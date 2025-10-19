استوری خداحافظی رضا درویش از پرسپولیس

به گزارش تابناک،ساعاتی پس از پذیرش استعفای رضا درویش از سوی هیئت‌مدیره باشگاه پرسپولیس، او با انتشار استوری‌ای احساسی در صفحه شخصی خود از هواداران خداحافظی کرد.

درویش در متن خود از دوران حضورش در پرسپولیس به‌عنوان «سال‌هایی پر از خاطره، تجربه و عشق» یاد کرده و تأکید کرده است که با وجود کناره‌گیری از سمت مدیرعاملی، «عشق به پرسپولیس را هرگز واگذار نخواهد کرد».

او همچنین از اعضای هیئت‌مدیره، بازیکنان، کادر فنی و هواداران به‌ویژه کنسرسیوم بانکی حامی باشگاه تشکر کرده و در پایان نوشته است: «پرسپولیس برای من فقط یک نام نیست، بخشی از زندگی و هویتم است.»

متن کامل استوری درویش به این شرح است:

به نام خدا

خداحافظی همیشه سخت است، مخصوصاً وقتی با جمعی از صمیمی‌ترین همراهان زندگی‌ات روبه‌رو باشی.

سال‌هایی که در کنار خانواده بزرگ پرسپولیس گذراندم، برایم پر از خاطره، تجربه و عشق بود؛ سال‌هایی که هر روزش با تلاش، امید و دلگرمی هواداران گذشت.

امروز که تصمیم به کناره‌گیری گرفته‌ام، تنها یک مسئولیت را واگذار می‌کنم، نه عشقی را که با تمام وجود به پرسپولیس و هوادارانش دارم.

از همه‌ی هواداران عزیز، بازیکنان، اعضای کادر فنی، همکاران، اعضای محترم هیئت مدیره و همچنین از دکتر احمدی و کنسرسیوم بانکی که در مسیر خدمت به باشگاه پرسپولیس یار و حامی ما بودند، صمیمانه سپاسگزارم.

پرسپولیس برای من فقط یک نام نیست، بخشی از زندگی و هویتم است.

امیدوارم این تیم محبوب، همیشه در اوج بماند و دل میلیون‌ها هوادار سرخ را شاد کند.

با عشق و احترام

رضا درویش