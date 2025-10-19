مسدودی ۲۴ ساعته کندوان برای عبور احشام

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ سرهنگ هادی عبادی، رئیس پلیس راه مازندران چالوس به ضرورت مدیریت ترافیک در مسیرهای کوهستانی اشاره کرد و گفت: برابر تدبیر پلیس راه استان و با هماهنگی پلیس راه راهور فراجا و بنا بر درخواست فرمانداری شهرستان چالوس، محور کندوان بهطور موقت برای جابجایی احشام مسدود خواهد شد.
وی افزود: این انسداد از ساعت ۲۲ روز یکشنبه ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ آغاز و تا ساعت ۲۲ روز دوشنبه ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ ادامه دارد و در این مدت، تردد خودروها در محور کندوان امکانپذیر نخواهد بود.
رئیس پلیس راه مازندران با تاکید بر اولویت ایمنی کاربران جاده و دامداران اظهار کرد: هدف از این تصمیم، جلوگیری از بروز حوادث ناگوار و ایجاد شرایط ایمن برای عبور احشام در مسیر است و پلیس با استقرار نیروها نظارت کامل بر مسیر خواهد داشت.
سرهنگ عبادی از رانندگان خواست برنامهریزی سفر خود را با این محدودیت هماهنگ کنند و از انتخاب محور کندوان در بازه یادشده خودداری نمایند.
وی توصیه کرد: رانندگان پیش از سفر از آخرین وضعیت راهها اطلاع کسب کنند و در صورت ضرورت سفر، از مسیرهای جایگزین استفاده کنند.
رئیس پلیس راه مازندران در پایان خاطرنشان کرد: هرگونه تغییر در محدودیتها یا بازگشایی محور، از طریق رسانهها و اطلاعرسانی پلیس اعلام خواهد شد.