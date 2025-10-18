بارسلونا با این برد ۲۲ امتیازی شد و با یک امتیاز اختلاف نسبت به رقیب سنتی به صدر جدول صعود کرد. البته در صورت پیروزی رئالمادرید مقابل ختافه در بازی فردا شب، کهکشانیها صدرنشین خواهند شد.
به گزارش سرویس ورزشی تابناک، بارسلونا و خیرونا در چارچوب رقابتهای هفته نهم فصل ۲۶-۲۰۲۵ لالیگا به مصاف هم رفتند و در نهایت میزبان با گلی که در وقتهای اضافه به ثمر رساند، به پیروزی رسید.
بارسا در حالی به سختی صاحب سه امتیاز این دیدار شد که گل دوم در دقیقه ۳+۹۰ توسط رونالد آرائوخو زده شد. گل نخست شاگردان هانسی فلیک در دقیقه ۱۳ توسط پدری به ثمر رسید. خیرونا هم در دقیقه ۲۰ توسط اکسل ویتسل به گل دست یافت و بدین ترتیب بازی قبل از الکلاسیکو، برای بارسا پایان خوشی داشت.
بارسلونا با این برد ۲۲ امتیازی شد و با یک امتیاز اختلاف نسبت به رقیب سنتی به صدر جدول صعود کرد. البته در صورت پیروزی رئالمادرید مقابل ختافه در بازی فردا شب، کهکشانیها صدرنشین خواهند شد. تساوی احتمالی در این دیدار هم باعث باقی ماندن بارسا در صدر میشود، چون تفاضل گل بهتری نسبت به رئال مادرید دارد.
البته مصاف امشب بارسا مقابل خیرونا، یک اتفاق ناخوشایند برای کاتالانها داشت و هانسی فلیک به دلیل اعتراض شدید با کارت قرمز داور مواجه شد تا در دیدار حساس هفته آینده تیمش برابر رئالمادرید محروم باشد. بدین ترتیب او در الکلاسیکو، دیدار تیمش در هفته دهم لالیگا، کنار زمین حضور نخواهد داشت.
اتفاق جذاب بازی برای بارساییها، گلزنی در لحظههای پایانی بود. رونالد آرائوخو در دقیقه ۸۲ به جای مارک کاسادو وارد زمین شد و ۱۱ دقیقه بعد زننده گل پیروزی بخش تیمش لقب گرفت. آرائوخو روی پاس کاتبک فرنکی دی یونگ، با ضربهای دقیق بارسلونا را در آخرین لحظات به پیروزی رساند.