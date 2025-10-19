قیمت سکه و طلا امروز یکشنبه ۲۷ مهر ۱۴۰۴

به گزارش تابناک؛ قیمت سکه و قیمت طلا امروز یکشنبه ۲۷ مهر ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
|
قیمت طلا
|
بروزرسانی: یکشنبه ۲۷ مهر
|
عنوان نرخ
|
قیمت (ریال)
|
طلای 18 عیار / 750
|
108,477,000
|
طلای 18 عیار / 740
|
107,031,000
|
طلای ۲۴ عیار
|
144,634,000
|
طلای دست دوم
|
107,030,570
|
آبشده کمتر از کیلو
|
469,970,000
|
مثقال طلا
|
469,820,000
|
انس طلا
|
4,249.98
|
قیمت سکه
|
سکه امامی تک فروشی
|
1,129,400,000
|
سکه بهار آزادی تک فروشی
|
1,069,100,000
|
نیم سکه تک فروشی
|
582,600,000
|
ربع سکه تک فروشی
|
323,600,000
|
سکه گرمی تک فروشی
|
168,300,000
|
تمام سکه (قبل 86)
|
1,068,000,000
|
نیم سکه (قبل 86)
|
535,000,000
|
ربع سکه (قبل 86)
|
270,000,000
|
حباب سکه
|
حباب سکه امامی
|
62,080,000
|
حباب سکه بهار آزادی
|
2,430,000
|
حباب نیم سکه
|
49,290,000
|
حباب ربع سکه
|
56,620,000
|
حباب سکه گرمی
|
36,960,000