اسرائیل را افشا کرد

گروه هکری «حنظله» امروز طی بیانیه‌ای رسمی، لیست جدید افراد تحت تعقیب خود را منتشر کرد. به‌گفته این گروه، آنچه در این هفته افشا شده، «بی‌سابقه» توصیف می‌شود و برای نخستین‌بار شامل هویت و اطلاعات شخصی ۱۷ تن از دانشمندان ارشد نظامی است.

به گزارش تابناک به نقل از مهر، در متن بیانیه آمده است: امروز، برای اولین‌بار، ما هویت و جزئیات شخصی بسیار محرمانه ۱۷ دانشمند ارشد نظامی – زن و مردانی که در هسته‌ی مرکزی ماشین جنگی رژیم قرار دارند – را منتشر می‌کنیم. این افراد صرفاً چرخ‌دنده‌های ناشناس نیستند؛ آن‌ها معماران ویرانی و مغزهای متفکر پشت سلاح‌هایی هستند که در جنگ‌های بی‌شمار، ترس، رنج و مرگ را بر سر غیرنظامیان بی‌گناه آوار کرده‌اند.

حنظله تأکید کرده است: از این لحظه به بعد، هیچ‌یک از آن‌ها نمی‌توانند آزادانه قدم بزنند؛ نه در آزمایشگاه‌های خود و نه در خانه‌هایشان. اکنون جهان می‌داند که شما چه کسانی هستید و چه کرده‌اید. دوستان و حامیان ما نزدیک‌تر از آن هستند که تصور می‌کنید. شما دیگر نمی‌توانید پشت عناوین یا محافظان خود پنهان شوید. موعد حسابرسی برای جنایات شما علیه بشریت، دیگر یک کابوس دوردست نیست، بلکه به آستانه‌ی درِ شما رسیده است.

این بیانیه در حالی منتشر می‌شود که تاکنون هیچ مقام رسمی به این ادعاها واکنشی نشان نداده و اصالت اسناد ارائه‌شده از سوی این گروه به‌طور مستقل تأیید نشده است.