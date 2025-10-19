En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

درویش با یک تماس استعفا داد؛ ماجرای برکناری محترمانه مدیرعامل دلسوز!

شکست پرسپولیس مقابل خیبر خرم‌آباد باعث شد اتفاقی که بخشی از هواداران این تیم بی‌صبرانه منتظرش بودند، بیفتد. همان هوادارانی که مدت‌هاست علیه رضا درویش شعار می‌دادند و خواهان برکناری او از مدیرعاملی باشگاه بودند.
کد خبر: ۱۳۳۵۰۹۲
| |
454 بازدید
|
۱

درویش با یک تماس استعفا داد؛ برکناری محترمانه مدیرعامل دلسوز!

پیمان حدادی گفت: «بعد از باخت امشب به این نتیجه رسیدیم که آقای درویش از سمتش کناره‌گیری کند.»

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، هفته هفتم لیگ‌برتر با زلزله ۸ ریشتری برای پرسپولیس همراه شد. سرخپوشان پایتخت این بار کاملا هواداران را ناامید کردند و در حالی که انتظار می‌رفت پس از تعطیلات لیگ در فیفادی، نمایشی متفاوت نسبت به بازی‌های گذشته ارائه دهند و بالاخره کسب سه امتیاز را جشن بگیرند، اما اوضاع بدتر هم شد.

وحید هاشمیان نه‌تنها موفق نشد تیمش را به سوی برد هدایت کند بلکه حتی خبری از تساوی هم نبود و مقابل خیبر خرم‌آباد، دست خالی زمین را ترک کرد تا نخستین شکست فصل برای سرخ‌ها ثبت شود. نتیجه‌ای غیرمنتظره که علاوه بر هواداران، کادرفنی و مدیریتی را هم غافلگیر کرد. سرمربی پرسپولیس در نشست خبری، جمله‌ای گفت که موید این موضوع بود: «متأسفانه هر نتیجه‌ای پیش‌بینی می‌کردیم، جز این.»

در واقع وحید هاشمیان حرف دل مسئولان و حتی مالک باشگاه را به زبان آورد. برای همین بعد از اتمام بازی، اتفاقی افتاد که برای امشب برنامه‌ریزی نشده بود. رضا درویش در مدت اخیر با نارضایتی شدید هواداران مواجه بود و بار‌ها شعار «حیا کن، رها کن» برای او سر داده شد، اما در صورتی که پرسپولیس نتیجه می‌گرفت، فعلا برنامه‌ای برای برکناری او وجود نداشت. حداقل در مقطع زمانی حال حاضر قرار نبود چنین اتفاقی بیفتد، اما شکست تیم وحید هاشمیان، باعث شد آنچه زمینه‌هایش وجود داشت و آماده شده بود، رقم بخورد.

پس از شکست پرسپولیس مقابل خیبر خرم‌آباد، یکی از اعضای هیات‌مدیره با رضا درویش تماس می‌گیرد و تصمیم مشترک آنها که مورد تایید مالک باشگاه هم بوده را به اطلاع او می‌رساند. در واقع رضا درویش قصدی برای اینکه همان شنبه شب استعفا دهد نداشته، اما به او گفته می‌شود که برای حفظ شان خودش، بهتر است اینگونه عنوان شود و خبر استعفا رسانه‌ای خواهد شد؛ اینکه ماجرا محترمانه پیش برود و برای این تغییر و تحول از عنوان برکناری یا اخراج استفاده نشود.

درویش با یک تماس استعفا داد؛ برکناری محترمانه مدیرعامل دلسوز!

نکته حائزاهمیت اینکه تنها ساعاتی بعد، رئیس هیات‌مدیره باشگاه پرسپولیس مصاحبه‌ای انجام داد که بخشی از صحبت‌های او مهم و قابل توجه است. پیمان حدادی گفت: «بعد از باخت امشب به این نتیجه رسیدیم که آقای درویش از سمتش کناره‌گیری کند. البته آقای درویش از قبل به این نتیجه رسیده بود که استعفا کند. هنوز متن استعفا به دست هیئت مدیره نرسانده است، ولی فکر می‌کنم تا امشب مکتوب آن را هم می‌رساند.» زمان زیادی نگذشته بود که رسانه رسمی باشگاه پرسپولیس در خبری اعلام کرد که هیات‌مدیره با استعفای درویش موافقت و پیمان حدادی به عنوان سرپرست انتخاب شده است. از سویی تنها دقایقی بعد از انتشار خبر رسمی پذیرش استعفای رضا درویش، مصاحبه‌ای از علی اینانلو، نماینده بانک شهر در هیئت‌مدیره سرخ‌ها منتشر شد که در بخشی از صحبت‌هایش گفت: «همان‌طور که آقای احمدی، مدیرعامل بانک شهر هم گفتند، آقای درویش زحمات زیادی کشید و تمام تلاشش را برای پرسپولیس انجام داد. او هر آنچه در توان داشت، در باشگاه گذاشت. اما با فضایی که در میان هواداران شکل گرفت، احساس کرد ادامه مسیر به صلاح نیست و تصمیم گرفت دلسوزانه استعفا دهد.»

اشتراک گذاری
برچسب ها
رضا درویش پرسپولیس وحید هاشمیان پیمان حدادی هواداران پرسپولیس
جنگ‌های آینده جهان در دریا یا فضا رخ می‌دهد/طوفان الاقصی در امتداد نظم جدید جهانی است/حماس نابود شدنی نیست
هدف نهایی تکه‌تکه کردن ایران است/ گفتمان منطقه ای ایران صحیح بود/آماده انجام بدترین سناریوها از طرف اسراییل باشیم
بانک مرکزی در آستانه تغییر بزرگ/ چه کسی جای فرزین را می‌گیرد؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
سرپیچی درویش از مالک پرسپولیس؛ استعفا نمیدم!
به روزهای پنهان شدن درویش در ماشین نزدیک می‌شویم/ راه نجات پرسپولیس واگذاری نبود
نگاهی به کارنامه هاشمیان، سرمربی جدید پرسپولیس/ از مکتب پاس تا کلاس درس گواردیولا
۳ اپیزود از وحید امیری در ۲۴ ساعت؛ تناقض آشکار، تقابل پنهان!
مصائب مدیریت درویشی پرسپولیس؛ هیچکس به ماندن درویش، «رضا» نیست!
پرسپولیسِ درویش شبیه قطار شهربازی؛ لیست‌هایی برای نخریدن و بایگانی شدن!
«اخراج درویش» و «تحریم بانک شهر» هشتگ داغ هواداران پرسپولیس
برای پرسپولیسی‌ها از زمین و آسمان می‌بارد؛ روزگار برزخی سرخ‌ها
بلندگوهایی برای سرکوب صدای معترضان؛ لیدرهایی حامی درویش، نه پرسپولیس!
سیاه‌‌ و سفید شعارها علیه هاشمیان و بازیکنان؛ پرسپولیسی که نه زلزله است و نه محبوب هرچی دل!
مرکز لرزه‌نگاری پرسپولیس؛ تغییرات دومینویی و احتمال زلزله با ریشتر بالا!
زردی پرسپولیس از درویش؛ داستان سرخِ کمرنگ
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۱
سهیل
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۳:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۷
0
0
پاسخ
اگه فردا اعلام شد اشتباه شده و با استعفای درویش موافقت نشده تعجب نکنید... ممکنه رایزنی کنه که همچنان بمونه. حالا چه برسه به استعفای خودش اونم سریع بعد از بازی:))
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
اگر جای وزیر راه بودم... اگر جای سردار رادان بودم...  (۲۳۱ نظر)
اسرائیل از طبقه‌بندی خارج کرد: لحظه اصابت موشک‌های ایران به خانه خلبان‌های اسرائیل  (۸۲ نظر)
والیبال ایران در شوک؛ صابر کاظمی به کما رفت  (۷۹ نظر)
بانک مرکزی در آستانه تغییر بزرگ/ چه کسی جای فرزین را می‌گیرد؟  (۷۴ نظر)
افزایش قیمت بنزین؛ وعده گفتگو با مردم یا تصمیم پشت در‌های بسته؟  (۶۸ نظر)
نتانیاهو در تدارک حمله جدید به ایران است/ ایران پیشنهاد «غنی سازی نزدیک به صفر» را داده بود  (۶۷ نظر)
اتهام سنگین وزیر خارجه روسیه به ظریف + زیرنویس  (۶۶ نظر)
احمدی نژاد بی سر و صدا خبرساز شد  (۶۴ نظر)
اسرائیل می‌خواهد ایران را تبدیل به سوریه کند/ ایران از طریق مصر، قطر و عربستان با آمریکا تعامل کند  (۶۱ نظر)
جزئیات افزایش 300 تا 500 درصدی قیمت بنزین  (۶۰ نظر)
وزیرخارجه روسیه رسماً تایید کرد: ارسال اس 400 و جنگنده سوخو به ایران + زیرنویس  (۵۸ نظر)
هدف نهایی تکه‌تکه کردن ایران است/ گفتمان منطقه ای ایران صحیح بود/آماده انجام بدترین سناریوها از طرف اسراییل باشیم  (۵۷ نظر)
خودروهای دارای چراغ غیراستاندارد توقیف می‌شوند  (۵۴ نظر)
تصاویر بازداشت رذلی که مردم ایران را عصبانی کرد  (۵۴ نظر)
ویدیویی از پوتین درباره فروش جنگنده سوخو 35 به ایران؛ ماجرا چیست؟  (۵۱ نظر)
tabnak.ir/005bJk
tabnak.ir/005bJk