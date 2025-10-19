به گزارش تابناک به نقل از اقتصاد نیوز ؛ شاخص کل بورس تهران روز گذشته با افزایش 74 هزار و 443 واحدی معادل 2.5 درصد به سطح 3 میلیون و 48 هزار و 976 واحد رسید و شاخص هم‌وزن نیز با رشد 17 هزار و 875 واحدی معادل 2.06 درصد در رقم 887 هزار و 511 واحد تثبیت شد.

تحلیلگران معتقدند حرکت اخیر بازارسهام ، آغاز یک فاز جدید از صعود شاخص است و در صورت حفظ تقاضا، شاخص کل می‌تواند تا سقف تاریخی خود پیشروی کند.

با توجه به ورود 2.7 همت پول حقیقی در معاملات شنبه، انتظار می‌رود امروز شاهد بازاری مثبت اما با شتاب کمتر باشیم. این حجم از ورود نقدینگی معمولا به معنای افزایش عرضه از سوی حقوقی‌ها در روزهای بعدی است، چراکه بخشی از تقاضای حقیقی توسط فروشندگان بزرگ پاسخ داده می‌شود. از این رو، هرچند روند کلی بازار همچنان صعودی پیش‌بینی می‌شود، اما احتمال نوسان جزئی و فاز استراحت در برخی نمادها وجود دارد.

پیش‌بینی بورسبرای امروز یکشنبه 27 مهر 1404 همچنان مثبت است.

افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران، تداوم ورود نقدینگی حقیقی و برتری تقاضا در اغلب صنایع می‌تواند عامل پایداری این روند باشد. با این حال، شدت رشد شاخص احتمالا کمتر از شنبه خواهد بود و بازار به سمت تعادل نسبی و شناسایی سودهای کوتاه‌مدت حرکت می‌کند.