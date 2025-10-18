رایزنی تلفنی وزیر خارجه مصر با عراقچی

به گزارش تابناک به نقل از وزارت امور خارجه، بدر عبدالعاطی وزیر امور خارجه مصر امروز شنبه در تماس تلفنی با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان، در خصوص روابط دوجانبه و تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی گفتگو کرد.

در این تماس، در مورد آخرین وضعیت غزه در پرتوی تفاهم صورت‌گرفته برای توقف نسل‌کشی تبادل نظر شد.

وزیر امور خارجه کشورمان با ابراز نگرانی شدید نسبت به موارد نقض فاحش توافق آتش‌بس از سوی رژیم صهیونیستی طی چند روز گذشته که باعث شهید و مجروح‌شدن ده‌ها فلسطینی شد، بر مسئولیت ضامنان آتش‌بس و کل جامعه بین‌المللی برای جلوگیری از ادامه کشتار و جنایات رژیم صهیونیستی تاکید کرد.

در این تماس تلفنی همچنین طرف مصری در جریان دیدگاه‌های ایران راجع به موضوع هسته‌ای قرار گرفت.