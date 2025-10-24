این روز‌ها پایتخت بیش از هر زمان دیگری فاصله‌ای عمیق بین توانگران و اقشار ضعیف را در دل سازه‌های خود فریاد می‌زند اما بخش بزرگی از جامعه با دغدغه تامین حداقل سرپناه و پرداخت اجاره‌های سرسام آور دست و پنجه نرم می‌کنند ؛ با این حال اما خانه‌هایی که ارزش پایه آن از مرز ۳۰۰ میلیارد تومان فراتر رفته در مناطق شمالی آن قد برافراشته است.

در شرایطی که قشرخاصی از مردم خانه های چند صد میلیارد تومانی دارند و این املاک کاملاً از کارکرد اصلی خود (سرپناه) خارج شده و تبدیل به ابزاری برای حفظ ارزش سرمایه، پول‌شویی و حتی نمایش قدرت شده اند میلیون ها شهروند دیگر حتی برای تامین حداقل مسکن ( هزینه اجاره) با بحران های جدی روبه رو هستند .

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، ابرلوکس های پایتخت ویژگی‌هایی نظیر متراژهای ۷۰۰ متری، ۹ پارکینگ، کانسیرژ VIP( امکانات هتلینگ) و لابی‌های مجلل دارد که البته این خانه‌ها نه برای سکونت، بلکه برای «تجمل بی‌نهایت» طراحی شده‌اند که نقد اخلاقی جدی را متوجه سرمایه‌گذاران و سازندگان آن می‌کند.

فصل مشترک ابرلوکس های پایتخت تمرکز در ​منطقه یک و سه تهران و محله‌هایی مانند فرشته، کامرانیه، دروس، جردن، فرمانیه شرقی و پاسداران (گلستان) است که بیشترین سهم را داراست و به عنوان کانون اصلی املاک لوکس شناخته می‌شوند اما حضور محله‌ای مانند شهرک غرب (منطقه ۲) و سعادت‌آباد (منطقه ۲) نیز به جمع لوکس‌ نشینان اضافه شده است .

این ابرلوکس ها با داشتن تراس های بزرگ که اغلب به متراژ یک آپارتمان در جنوب شهر می رسد و یا داشتن فضای باز یا چشم انداز خریداران بیشتری به سوی خود جلب می کند اما وجود پارکینگ های متعدد نیز بر سطح بالای امکانات رفاهی و خدماتی در این ساختمان‌ها دلالت دارد که به دلیل موقعیت ممتاز، ابعاد بزرگ و امکانات انحصاری، بهای گزافی دارند و تنها برای درصد بسیار ناچیزی از جمعیت قابل دستیابی هستند.

درادامه تابناک در جدولی به بررسی ابرلوکس های تهران که همگی قیمتی بالاتر از ۳۰۰ میلیارد تومان دارند را همراه متراژ و محلات مختلف ذکر کرده است که در جدول زیر مشاهده می کنید.