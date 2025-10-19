پوتین شرط پایان جنگ را به ترامپ گفت

دو مقام ارشد آگاه اعلام کردند، «پوتین» در تماس تلفنی اخیر خود با ترامپ، از کی‌یف خواست تا کنترل کامل دونتسک، منطقه‌ای استراتژیک و حیاتی در شرق اوکراین را به عنوان شرطی برای پایان جنگ واگذار کند.

تمرکز «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه بر منطقه دونتسک نشان می‌دهد که او از خواسته‌های گذشته‌اش درباره جنگ اوکراین عقب‌نشینی نمی‌کند، هرچند ترامپ نسبت به دستیابی به یک توافق خوش‌بین است.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا به صورت علنی درباره درخواست پوتین مربوط به دونتسک اظهارنظر نکرده است.

وی پس از دیدار با «ولودیمیر زلنسکی» رئیس جمهور اوکراین در کاخ سفید در شبکه‌های اجتماعی نوشت: «زمان آن رسیده که به جنگ پایان دهیم و توافقی کنیم. به اندازه کافی خون ریخته شده است؛ مرزهای مالکیت با جنگ و شجاعت تعریف می‌شوند. آنها باید در همان جایی که هستند متوقف شوند. بگذارید هر دو ادعای پیروزی کنند، بگذارید تاریخ تصمیم بگیرد!»

رئیس‌جمهور روسیه در تماس تلفنی خود با ترامپ همچنین پیشنهاد کرد که مایل است تا بخش‌هایی از دو منطقه اوکراین یعنی زاپوریژیا و خرسون را که پیش از این به کنترل نیروهای روسی درآمده، در ازای کنترل کامل دونتسک واگذار کند.

مقام‌های کاخ سفید این تمایل پوتین را پیشرفت توصیف کرده‌اند.

یکی از دیپلمات‌های ارشد اروپایی اما گفت، بعید است که اوکراینی‌ها اینطور به این قضیه نگاه کنند.

ترامپ حالا پس از تضمین آتش بس و تبادل اسرای صهیونیست و فلسطینی در توافق غزه بیش از گذشته به دنبال پایان دادن به درگیری اوکراین است.

مقامات گفتند که «استیو ویتکاف»، فرستاده ترامپ در جلسه روز جمعه با مقام‌های اوکراینی، هیات این کشور را در مورد تحویل دونتسک تحت فشار قرار داد و خاطرنشان کرد که این منطقه عمدتا روس زبان است؛ موضوعی که کرملین بارها در مورد آن صحبت می‌کند و مقامات اوکراینی و اروپایی آن را به عنوان همراهی با خواسته‌های روسیه می‌دانند.

اوکراین درخواست ترامپ برای آتش‌بس در خطوط مقدم درگیری پیش از مذاکرات برای پایان پایدارتر جنگ را تایید کرده است.