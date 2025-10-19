En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

مرگ در زندان قبل از قصاص

مرد مغازه‌داری که در حمایت از مستأجر خود با شوهر سابق او درگیر شده و در جریان نزاع، وی را به قتل رسانده بود، پیش از اجرای حکم قصاص در زندان بر اثر بیماری و افزایش قند خون جان باخت. خانواده مقتول اکنون خواستار دریافت دیه از صندوق بیت‌المال شده‌اند.
کد خبر: ۱۳۳۵۱۲۶
| |
1664 بازدید
مرگ در زندان قبل از قصاص

به گزارش تابناک به نقل از رکنا؛ اواسط سال 1401مأموران پلیس تهران از وقوع درگیری خونینی در یکی از محله‌های جنوب پایتخت باخبر شدند. بررسی‌های اولیه نشان داد صاحب یک مغازه تعویض‌روغنی در پی درگیری با مردی میانسال، با میله کرکره مغازه‌اش ضربه‌ای به سر او وارد کرده و باعث مرگ وی شده است.

رانندگان با غیرت، قربانی بی‌ نظمی در توزیع سوخت و فساد در پمپ‌ بنزین‌ ها؛ فروش گازوئیل در بازار سیاه، کامیونداران در صف سوخت و جایگاه‌ ها می‌گویند: «سوخت تمام شد» فروش لیتری 15 هزار تومان!

رانندگان با غیرت، قربانی بی‌ نظمی در توزیع سوخت و فساد در پمپ‌ بنزین‌ ها؛ فروش گازوئیل در بازار سیاه، کامیونداران در صف سوخت و جایگاه‌ ها می‌گویند: «سوخت تمام شد» فروش لیتری 15 هزار تومان!

با دستگیری متهم، او در بازجویی‌ها گفت: 2 ماه قبل، خانه‌ای را که بالای مغازه‌ام بود به زنی جوان اجاره دادم. حدود دو هفته بعد، مردی به محل آمد و با داد و فریاد و فحاشی مزاحمت ایجاد کرد. فهمیدم شوهر سابق مستأجرم است که قصد آزار او را دارد.

چند بار تکرار شد و هر بار سعی کردم آرامش کنم، اما روز حادثه دوباره آمد و مقابل خانه شروع به عربده‌کشی کرد. از او خواستم آرام بگیرد و بی‌احترامی نکند، اما گوش نکرد. عصبی شدم و با میله کرکره یک ضربه به سرش زدم، نمی‌خواستم او را بکشم، فقط می‌خواستم ساکتش کنم.

زن مستأجر نیز در تحقیقات گفت: چند ماه قبل از حادثه از شوهرم جدا شده بودم. وضع مالی‌ام بد بود و با سختی خانه‌ای اجاره کردم. صاحبخانه‌ام انسان خوبی بود و کمکم کرد. اما شوهر سابقم خانه‌ام را پیدا کرد و مدام مزاحمت ایجاد می‌کرد. روز حادثه جلوی خانه فریاد می‌زد و فحاشی می‌کرد تا مرا از خانه بیرون کند که درگیری پیش آمد.

با تکمیل تحقیقات، پرونده برای رسیدگی به شعبه 13دادگاه کیفری یک استان تهران ارسال شد. در جلسه دادگاه، اولیای‌دم مقتول خواستار قصاص شدند و متهم نیز ضمن ابراز پشیمانی، ماجرای درگیری را بازگو کرد. قضات پس از شور، او را به اتهام قتل عمد به قصاص نفس محکوم کردند.

رأی صادره پس از تأیید در دیوان‌عالی کشور برای اجرا آماده شد. اما تنها 2 هفته پس از تأیید حکم، مرد زندانی در حالی‌که در آستانه اجرای قصاص بود، به دلیل بیماری و افزایش شدید قند خون به کما رفت و در زندان جان باخت.

با مرگ مرد محکوم، خانواده مقتول با حضور در دادگاه درخواست دریافت دیه از صندوق بیت‌المال را مطرح کردند. پرونده اکنون برای بررسی این درخواست در شعبه 13دادگاه کیفری یک تهران در دست رسیدگی است.

اشتراک گذاری
برچسب ها
مرگ مستاجر قند خون تعویض روغنی
جنگ‌های آینده جهان در دریا یا فضا رخ می‌دهد/طوفان الاقصی در امتداد نظم جدید جهانی است/حماس نابود شدنی نیست
هدف نهایی تکه‌تکه کردن ایران است/ گفتمان منطقه ای ایران صحیح بود/آماده انجام بدترین سناریوها از طرف اسراییل باشیم
بانک مرکزی در آستانه تغییر بزرگ/ چه کسی جای فرزین را می‌گیرد؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
مرگ دلخراش ۲ کودک پس از خوردن پیتزا در گلستان
مرگ تلخ کشتی گیر ۱۸ ساله در حین تمرین
مرگ کارگر خراسانی در ریزش معدن طبس
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
اگر جای وزیر راه بودم... اگر جای سردار رادان بودم...  (۲۳۶ نظر)
نتانیاهو: نگاه ما به ایران دوخته شده است  (۱۰۵ نظر)
اسرائیل از طبقه‌بندی خارج کرد: لحظه اصابت موشک‌های ایران به خانه خلبان‌های اسرائیل  (۸۲ نظر)
والیبال ایران در شوک؛ صابر کاظمی به کما رفت  (۷۹ نظر)
بانک مرکزی در آستانه تغییر بزرگ/ چه کسی جای فرزین را می‌گیرد؟  (۷۴ نظر)
افزایش قیمت بنزین؛ وعده گفتگو با مردم یا تصمیم پشت در‌های بسته؟  (۶۸ نظر)
نتانیاهو در تدارک حمله جدید به ایران است/ ایران پیشنهاد «غنی سازی نزدیک به صفر» را داده بود  (۶۷ نظر)
اتهام سنگین وزیر خارجه روسیه به ظریف + زیرنویس  (۶۶ نظر)
احمدی نژاد بی سر و صدا خبرساز شد  (۶۴ نظر)
اسرائیل می‌خواهد ایران را تبدیل به سوریه کند/ ایران از طریق مصر، قطر و عربستان با آمریکا تعامل کند  (۶۱ نظر)
جزئیات افزایش 300 تا 500 درصدی قیمت بنزین  (۶۰ نظر)
وزیرخارجه روسیه رسماً تایید کرد: ارسال اس 400 و جنگنده سوخو به ایران + زیرنویس  (۵۸ نظر)
هدف نهایی تکه‌تکه کردن ایران است/ گفتمان منطقه ای ایران صحیح بود/آماده انجام بدترین سناریوها از طرف اسراییل باشیم  (۵۷ نظر)
خودروهای دارای چراغ غیراستاندارد توقیف می‌شوند  (۵۴ نظر)
تصاویر بازداشت رذلی که مردم ایران را عصبانی کرد  (۵۴ نظر)
tabnak.ir/005bKI
tabnak.ir/005bKI