درویش با یک تماس استعفا داد؛ ماجرای برکناری محترمانه مدیرعامل دلسوز!

پیمان حدادی گفت: «بعد از باخت امشب به این نتیجه رسیدیم که آقای درویش از سمتش کناره‌گیری کند.»

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، هفته هفتم لیگ‌برتر با زلزله ۸ ریشتری برای پرسپولیس همراه شد. سرخپوشان پایتخت این بار کاملا هواداران را ناامید کردند و در حالی که انتظار می‌رفت پس از تعطیلات لیگ در فیفادی، نمایشی متفاوت نسبت به بازی‌های گذشته ارائه دهند و بالاخره کسب سه امتیاز را جشن بگیرند، اما اوضاع بدتر هم شد.

وحید هاشمیان نه‌تنها موفق نشد تیمش را به سوی برد هدایت کند بلکه حتی خبری از تساوی هم نبود و مقابل خیبر خرم‌آباد، دست خالی زمین را ترک کرد تا نخستین شکست فصل برای سرخ‌ها ثبت شود. نتیجه‌ای غیرمنتظره که علاوه بر هواداران، کادرفنی و مدیریتی را هم غافلگیر کرد. سرمربی پرسپولیس در نشست خبری، جمله‌ای گفت که موید این موضوع بود: «متأسفانه هر نتیجه‌ای پیش‌بینی می‌کردیم، جز این.»

در واقع وحید هاشمیان حرف دل مسئولان و حتی مالک باشگاه را به زبان آورد. برای همین بعد از اتمام بازی، اتفاقی افتاد که برای امشب برنامه‌ریزی نشده بود. رضا درویش در مدت اخیر با نارضایتی شدید هواداران مواجه بود و بار‌ها شعار «حیا کن، رها کن» برای او سر داده شد، اما در صورتی که پرسپولیس نتیجه می‌گرفت، فعلا برنامه‌ای برای برکناری او وجود نداشت. حداقل در مقطع زمانی حال حاضر قرار نبود چنین اتفاقی بیفتد، اما شکست تیم وحید هاشمیان، باعث شد آنچه زمینه‌هایش وجود داشت و آماده شده بود، رقم بخورد.

پس از شکست پرسپولیس مقابل خیبر خرم‌آباد، یکی از اعضای هیات‌مدیره با رضا درویش تماس می‌گیرد و تصمیم مشترک آنها که مورد تایید مالک باشگاه هم بوده را به اطلاع او می‌رساند. در واقع رضا درویش قصدی برای اینکه همان شنبه شب استعفا دهد نداشته، اما به او گفته می‌شود که برای حفظ شان خودش، بهتر است اینگونه عنوان شود و خبر استعفا رسانه‌ای خواهد شد؛ اینکه ماجرا محترمانه پیش برود و برای این تغییر و تحول از عنوان برکناری یا اخراج استفاده نشود.

نکته حائزاهمیت اینکه تنها ساعاتی بعد، رئیس هیات‌مدیره باشگاه پرسپولیس مصاحبه‌ای انجام داد که بخشی از صحبت‌های او مهم و قابل توجه است. پیمان حدادی گفت: «بعد از باخت امشب به این نتیجه رسیدیم که آقای درویش از سمتش کناره‌گیری کند. البته آقای درویش از قبل به این نتیجه رسیده بود که استعفا کند. هنوز متن استعفا به دست هیئت مدیره نرسانده است، ولی فکر می‌کنم تا امشب مکتوب آن را هم می‌رساند.» زمان زیادی نگذشته بود که رسانه رسمی باشگاه پرسپولیس در خبری اعلام کرد که هیات‌مدیره با استعفای درویش موافقت و پیمان حدادی به عنوان سرپرست انتخاب شده است. از سویی تنها دقایقی بعد از انتشار خبر رسمی پذیرش استعفای رضا درویش، مصاحبه‌ای از علی اینانلو، نماینده بانک شهر در هیئت‌مدیره سرخ‌ها منتشر شد که در بخشی از صحبت‌هایش گفت: «همان‌طور که آقای احمدی، مدیرعامل بانک شهر هم گفتند، آقای درویش زحمات زیادی کشید و تمام تلاشش را برای پرسپولیس انجام داد. او هر آنچه در توان داشت، در باشگاه گذاشت. اما با فضایی که در میان هواداران شکل گرفت، احساس کرد ادامه مسیر به صلاح نیست و تصمیم گرفت دلسوزانه استعفا دهد.»