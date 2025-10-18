نفتکش حامل گاز مایع ایران در خلیج عدن دچار آتش سوزی شد

تانکرترکرز مدعی شد: نفتکش حامل گاز مایع فالکون که امروز در خلیج عدن آتش گرفت، محموله گاز مایع ایرانی را از عسلویه بارگیری کرده بود. این کشتی به احتمال زیاد در راه رسیدن به راس عیسی در یمن برای تأمین حوثی‌ها بود.

به گزارش تابناک به نقل از G Captain، سازمان تجارت دریایی بریتانیا (UKMTO) از حمله به یک کشتی در فاصله ۱۱۶ مایلی دریایی شرق عدن، یمن گزارش داد که در آن یک پرتابه ناشناس به کشتی برخورد کرده و باعث آتش‌سوزی شده است.

کشتی درگیر، تانکر حمل گاز مایع (LPG) فالکون با پرچم کامرون بوده که پیام اضطراری مبنی بر آتش‌سوزی و انفجار ارسال کرده است. مقامات در حال بررسی این حادثه هستند و به کشتی‌ها توصیه شده است که با احتیاط تردد کرده و هرگونه فعالیت مشکوک را به UKMTO گزارش دهند.

در صورت تأیید شدن حمله حوثی‌ها، این حادثه اولین حمله از زمان هدف قرار گرفتن کشتی مینروا در خلیج عدن در ۲۹ سپتامبر و اولین حمله حوثی‌ها پس از توافق میانجی‌گری شده توسط آمریکا در مورد آزادی اسرای اسرائیلی-حماس خواهد بود که نشان می‌دهد تهدید حوثی‌ها برای کشتیرانی ادامه دارد.

تانکرترکرز با تحلیل کلی موافق است: «تانکر حمل گاز مایع فالکون که امروز در خلیج عدن آتش گرفت، محموله گاز مایع ایرانی را از عسلویه بارگیری کرده بود. این کشتی به احتمال زیاد در راه رسیدن به راس عیسی در یمن برای تأمین سوخت حوثی‌ها بود. این کشتی در ژانویه ۲۰۲۵ در استانبول به دلیل ۱۳ نقص توقیف شده بود. این تانکر با پرچم کامرون و مالکیت هندی ۳۱ سال سن دارد و ۲۵ یا ۲۶ خدمه آن شناسایی شده‌اند. یک نفر هنوز مفقود است. این کشتی بیمه‌گر شناخته‌شده‌ای ندارد و توسط هیچ دولتی در فهرست سیاه قرار نگرفته است.»

از نوامبر ۲۰۲۳، حوثی‌های مورد حمایت ایران در ابراز همبستگی با فلسطینیان در طول جنگ دو ساله اسرائیل و حماس، بیش از ۱۰۰ حمله به کشتی‌ها در دریای سرخ و خلیج عدن انجام داده‌اند.

وزارت دفاع یمن هدف قرار دادن یک کشتی در خلیج عدن را تکذیب کرد

یک منبع مسئول در وزارت دفاع یمن گزارش‌های منتشرشده در برخی رسانه‌ها درباره هدف قرار گرفتن یک کشتی در خلیج عدن از سوی نیروهای مسلح این کشور را تکذیب کرد.

این منبع مسئول که به نام وی اشاره‌ای نشده است در گفت و گو با خبرگزاری «سبأ» اظهارداشت که نیروهای مسلح یمن هیچ‌گونه ارتباطی با حادثه هدف‌گیری کشتی در خلیج عدن ندارند.

وی تاکید کرد که نیروهای مسلح یمن هیچ‌گونه دخالتی در این حادثه نداشته‌اند.