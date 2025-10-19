En
سرنوشت هاشمیان از دست خودش خارج شد/ کریم، اوسمار و یک گزینه آلمانی

وحید هاشمیان، سرمربی پرسپولیس در شرایط سختی قرار گرفته است و هیأت مدیره باشگاه باید در خصوص آینده او روی نیمکت این تیم تصمیم‌گیری کند.
اگرچه به نظر می‌رسد استعفای رضا درویش شوک مهم و بزرگی برای پرسپولیس باشد تا در مسیر بهتری قرار بگیرد، اما گویا هیأت مدیره باشگاه تصمیماتی هم برای نیمکت تیم خواهد گرفت و در حال بررسی شرایط هستند.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، باخت به خیبر گرچه اولین شکست فصل پرسپولیس بود، اما انگار تیر خلاصی بود به پیکر تیمی که از هفته نخست تا هفتم فقط یک برد کسب کرده است. بردی مهم مقابل سپاهان در کنار کسب ۵ تساوی مقابل فجرسپاسی، فولاد، ملوان، چادرملو و گل‌گهر کار را برای وحید هاشمیان سخت‌تر از سخت کرد تا با شکست مقابل خیبر صحبت از رفتنش جدی‌تر مطرح شود.

دقایقی پس از شکست پرسپولیس مقابل خیبر، رضا درویش از مدیرعاملی باشگاه استعفا کرد و هیأت مدیره هم بلافاصله با استعفای او موافقت کرد. مدیری که چهار سال در رأس باشگاه پرسپولیس حضور داشت و تیمی که قهرمان تحویل گرفته بود را به شکلی تحویل داد که حالا برخی معتقدند تبدیل به تیمی معمولی شده است. البته وحید هاشمیان هم احتمالاً از جانب رضا درویش ضربه خورد که اعتماد کاملی به مدیریت او داشت و از کاستی‌ها در فصل نقل‌وانتقالات چشم‌پوشی کرد و عملکرد مدیریت باشگاه را رضایتبخش دانست. با این حال در شروع فصل پرسپولیس از کمبود بازیکن و عدم انسجام ترکیب ضربه خورد تا وحید هاشمیان هم از همان هفته نخست زیر فشار انتقاد‌ها قرار بگیرد.

حالا می‌توان گفت هاشمیان شروع ناموفقی در کار سرمربیگری خود داشته، اما آیا فرصت جبران دارد؟ پرسشی که پاسخ آن در اختیار هیأت مدیره باشگاه پرسپولیس است و دیگر سرنوشت در دستان سرمربی جوان سرخپوشان نیست. هاشمیانی که شاید با پیروزی مقابل خیبر شرایط را برای خودش آسان‌تر می‌کرد، اما حالا وضعیت متفاوت شده است. البته که سرمربی پرسپولیس همچنان امیدوار است شانس برای جبران داشته باشد که پس از شکست مقابل خیبر از آینده سخن گفت: «من به آینده پرسپولیس خوش‌بین هستم و ایمان دارم نتایج خوب در راه است. تلاش می‌کنیم با تمرکز بر تمرینات گلزنی و هماهنگی در خط دفاع، ضعف‌ها را برطرف کنیم. برنامه‌هایی برای بازی‌های آینده داریم تا در دقایق ابتدایی نتیجه را رقم بزنیم و تحت فشار پایانی قرار نگیریم.»

با این حال یکی دو نفر از اعضای هیأت مدیره باشگاه معتقدند باید زودتر دست بع تغییر بزنند و سر و سامانی به نیمکت سرخپوشان بدهند. در این میان نام‌هایی، چون برانکو ایوانکوویچ، اوسمار ویرا و پاتریس کارترون برای جانشینی هاشمیان نیز مطرح شده است، اما گویا هیأت مدیره نگاهی مثبت به حضور ویرا دارد و دو نام دیگر گزینه‌ای جدی برای جانشینی احتمالی هاشمیان نیستند. البته جدایی سرمربی حال حاضر پرسپولیس بستگی به جلسه هیأت مدیره خواهد داشت که در این جلسه قرار است نقطه نظرات هاشمیان شنیده شود و اگر نظر جمعی همچنان روی تغییر فنی باشد، آن وقت پرسپولیس به فکر سرمربی بعدی خواهد بود.

در حال حاضر، تغییرات در پرسپولیس غافلگیر کننده و سریع بود، اما دور از انتظار نه. هواداران پرسپولیس بیش از یک سال بود که خواهان رفتن رضا درویش از رأس مدیریت این باشگاه بودند، اما مدیرعامل مستعفی این باشگاه، به هیچ وجه تن به خواسته هواداران نمی‌داد. شاید کسی تصور نمی‌کرد پرسپولیس در دیدار مقابل خیبر شکست بخورد که تغییرات به سرعت انجام شود، با این حال چنین اتفاقی رقم خورد و حالا پیمان حدادی سرپرست باشگاه شده و تصمیم‌گیرنده در خصوص آینده این تیم. باتوجه به سریع رقم خوردن تغییرات، پرسپولیسی‌ها هنوز با گزینه‌ای توافق نکرده‌اند و همین مسئله کار را برای تغییر سریع در کادرفنی سخت می‌کند، چرا که تغییر سرمربی و توافق به سرمربی جدید نیاز به زمان دارد که حتی گزینه‌ای، چون اوسمار باید شرایطش مورد بررسی قرار بگیرد. از همین‌رو شاید نتوان با قطعیت درباره تغییر سرمربی صحبت کرد.

اگر در جلسه هیأت مدیره با وحید هاشمیان، توافقی برای جدایی حاصل شود احتمالاً مدیریت باشگاه از کریم باقری بخواهد برای یک بازی به عنوان سرمربی موقت مسئولیت فنی تیم را بپذیرد. هرچند در این خصوص هم کار مدیریت باشگاه سخت است، چرا که باقری پس از تجربه سال گذشته چندان مایل به انجام این کار نیست و دوست ندارد حتی برای یک بازی هم سرمربی -موقت- باشد. به همین دلیل این احتمال وجود دارد که مدیران پرسپولیس همزمان که با گزینه جانشینی هاشمیان مذاکره می‌کنند، این فرصت را به سرمربی تیم‌شان بدهند که برای یک بازی دیگر هم روی نیمکت باشد تا بلکه شوک رفتن درویش منجر به تغییر شرایط سرخپوشان شود. آن وقت اگر هاشمیان مقابل ذوب‌آهن موفق عمل کند و به پیروزی برسد، احتمال ابقای او وجود دارد، اما هر نتیجه‌ای غیر از این نمی‌تواند فرصت دوباره‌ای برای هاشمیان باشد.

در حال حاضر همه چیز در خصوص وضعیت نیمکت پرسپولیس ابتدا به جلسه هیأت مدیره باشگاه با وحید هاشمیان دارد. اینکه توافقی برای جدایی صورت می‌گیرد یا اینکه هیأت مدیره فرصت دوباره‌ای به سرمربی خود می‌دهد تا از شوک رفتن رضا درویش استفاده کرده و تیمش را به سمت پیروزی هدایت کند. در صورت جدایی هم باید دید آیا کریم باقری حاضر می‌شود تا انتخاب سرمربی جدید، به صورت موقت هدایت تیم را به عهده بگیرد. مدیران پرسپولیس هم جدا از اوسمار یک گزینه دیگر که ملیت آلمانی دارد در نظر دارند و اگر با سرمربی سابق خود که اخیراً از بوریرام برکنار شده توافق نکنند، وارد مذاکره با گزینه دیگری می‌شوند.

نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۴
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۷
0
4
پاسخ
خبر بازی و ورزش دیگران که پولش از جیب مردمه برای ما آب و نون نمیشه.
فوتبال انگلیس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۱ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۷
2
1
پاسخ
هدف انگلیس از فوتبال در جهان سوم جز اغتشاش و بیهودگی چیز دیگری نیست.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۴۳ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۷
خخخخخ
آره تو راس می گی
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۴۴ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۷
راست می گی
ورزش فقط اسب سواری و تیر اندازی
