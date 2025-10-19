۲۷/مهر/۱۴۰۴
Sunday 19 October 2025
۱۱:۵۰
نامگذاری یک ساختمان در لرستان به اسم یحیی سنوار
به گزارش تابناک، نامگذاری یک ساختمان به نام رهبر شهید حماس در غزه ، یحیی سنوار در شهر خرم آباد لرستان مورد توجه شبکه های اجتماعی قرار گرفته است.
