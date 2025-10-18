En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تانکرترکرز مدعی شد:

نفتکش حامل گاز مایع ایران در خلیج عدن دچار آتش سوزی شد

تانکرترکرز مدعی شد: نفتکش حامل گاز مایع فالکون که امروز در خلیج عدن آتش گرفت، محموله گاز مایع ایرانی را از عسلویه بارگیری کرده بود. این کشتی به احتمال زیاد در راه رسیدن به راس عیسی در یمن برای تأمین حوثی‌ها بود.
کد خبر: ۱۳۳۵۰۷۳
| |
4353 بازدید

نفتکش حامل گاز مایع ایران در خلیج عدن دچار آتش سوزی شد

مارتین کلی، رئیس بخش مشاوره در گروه EOS Risk، احتمال اشتباه در شناسایی توسط حوثی‌ها یا خرابکاری اسرائیل را مطرح کرد. وی در تجزیه و تحلیل خود گفت که فالکون بخشی از چیزی است که «ناوگان شبح» نامیده می‌شود که به تجارت دریایی غیرقانونی مرتبط با ایران اشاره دارد.

به گزارش تابناک به نقل از G Captain، سازمان تجارت دریایی بریتانیا (UKMTO) از حمله به یک کشتی در فاصله ۱۱۶ مایلی دریایی شرق عدن، یمن گزارش داد که در آن یک پرتابه ناشناس به کشتی برخورد کرده و باعث آتش‌سوزی شده است.

کشتی درگیر، تانکر حمل گاز مایع (LPG) فالکون با پرچم کامرون بوده که پیام اضطراری مبنی بر آتش‌سوزی و انفجار ارسال کرده است. مقامات در حال بررسی این حادثه هستند و به کشتی‌ها توصیه شده است که با احتیاط تردد کرده و هرگونه فعالیت مشکوک را به UKMTO گزارش دهند.

در صورت تأیید شدن حمله حوثی‌ها، این حادثه اولین حمله از زمان هدف قرار گرفتن کشتی مینروا در خلیج عدن در ۲۹ سپتامبر و اولین حمله حوثی‌ها پس از توافق میانجی‌گری شده توسط آمریکا در مورد آزادی اسرای اسرائیلی-حماس خواهد بود که نشان می‌دهد تهدید حوثی‌ها برای کشتیرانی ادامه دارد.

مارتین کلی، رئیس بخش مشاوره در گروه EOS Risk، احتمال اشتباه در شناسایی توسط حوثی‌ها یا خرابکاری اسرائیل را مطرح کرد. وی در تجزیه و تحلیل خود گفت که فالکون بخشی از چیزی است که «ناوگان شبح» نامیده می‌شود که به تجارت دریایی غیرقانونی مرتبط با ایران اشاره دارد. کلی گفت: به احتمال زیاد فالکون محموله ایرانی حمل می‌کند.

تانکرترکرز با تحلیل کلی موافق است: «تانکر حمل گاز مایع فالکون که امروز در خلیج عدن آتش گرفت، محموله گاز مایع ایرانی را از عسلویه بارگیری کرده بود. این کشتی به احتمال زیاد در راه رسیدن به راس عیسی در یمن برای تأمین سوخت حوثی‌ها بود. این کشتی در ژانویه ۲۰۲۵ در استانبول به دلیل ۱۳ نقص توقیف شده بود. این تانکر با پرچم کامرون و مالکیت هندی ۳۱ سال سن دارد و ۲۵ یا ۲۶ خدمه آن شناسایی شده‌اند. یک نفر هنوز مفقود است. این کشتی بیمه‌گر شناخته‌شده‌ای ندارد و توسط هیچ دولتی در فهرست سیاه قرار نگرفته است.»

از نوامبر ۲۰۲۳، حوثی‌های مورد حمایت ایران در ابراز همبستگی با فلسطینیان در طول جنگ دو ساله اسرائیل و حماس، بیش از ۱۰۰ حمله به کشتی‌ها در دریای سرخ و خلیج عدن انجام داده‌اند.

وزارت دفاع یمن هدف قرار دادن یک کشتی در خلیج عدن را تکذیب کرد

یک منبع مسئول در وزارت دفاع یمن گزارش‌های منتشرشده در برخی رسانه‌ها درباره هدف قرار گرفتن یک کشتی در خلیج عدن از سوی نیروهای مسلح این کشور را تکذیب کرد.

 این منبع مسئول که به نام وی اشاره‌ای نشده است در گفت و گو با خبرگزاری «سبأ» اظهارداشت که نیروهای مسلح یمن هیچ‌گونه ارتباطی با حادثه هدف‌گیری کشتی در خلیج عدن ندارند. 

وی تاکید کرد که نیروهای مسلح یمن هیچ‌گونه دخالتی در این حادثه نداشته‌اند.

اشتراک گذاری
برچسب ها
ایران آتش سوزی نفتکش خلیج عدن حوثی های یمن
جنگ‌های آینده جهان در دریا یا فضا رخ می‌دهد/طوفان الاقصی در امتداد نظم جدید جهانی است/حماس نابود شدنی نیست
هدف نهایی تکه‌تکه کردن ایران است/ گفتمان منطقه ای ایران صحیح بود/آماده انجام بدترین سناریوها از طرف اسراییل باشیم
بانک مرکزی در آستانه تغییر بزرگ/ چه کسی جای فرزین را می‌گیرد؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
تلویزیون اردن: این سلاح تازه ایران معادلات امنیتی خاورمیانه را برهم می‌زند
به سردار رشید و سردار باقری گفتم اسرائیل می‌خواهد همه فرماندهان را بزند
این نبرد موجودیتی ایران است و نوبت این موشک‌هاست!
والیبال ایران در شوک؛ صابر کاظمی به کما رفت
نتانیاهو در تدارک حمله جدید به ایران است/ ایران پیشنهاد «غنی سازی نزدیک به صفر» را داده بود
تلویزیون سعودی: تجهیزات نظامی روسیه به ایران رسید و جنگنده‌ها در راه است + زیرنویس
احمدی نژاد بی سر و صدا خبرساز شد
واکنش تند نتانیاهو به پیشنهاد ترامپ
استخوان‌سازی با چای
ژنرال عرب: موشک‌های ایران روی سکوها برای پرتاب فوری مستقر شده! + زیرنویس
ایران روی شکل مذاکره با آمریکا حساسیت نداشته باشد/ سخنان نتانیاهو به پوتین درباره ایران قابل اعتماد نیست
جواب دندان‌شکن کارشناس عراقی به مواضع ضدایرانی مجری
گوگوش را به دستور اشرف آنقدر زدند که به کما رفت
دانش‌آموزان شش‌ساله نباید به پیش‌دبستانی بروند
شوک شبانه ترامپ: خودمان به موشک‌های تاماهاک‌ که به ایران زدیم نیاز داریم!
اگر جای وزیر راه بودم... اگر جای سردار رادان بودم...  (۱۹۵ نظر)
اسرائیل از طبقه‌بندی خارج کرد: لحظه اصابت موشک‌های ایران به خانه خلبان‌های اسرائیل  (۸۲ نظر)
والیبال ایران در شوک؛ صابر کاظمی به کما رفت  (۷۸ نظر)
بانک مرکزی در آستانه تغییر بزرگ/ چه کسی جای فرزین را می‌گیرد؟  (۷۴ نظر)
نتانیاهو در تدارک حمله جدید به ایران است/ ایران پیشنهاد «غنی سازی نزدیک به صفر» را داده بود  (۶۷ نظر)
اتهام سنگین وزیر خارجه روسیه به ظریف + زیرنویس  (۶۶ نظر)
افزایش قیمت بنزین؛ وعده گفتگو با مردم یا تصمیم پشت در‌های بسته؟  (۶۵ نظر)
اسرائیل می‌خواهد ایران را تبدیل به سوریه کند/ ایران از طریق مصر، قطر و عربستان با آمریکا تعامل کند  (۶۱ نظر)
جزئیات افزایش 300 تا 500 درصدی قیمت بنزین  (۶۰ نظر)
وزیرخارجه روسیه رسماً تایید کرد: ارسال اس 400 و جنگنده سوخو به ایران + زیرنویس  (۵۸ نظر)
هدف نهایی تکه‌تکه کردن ایران است/ گفتمان منطقه ای ایران صحیح بود/آماده انجام بدترین سناریوها از طرف اسراییل باشیم  (۵۷ نظر)
تصاویر بازداشت رذلی که مردم ایران را عصبانی کرد  (۵۳ نظر)
خاتمی ۸۲ ساله شد  (۵۳ نظر)
عدم شرکت رئیس جمهور در اجلاس شرم الشیخ پاسخی روشن به رفتار‌های خصمانه آمریکا بود  (۵۳ نظر)
ویدیویی از پوتین درباره فروش جنگنده سوخو 35 به ایران؛ ماجرا چیست؟  (۵۱ نظر)
tabnak.ir/005bJR
tabnak.ir/005bJR