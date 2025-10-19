En
پیشرفت تاریخی در تحقیقات سرطان:

Google DeepMind با هوش مصنوعی، تومورهای «سرد» را به «گرم» تبدیل می‌کند

هوش مصنوعی شرکت Google DeepMind موفق شد یک فرضیه علمی جدید درباره رفتار سلول‌های سرطانی ارائه دهد و در آزمایش‌های زنده آن را تأیید کند؛ این امر راه را برای تبدیل تومورهای مقاوم به درمان («سرد») به نوع حساس به ایمن‌درمانی («گرم») هموار می‌کند.
| |
به گزارش سرویس علم و فناوری تابناک، در بازه‌ای که فناوری و زیست‌فناوری هر روز بیش از پیش به هم می‌پیوندند، شرکت Google DeepMind با استفاده از مدل‌های پیشرفته هوش مصنوعی، یک گام مهم در مسیر درمان سرطان برداشته است. این سیستم AI موفق به تولید یک فرضیه علمی بوده که سپس در سلول‌های انسانی آزمایش و تأیید شده است.

در این تحقیق مشخص شده است که برخی تومورها که به «تومورهای سرد» معروف هستند — یعنی تومورهایی که حضور فعال سیستم ایمنی بدن در آن‌ها کم است و بنابراین به درمان‌های ایمن‌درمانی پاسخ نمی‌دهند — می‌توانند از طریق تکنیک‌هایی که توسط هوش مصنوعی کشف شده‌اند، به «تومورهای گرم» تبدیل شوند؛ یعنی تومورهایی که سیستم ایمنی آن‌ها فعال شده و درمان مؤثرتری می‌پذیرند.

این دستاورد نه فقط از لحاظ علمی اهمیت دارد، بلکه برای صنعت داروسازی، درمان‌های شخصی‌سازی‌شده و آینده زیست‌فناوری نیز بسیار راه‌گشا خواهد بود. زیرا این نشان می‌دهد که هوش مصنوعی می‌تواند فراتر از تحلیل داده‌ها باشد و خودش فرضیه‌های علمی تولید کند و مسیر آزمایش را تعیین کند.

کارشناسان می‌گویند این نوع از همکاری میان علم، فناوری و هوش مصنوعی می‌تواند مراحل تحقیقات را کوتاه‌تر، هزینه‌ها را کاهش دهد و امکان دسترسی سریع‌تر به درمان‌های نوین را برای بیماران فراهم کند.

