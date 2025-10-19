En
نامگذاری یک ساختمان در لرستان به اسم یحیی سنوار

به گزارش تابناک، نامگذاری یک ساختمان به نام رهبر شهید حماس در غزه ، یحیی سنوار در شهر خرم آباد لرستان مورد توجه شبکه های اجتماعی قرار گرفته است.
کد خبر: ۱۳۳۵۱۴۵
954 بازدید

عکس: نامگذاری یک ساختمان در لرستان به اسم یحیی سنوار

برچسب ها
یحیی سنوار غزه فلسطین خرم آباد
عکس: سنگ نوشته مزار رئیس جمهور فقید
نامگذاری یک ساختمان در لرستان به اسم یحیی سنوار
جنگ‌های آینده جهان در دریا یا فضا رخ می‌دهد/طوفان الاقصی در امتداد نظم جدید جهانی است/حماس نابود شدنی نیست
