استوری جواد نکونام خبر ساز شد+عکس

\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062a\u0627\u0628\u0646\u0627\u06a9\u060c \u062c\u0648\u0627\u062f \u0646\u06a9\u0648\u0646\u0627\u0645 \u0648 \u0631\u0636\u0627 \u0642\u0648\u0686\u0627\u0646\u200c\u0646\u0698\u0627\u062f\u060c \u062f\u0648 \u0633\u062a\u0627\u0631\u0647 \u067e\u06cc\u0634\u06cc\u0646 \u062a\u06cc\u0645 \u0645\u0644\u06cc \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646\u060c \u062f\u0631 \u0627\u0645\u0627\u0631\u0627\u062a \u062f\u06cc\u062f\u0627\u0631 \u0635\u0645\u06cc\u0645\u0627\u0646\u0647 \u062f\u0627\u0634\u062a\u0646\u062f. \u0627\u06cc\u0646 \u0645\u0644\u0627\u0642\u0627\u062a \u06cc\u0627\u062f\u0622\u0648\u0631 \u0631\u0648\u0632\u0647\u0627\u06cc \u0637\u0644\u0627\u06cc\u06cc \u0641\u0648\u062a\u0628\u0627\u0644 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u0648 \u0635\u0639\u0648\u062f \u062a\u0627\u0631\u06cc\u062e\u06cc \u0628\u0647 \u062c\u0627\u0645 \u062c\u0647\u0627\u0646\u06cc \u06f2\u06f0\u06f1\u06f4 \u0634\u062f.\n