افشاگری عیسی کلانتری از کابینه پزشکیان

به گزارش تابناک به نقل از اعتماد؛ کلانتری گفته است: موضوع اعطای اختیارات بیشتر برای دولت و رییسجمهور برای شرایط ویژه، بحث جدیدی نیست. از زمان دولت اصلاحات و سید محمد خاتمی، سپس دولت حسن روحانی و حتی روسای جمهور اصولگرایی مانند احمدینژاد و مرحوم رییسی به این کاستی و نقص اشاره شده بود. وقتی همه روسای جمهور و دولتها روی یک نقص انگشت میگذارند، حتما مشکلی وجود دارد و برای بهبود وضعیت کشور و پاسخگویی به مطالبات ملت لازم است این نقیصه برطرف شود.
وی افزود: امروز هم دکتر پزشکیان وعدههایی به مردم داده و گردنش را برای تحقق آنها گرو نهاده است. اما برخی افراد و گروههای تندرو، موانعی را پیش روی دولت ایجاد میکنند که امکان تحقق وعدهها را دشوار میسازد. اخیرا آقای رییسجمهور اعلام کرده در مورد مسائل خارجی، بحث تحریمها، مذاکره و توافق مشکلی نمیبیند و میتواند مشکلات را حل کند اما نسبت به برخی بداخلاقیها، مانعتراشیها و تخریبهای داخلی نگرانند. این وضعیت مثل این است که ارتش یک کشور برای مقابله با دشمن بیرونی صفکشی کرده باشد اما برخی از پشت جبهه خودی را تضعیف کنند!
کلانتری در ادامه یادآور شد؛ در شرایط خاص مانند جنگ و تحریم و تهدیدات نظامی و... دولت نیاز به اختیارات ویژه دارد. خاطرم هست در زمان آقای خاتمی بحث افزایش اختیارات رییسجمهور در کابینه مطرح شد . این بررسیها قبل از ارایه لوایح دوگانه به مجلس انجام شد. من به عنوان مخالف صحبت کردم و گفتم ابتدا دولت باید از اختیارات قانونیاش نهایت استفاده را ببرد و بعد درخواست اختیارات بیشتری کند! وقتی دولت برای انتخاب یک استاندار و مدیر و معاون و مدیرکل باید از چندین و چند دستگاه استعلام بگیرد و بعضا تا چند ماه معطل انتخاب نیروی انسانی و مدیریتی مورد نظرش باشد، فکر میکنید میتواند کارهایش را مطابق برنامه پیش ببرد؟ وقتی مدیران مورد نظر دولت برای تصدی پست وزارت و استانداری و مدیرکل و... به بهانههای عجیب یکی یکی رد صلاحیت میشوند و دولت ناچار به انتخاب افراد غیر کارآمد به جای آنها میشود، طبیعی است که نمیتوان بر اساس حداکثر توان، کشور را اداره کرد.
وی گفت: من قبول دارم که در شرایط حساس فعلی که امریکا و اسراییل چنگ و دندان نشان میدهند، کشور تازه جنگ 12 روزه را پشت سر گذاشته و اروپا مکانیسم ماشه را فعال کرده، دولت نیازمند اختیارات ویژه و تمرکز در تصمیمگیری است تا به سرعت بتواند برنامههایش را اجرایی کند. ملت همه مشکلات را از چشم دولت میبینند، نهادی که مردم از او پاسخگویی را طلب میکنند باید اختیاراتی متناسب با مطالبات مردم داشته باشد.
درست است آقای پزشکیان اصلاحطلب است اما بیش از 60درصد ساختار اجرایی اصولگرا هستند. بسیاری از زیرمجموعههای دولت شامل مدیران و معاونان و... از طیف اصولگرا هستند. رییسجمهور با ایده وفاق تلاش کرده تا همه طیفها و گروهها را به کار بگیرد اما پاسخ این گروهها به این رویکرد دولت مانع تراشی در مسیر فعالیتهای دولت، استیضاح و احضار وزرا و حاشیهسازی برای دولت بوده است. کسی که پاسخگوی نان و معاش مردم است باید اختیارات ویژهای برای تصمیمگیری در شرایط دشوار داشته باشد. اساسا بخش اعظم مشکلات امروز ایران به ماجرای تسخیر سفارت امریکا در ایران باز میگردد. این اقدام باعث شد ایران در حوزه سیاست خارجی با مشکلات عدیدهای مواجه شود.
کلانتری خاطرنشان کرد؛ آقای رییسجمهور نباید ایزوله شوند و تنها از طریق برخی مسیرهای خاص به ایشان اطلاعات برسد. نباید آقای رییسجمهور قربانی مانع تراشی، تندروها و کاسبان تحریم شوند. آقای رییسجمهور باید به مردم بگویند، مردم در بخشهایی که من اختیار کافی داشتم این دستاوردها را خلق کردهام اما در بخشهایی که اختیاری وجود نداشت و موانع بسیاری ایجاد شده بود، سرعت بهبود اوضاع کاهش یافته. نباید با مردم تعارف کرد.
باید افراد و جریانهایی که طی یکسال قیمتها را 3تا 4برابر کردهاند معرفی شوند. کسانی که ارز دولتی گرفته و محصولات خود را با ارز آزاد میفروشند باید معرفی شوند. امروز مردم ایران برنج را 3برابر قیمت جهانی، مرغ را 2برابر قیمت جهانی و گوشت را تا 3برابر قیمت جهانی میخرند. یعنی ایرانیان به ریال حقوق میگیرند و باید به دلار خرید کنند!