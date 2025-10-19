نتایج ذخیره دانشگاه آزاد امروز اعلام شد

نتایج ذخیره‌های رشته‌های گروه علوم تجربی سال ۱۴۰۴ دانشگاه آزاد اسلامی اعلام شد.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ داوطلبانی که مطابق کارنامه نهایی منتشر شده در تاریخ ۱۹ مهر ماه به صورت ذخیره اعلام و در موعد مقرر، فرم اعلام آمادگی را از طریق سامانه این مرکز تکمیل نمودند، می‌توانند با مراجعه به سامانه www.azmoon.org با درج کد ملی و کد دسترسی نتیجه خود را مشاهده کنند.

ثبت‌نام در سامانه جامع پذیرش از ساعت ۱۰ صبح امروز یکشنبه ۲۷ مهر آغاز می‌شود و پذیرفته شدگان می‌توانند با مراجعه به سامانه جامع پذیرش به آدرس https://paziresh.iau.ir نسبت به ثبت نام خود اقدام نمایند.