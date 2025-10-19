En
قیمت سکه و طلا امروز یکشنبه ۲۷ مهر ۱۴۰۴

قیمت سکه و قیمت طلا امروز یکشنبه ۲۷ مهر ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه می‌توانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
قیمت سکه و طلا امروز یکشنبه ۲۷ مهر ۱۴۰۴

به گزارش تابناک؛ قیمت سکه و قیمت طلا امروز یکشنبه ۲۷ مهر ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه می‌توانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید. 

قیمت طلا

بروزرسانی: یکشنبه ۲۷ مهر

عنوان نرخ

قیمت (ریال)

طلای 18 عیار / 750

108,477,000

طلای 18 عیار / 740

107,031,000

طلای ۲۴ عیار

144,634,000

طلای دست دوم

107,030,570

آبشده کمتر از کیلو

469,970,000

مثقال طلا

469,820,000

انس طلا

4,249.98

قیمت سکه

سکه امامی تک فروشی

1,129,400,000

سکه بهار آزادی تک فروشی 

1,069,100,000

نیم سکه تک فروشی

582,600,000

ربع سکه تک فروشی

323,600,000

سکه گرمی تک فروشی

168,300,000

تمام سکه (قبل 86)

1,068,000,000

نیم سکه (قبل 86)

535,000,000

ربع سکه (قبل 86)

270,000,000

حباب سکه

حباب سکه امامی

62,080,000

حباب سکه بهار آزادی

2,430,000

حباب نیم سکه

49,290,000

حباب ربع سکه

56,620,000

حباب سکه گرمی

36,960,000
جنگ‌های آینده جهان در دریا یا فضا رخ می‌دهد/طوفان الاقصی در امتداد نظم جدید جهانی است/حماس نابود شدنی نیست
هدف نهایی تکه‌تکه کردن ایران است/ گفتمان منطقه ای ایران صحیح بود/آماده انجام بدترین سناریوها از طرف اسراییل باشیم
بانک مرکزی در آستانه تغییر بزرگ/ چه کسی جای فرزین را می‌گیرد؟
سلام پرواز
سفرمارکت
