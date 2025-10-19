En
نسخه جدید دولت برای تسهیل معیشت مردم

جزئیات وام «نیم میلیارد تومانی» خرید کالا/ مردم به کدام بانک‌ها مراجعه کنند؟

در حالی که متقاضیان وام ازدواج ماه‌هاست پشت درِ بانک‌ها مانده‌اند، دولت با طرحی تازه سراغ «کارت رفاهی» رفته است؛ طرحی که به گفته سخنگوی دولت، می‌تواند هم بازار لوازم خانگی را تکان دهد و هم بخشی از فشار معیشتی مردم را کاهش دهد.
در حالی که صف دریافت وام ازدواج هر روز طولانی‌تر می‌شود و بسیاری از زوج‌های جوان ماه‌ها در انتظار واریز تسهیلات بانکی مانده‌اند، دولت از طرح تازه‌ای برای تحریک تقاضا و حمایت از خرید لوازم خانگی خبر داده است؛ طرحی که با عنوان «کارت رفاهی متصل به اوراق گام» شناخته می‌شود و به گفته سخنگوی دولت، می‌تواند گره‌گشای بخشی از مشکلات معیشتی خانوارها باشد.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت، روز گذشته از اجرای مرحله جدید طرح کارت رفاهی خبر داد و گفت: «کارت رفاهی که پیش‌تر توسط بانک رفاه ارائه می‌شد، اکنون با سقف بالاتر و شرایط تسهیل‌شده در اختیار مردم قرار می‌گیرد.»

بر اساس اظهارات وی، سقف اعتبار این کارت‌ها از ۳۰۰ میلیون تومان به ۵۰۰ میلیون تومان افزایش یافته و مدت بازپرداخت نیز از ۱۲ ماه به ۲۴ ماه تمدید شده است.

پیش از این تنها بانک رفاه مجری طرح بود، اما در مرحله جدید، بانک‌های ملت، ملی و تجارت نیز به جمع ارائه‌دهندگان این کارت پیوسته‌اند تا پوشش گسترده‌تری برای متقاضیان فراهم شود.

جزئیات منبع تأمین اعتبار و بانک های عامل

سخنگوی دولت تأکید کرده که منبع تأمین اعتبار این کارت‌ها از طریق اوراق گام (گواهی اعتبار مولد) تأمین می‌شود؛ ابزاری که تاکنون بیشتر برای تأمین مالی بنگاه‌های تولیدی استفاده می‌شد، اما اکنون قرار است در خدمت خانوارها نیز قرار گیرد. به گفته او، «کارت رفاهی با هدف تحریک تقاضا و رونق تولید داخلی به‌ویژه در صنعت لوازم خانگی طراحی شده است تا مردم بتوانند با پرداخت اقساطی، کالاهای بادوام و ضروری مورد نیاز خود را تهیه کنند.»

مزایای طرح حمایتی دولت برای خریداران و فروشندگان

کارت رفاهی در واقع نوعی اعتبار خرید اقساطی است که مستقیماً در شبکه فروشگاه‌های طرف قرارداد بانک‌ها قابل استفاده خواهد بود.
برای خانوارها، این کارت مزایایی همچون:

  • امکان خرید اقساطی لوازم خانگی بدون نیاز به میانگین حساب،

  • افزایش قدرت خرید با بازپرداخت دوساله،

  • دسترسی به شبکه گسترده فروشگاه‌های دارای قرارداد،

  • و امکان خرید اینترنتی از درگاه‌های پرداخت (IPG)
    را فراهم می‌کند.

از سوی دیگر، برای تولیدکنندگان و فروشندگان نیز منافعی در نظر گرفته شده است؛ از جمله اطمینان از وصول اقساط از طریق بانک، دریافت کل مبلغ فروش در قالب اوراق گام، و دسترسی به جامعه وسیع مشتریان بانک‌های عامل.

نرخ کارمزد و شرایط بانک‌ها

هرچند سخنگوی دولت هنوز درباره نرخ کارمزد کارت رفاهی در بانک‌های جدید توضیحی نداده است، اما بر اساس آخرین دستورالعمل بانک رفاه، نرخ کارمزد ۵.۲۵ درصدی برای این نوع تسهیلات در نظر گرفته شده بود؛ کارمزدی که همزمان با اقساط از مشتری دریافت می‌شود.

نکته مهم اینجاست که دریافت وجه نقد از کارت رفاهی ممکن نیست و اعتبار صرفاً برای خرید کالا قابل استفاده است. در واقع، متقاضی پس از دریافت کارت تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان می‌تواند صرفاً از فروشگاه‌های مجاز و طرف قرارداد خرید انجام دهد.

آزمون تازه برای نظام بانکی

حال باید دید سه بانک تازه‌وارد به این طرح، از چه زمانی فرآیند صدور کارت رفاهی را آغاز می‌کنند و شرایط اجرایی آن در عمل چگونه خواهد بود.
این طرح، اگرچه می‌تواند در کوتاه‌مدت به افزایش فروش لوازم خانگی و رونق بازار کمک کند، اما در عین حال محکی برای میزان همکاری بانک‌ها با سیاست‌های حمایتی دولت نیز محسوب می‌شود.

در شرایطی که تعلل بانک‌ها در پرداخت وام ازدواج به یکی از گلایه‌های جدی مردم تبدیل شده، این پرسش مطرح است که آیا بانک‌ها در صدور کارت رفاهی نیز همان مسیر کند و بروکراتیک را طی می‌کنند، یا این بار با حمایت وزارت اقتصاد و نظارت بانک مرکزی، تسهیلات رفاهی به شکلی واقعی در دسترس مردم قرار می‌گیرد؟

 

ناصر
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۹ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۷
0
7
پاسخ
ما را به خیر تو امیدی نیست شر مرسان
Mhd
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۷
1
0
پاسخ
خدا کنه فقط وعده و وعید نباشه،پارتی بازی نباشه،حق به حق دار ش برسه.و مشکلی از مشکلات جوانان در شرف ازدواج حل کنه.چیزی که در دین هم به اون سفارش زیاد شده.
مقدم
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۳ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۷
0
0
پاسخ
این کارت رفاهی رو برای کدام قشر در نظر گرفته اند . کارمند و کارگر از کجا توان پرداخت این وام ها رو دارند شما بگویید 300 به مدت بیست و چهار ماه می شود حدود ماهانه سیزده تا چهارده میلیون اقساط . بفرمایند کارگر با حقوق پانزده میلیون و کارمند با حقوق بیست میلیون چگونه می شود. مسئولین در چه وادی سیر می‌کنند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۷
0
0
پاسخ
وام؟؟معلوم می‌کنه وضعیت مردم در کشوری پر از ثروت خدادادی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۷
0
0
پاسخ
امروز (بخاطر نزول سیستمی و حکومتی ارزش پول ملی) با این نیم میلیارد تومان نمی شود منزل پدری من که در سال 55 به فیمت 283 هزار تومان فروخته شد، را برای سکونت احاره (رهن) کرد!
