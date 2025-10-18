رایزنی وزیر خارجه مصر با عراقچی، گروسی و ویتکاف؛ «توافق جامع» در کار است؟

در این تماسها، لزوم ادامه تلاش برای کاهش تنشها، ایجاد اعتماد و ایجاد شرایط برای از سرگیری مذاکرات بین ایران و ایالات متحده برای دستیابی به توافقی جامع در مورد مسئله هستهای ایران که منافع همه طرفها را در نظر بگیرد.
به گزارش سرویس بین الملل تابناک، وزارت امور خارجه مصر امروز شنبه ۲۶ مهرماه در بیانیهای اعلام کرد «بدر عبدالعاطی» وزیر امور خارجه این کشور با «سید عباس عراقچی» همتای ایرانیاش، «رافائل گروسی» مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی و «استیو ویتکاف» نماینده ویژه دولت آمریکا، در مورد پرونده هستهای ایران گفتوگوی تلفنی داشته است.
در این بیانیه آمده است به عنوان بخشی از تلاشها برای حمایت از امنیت، ثبات و کاهش تنش در منطقه و با هدف تقویت شتاب ایجاد شده پس از امضای توافقنامه قاهره بین ایران و آژانس بینالمللی انرژی اتمی در ۹ سپتامبر، بدر عبدالعاطی، وزیر امور خارجه مصر طی تماسهای تلفنی با سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی و استیو ویتکاف، نماینده ویژه رئیس جمهور ایالات متحده در امور خاورمیانه، تحولات مربوط به پرونده هستهای ایران را پیگیری کرد.
طبق این گزارش، «در این تماسها، لزوم ادامه تلاش برای کاهش تنشها، ایجاد اعتماد و ایجاد شرایط برای از سرگیری مذاکرات بین ایران و ایالات متحده برای دستیابی به توافقی جامع در مورد مسئله هستهای ایران که منافع همه طرفها را در نظر بگیرد و به دستیابی به امنیت و ثبات منطقهای کمک کند، مورد بررسی قرار گرفت. توافق شد که نظارت بر تلاشها و تماسها ادامه یابد و ایدههای پیشنهادی برای دستیابی به پیشرفت مورد انتظار در این زمینه بررسی شود».
به گزارش رسانه مصری، پیشتر، عبدالعاطی تماسی هم با نماینده ویژه رئیسجمهور آمریکا در امور خاورمیانه استیو ویتکاف برقرار و در آن تأکید کرد که «درگیری میان ایران و اسرائیل از راههای نظامی قابلحل نیست».
به گزارش اهرام، این توافق که با میانجیگری مصر حاصل شد، به عنوان پایهای برای ازسرگیری گفتوگو درباره فعالیتهای هستهای ایران و تلاشهای گستردهتر برای ثبات منطقهای دیده میشود.
این تماسها در حالی انجام شده که قرار است به زودی هیأتی از آژانس به ریاست معاون گروسی، آپارو به منظور تهیه شیوهنامه همکاری ایران و آژانس اتمی به تهران سفر کند.
به گزارش تابناک، مصر پیش از این نیز میان ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی وساطت کرده بود که منجر به «توافق قاهره» شده بود. هر چند با فعال شدن مکانیسم ماشه این توافق از سوی ایران بلاموضوع عنوان شد.
«طارق رئوف» رئیس سابق بخش امنیت سیاسی و شفاف سازی آژانس بین المللی انرژی اتمی که اصالت مصری دارد در گفتوگو با خبرنگار تابناک در زمینه رایزنی مصر در پرونده هستهای ایران تاکید میکند: به نظر من ایران باید از طریق مصر، قطر و عربستان به صورت غیرمستقیم با آمریکا در تعامل باشد.